В одному з недавніх досліджень було проаналізовано генетичні дані понад 400 000 людей. Показано, що надмірна маса тіла в дитячому віці підвищує ризик розвитку цукрового діабету І типу в подальшому житті. Результати дослідження, проведеного спільно вченими з університетів Брістоля та Оксфорда (Universities of Bristol and Oxford), було опубліковано в журналі «Nature Communications». Додатково в ньому показано зв’язок між виявленням надмірної маси тіла в дитинстві та ризиком розвитку в дорослому віці таких захворювань, як бронхіальна астма, екзема, гіпотиреоз.

За останні 20 років різко зросла кількість людей, у яких діагностовано цукровий діабет І типу. Дослідники вважають, що однією з причин збільшення кількості випадків розвитку цукрового діабету є підвищення поширеності ожиріння в дитячому віці. Так, дієта з високим вмістом жирів, кухонної солі (натрію хлориду) та вуглеводів підвищує ризик порушення функції бета-клітин підшлункової залози та згодом підвищує ймовірність розвитку цукрового діабету І типу.

Раніше в дослідженнях було показано зв’язок між надмірною масою тіла у дітей та розвитком цукрового діабету ІІ типу. Крім того, продемонстровано, що зниження маси тіла потенційно може призвести до ремісії патології.

Дослідники проаналізували генетичні дані 454 023 осіб з Британського біобанку та 15 573 випадки цукрового діабету І типу з інших когорт. Для аналізу зв’язку між ожирінням та ризиком розвитку цукрового діабету І типу було застосовано метод менделівської рандомізації. Метод менделівської рандомізації менш чутливий до впливу спотворювальних факторів у порівнянні зі звичайними епідеміологічними дослідженнями. У цьому дослідженні вперше було застосовано менделівську рандомізацію для визначення впливу ожиріння на ризик розвитку захворювань у різному віці.

Таким чином, дослідники зробили висновки про зв’язок між надлишковою масою тіла у дітей та ризиком розвитку цукрового діабету І типу надалі у них уже в дорослому віці. Крім того, було виявлено зв’язок між надлишковою масою тіла в дитячому віці та ризиком розвитку інших захворювань, у патогенезі яких відіграють роль аутоімунні порушення в дорослому віці: бронхіальної астми, екземи та гіпотиреозу.

Доктор Том Річардсон (Tom Richardson), науковий співробітник Брістольського відділу інтегративної епідеміології ради з медичних досліджень (Research Fellow at Bristol’s MRC Integrative Epidemiology Unit) та Брістольського медичного факультету популяційного здоров’я (Bristol Medical School’s Population Health Sciences) заявив, що з огляду на отримані дані щодо зв’язку дитячого ожиріння та ризику розвитку цукрового діабету І типу особливо важливо проводити профілактичні заходи щодо зниження поширеності ожиріння серед дітей. Він пояснив, що зменшення кількості випадків ожиріння в дитячому віці дозволить знизити ризик розвитку низки захворювань надалі в дорослому віці та покращити якість життя цих людей.

За матеріалами www.medicalxpress.com