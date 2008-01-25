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Новини медицини та фармаціїНаскільки ефективним є новий алгоритм ранньої діагностики хвороби Альцгеймера?

Наскільки ефективним є новий алгоритм ранньої діагностики хвороби Альцгеймера?

Опубліковано  29.06.2022

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, деменція є сьомою за частотою причиною летальних наслідків у всьому світі. До 70% всіх випадків деменції становить хвороба Альцгеймера.

На сьогодні діагностика хвороби Альцгеймера є складною та багатоетапною. Вона включає збирання анамнезу, клінічне неврологічне обстеження, проходження різних тестів для оцінки когнітивних функцій, комп’ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку, а також аналіз спинномозкової рідини з визначенням рівня бета-амілоїду.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) розробили комп’ютерний алгоритм оцінки МРТ-сканів, що дозволяє виявити ознаки хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях захворювання.

Так, при проведенні МРТ-сканування головний мозок було умовно поділено на 115 ділянок, кожну з яких оцінювали за 660 ознаками. Спочатку новий алгоритм оцінки МРТ-сканів було вивчено в рамках дослідження Ініціативи нейровізуалізації хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), що включало 400 пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

У подальше випробування було включено 80 пацієнтів, які пройшли діагностичні дослідження з приводу цього захворювання на базі Імперського коледжу Лондона. Було показано високу ефективність методу діагностики на основі МРТ — так, він дозволив виявити 98% випадків хвороби Альцгеймера. Крім того, за допомогою цього методу у 79% випадків були диференційовані рання та пізня стадії захворювання.

У той же час доктор Ребекка Едельмайєр (Rebecca Edelmayer), доктор філософії, старший директор з наукової взаємодії Асоціації хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Association), підкреслила, що новий метод діагностики ще знаходиться на стадії розробки і сьогодні не є самостійним.

Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), професор і директор Програми лікування, досліджень та освіти в галузі хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program) в Медичному центрі Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center), вважає, що розроблений метод характеризується високою прогностичною точністю та доповнює сучасні методи діагностики хвороби Альцгеймера.

Важливо, що досліджуваний алгоритм МРТ-діагностики хвороби Альцгеймера точніший, ніж вимірювання рівня бета-амілоїду в спинномозковій рідині (цей метод дозволяє діагностувати захворювання лише у 62% випадків).

Дослідники припускають, що розроблений ними діагностичний алгоритм аналізу МРТ-сканів потенційно може стати альтернативою дослідженню спинномозкової рідини.

Оскільки новий метод дозволяє виявити ранні ознаки хвороби Альцгеймера, його впровадження в практику дозволить проводити ранню терапію пацієнтів із цим захворюванням, а саме на ранніх етапах лікування найефективніше.

Так, нещодавно Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило перший антиамілоїдний препарат для лікування пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  29.06.2022

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