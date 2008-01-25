Наскільки ефективним є новий алгоритм ранньої діагностики хвороби Альцгеймера?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, деменція є сьомою за частотою причиною летальних наслідків у всьому світі. До 70% всіх випадків деменції становить хвороба Альцгеймера.
На сьогодні діагностика хвороби Альцгеймера є складною та багатоетапною. Вона включає збирання анамнезу, клінічне неврологічне обстеження, проходження різних тестів для оцінки когнітивних функцій, комп’ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку, а також аналіз спинномозкової рідини з визначенням рівня бета-амілоїду.
Дослідники з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) розробили комп’ютерний алгоритм оцінки МРТ-сканів, що дозволяє виявити ознаки хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях захворювання.
Так, при проведенні МРТ-сканування головний мозок було умовно поділено на 115 ділянок, кожну з яких оцінювали за 660 ознаками. Спочатку новий алгоритм оцінки МРТ-сканів було вивчено в рамках дослідження Ініціативи нейровізуалізації хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), що включало 400 пацієнтів із хворобою Альцгеймера.
У подальше випробування було включено 80 пацієнтів, які пройшли діагностичні дослідження з приводу цього захворювання на базі Імперського коледжу Лондона. Було показано високу ефективність методу діагностики на основі МРТ — так, він дозволив виявити 98% випадків хвороби Альцгеймера. Крім того, за допомогою цього методу у 79% випадків були диференційовані рання та пізня стадії захворювання.
У той же час доктор Ребекка Едельмайєр (Rebecca Edelmayer), доктор філософії, старший директор з наукової взаємодії Асоціації хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Association), підкреслила, що новий метод діагностики ще знаходиться на стадії розробки і сьогодні не є самостійним.
Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), професор і директор Програми лікування, досліджень та освіти в галузі хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program) в Медичному центрі Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center), вважає, що розроблений метод характеризується високою прогностичною точністю та доповнює сучасні методи діагностики хвороби Альцгеймера.
Важливо, що досліджуваний алгоритм МРТ-діагностики хвороби Альцгеймера точніший, ніж вимірювання рівня бета-амілоїду в спинномозковій рідині (цей метод дозволяє діагностувати захворювання лише у 62% випадків).
Дослідники припускають, що розроблений ними діагностичний алгоритм аналізу МРТ-сканів потенційно може стати альтернативою дослідженню спинномозкової рідини.
Оскільки новий метод дозволяє виявити ранні ознаки хвороби Альцгеймера, його впровадження в практику дозволить проводити ранню терапію пацієнтів із цим захворюванням, а саме на ранніх етапах лікування найефективніше.
Так, нещодавно Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило перший антиамілоїдний препарат для лікування пацієнтів із хворобою Альцгеймера.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024