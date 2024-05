За оцінками експертів, наразі у 1 із 7 вагітних у США виявляють підвищений рівень артеріального тиску.

Загальна кількість випадків підвищення артеріального тиску в період вагітності зросла з 13% у 2017 р. до 16% у 2019 р., однак цей показник значно коливається залежно від етнічної групи/раси. Крім того, у дослідженнях показано, що найбільшу кількість випадків підвищеного артеріального тиску виявляють у жінок віком від 45 років (31%), а також серед жінок у сільській місцевості (16%), з низьким рівнем доходів (16%) та з південних регіонів (16%).

Високий рівень артеріального тиску в період вагітності призводить до підвищення ризику серцево-судинних подій (включаючи інсульт, інфаркт) та летального наслідку. Близько 30% смертей під час пологів пов’язані з підвищеним рівнем артеріального тиску в період вагітності.

Доктор Закеба Хендерсон (Zsakeba Henderson), старший віцепрезидент та медичний працівник March of Dimes (некомерційна медична організація в США, яка займається здоров’ям матері та дитини), висловила стурбованість частотою виявлення гіпертонічної хвороби серед вагітних.

Розлади цього спектра під час вагітності включають як вперше виявлене підвищення артеріального тиску, так і артеріальну гіпертензію, що відзначалася до вагітності.

Дослідники вважають, що, враховуючи дані, опубліковані в нещодавньому Щотижневому звіті Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) про захворюваність і смертність, необхідно звернути увагу на заходи профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з підвищеним рівнем артеріального тиску у період вагітності. У цьому звіті також відзначається зростання факторів ризику підвищення артеріального тиску під час вагітності, серед яких цукровий діабет, ожиріння та вік (чим старшою є вагітна — тим вищий ризик).

Доктор Джанет Райт (Janet Wright), директор відділу профілактики захворювань серця та інсульту CDC у Національному центрі профілактики хронічних захворювань та зміцнення здоров’я (CDC’s division of heart disease and stroke prevention at the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion) пояснила, що сьогодні розроблено різні клінічні стратегії виявлення та лікування при розладах гіпертонічного спектра під час вагітності. На її думку, домашній моніторинг артеріального тиску під час та після вагітності — чудовий метод профілактики серйозних ускладнень та летального наслідку, пов’язаного з підвищенням артеріального тиску під час вагітності.

У звіті CDC також повідомляється, що гіпертонічні порушення під час вагітності виявляють у більш ніж 20% породіль негроїдної раси та у 1 з 6 породіль, що належать до американських індіанців та корінних жителів Аляски. Доктор З. Хендерсон вважає, що ці расові відмінності можуть виникати внаслідок соціальних причин та психологічного стресу через расизм. Крім того, можливо, відіграють роль нижча якість доступного національним меншинам медичного обслуговування, а також частіше виявлення у них факторів ризику підвищення артеріального тиску, насамперед ожиріння.

Автор дослідження доктор Ванда Барфілд (Wanda Barfield), директор відділу репродуктивного здоров’я CDC у Національному центрі профілактики хронічних захворювань та зміцнення здоров’я (CDC’s division of reproductive health at the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion), підкреслила важливість профілактичних заходів щодо контролю артеріального тиску. Крім того, на її думку, важливо виключити нерівність у ставленні медпрацівників до хворих залежно від раси.

