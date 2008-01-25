У Південній Кореї проведене дослідження, в якому оцінювалася можливість застосування моноклонального антитіла CT-P59 для лікування гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2. Проведено експерименти на тваринах, інфікованих дельта-варіантом коронавірусу. У результаті експериментів встановлено, що CT-P59 знижує інтенсивність симптомів і реплікацію вірусу в дихальних шляхах. На даний час дослідження доступне на сервері попередніх публікацій bioRxiv*.

Огляд літератури

Нові варіанти SARS-CoV-2, що належать до лінії B.1.617, нещодавно викликали значне зростання інфікування і смертності в Індії. Серед трьох відомих суб-ліній B.1.617 дельта-варіант (B.1.617.2) демонструє значно вищу трансмісивність і патогенність і, таким чином, визнаний ВООЗ як тривожний варіант. Незабаром після першої ідентифікації в Індії дельта-варіант став домінуючим штамом у багатьох країнах, включаючи США і Великобританію.

Мутації, що знаходяться в шиповидному рецепторзв’язувальному домені (RBD), в основному відповідальні за високу трансмісивність і здатність ухилятися від імунітету нових варіантів SARS-CoV-2. Згідно з доступними літературними даними спайкова мутація L452R варіантів дельта і епсилон (вперше виявлених в Каліфорнії) специфічно пов’язана зі зниженою нейтралізацією вірусу вакцинально-індукованими антитілами і терапевтичними моноклональними антитілами.

У даному дослідженні вчені вивчали противірусну ефективність моноклонального антитіла CT-P59 щодо дельта, каппа (B.1.617.1) і епсилон (B.1.427/B.1.429)-варіантів SARS-CoV-2.

По суті антитіло CT-P59 зв’язується з вірусним спайковим білком і блокує його взаємодію з рецептором ангіотензинперетворювального ферменту 2 (ACE2) клітини-хазяїна. Як у клітинних дослідженнях, так і в дослідженнях на тваринах антитіло продемонструвало значну противірусну ефективність проти вихідного штаму SARS-CoV-2 та варіантів B.1.351 (вперше виявлений в Південній Африці) і P1 (вперше виявлений в Бразилії).

Нейтралізуюча ефективність CT-P59 у клітинних дослідженнях

Вчені визначили афінність зв’язування, противірусну здатність та нейтралізуючу ефективність CT-P59 проти варіантів дельта, епсилон і каппа з мутованими RBD. Результати показали, що антитіло має в 10 разів нижчу ефективність зв’язування з мутованими RBD порівняно з такою проти RBD дикого типу.

Подальші дослідження, проведені з використанням живих або псевдотипованих вірусів, показали, що це антитіло 183-, 74- 24-кратно знижує противірусну активність проти варіантів дельта, епсилон і каппа відповідно порівняно з такою проти вірусу дикого типу. Важливо відзначити, що результати аналізу нейтралізації вірусу показали, що для цього моноклонального антитіла характерні 98-, 31-, 50-кратне зниження нейтралізуючої ефективності проти варіантів дельта, епсилон і каппа відповідно порівняно з таким проти варіанту D614G SARS-CoV-2.

В цілому результати показують, що, незважаючи на відносно нижчу афінність зв’язування і противірусну активність, моноклональне антитіло CT-P59 нейтралізує всі протестовані варіанти SARS-CoV-2.

Терапевтична ефективність CT-P59 у тварин

Вчені досліджували терапевтичну ефективність CT-P59 на мишах, інфікованих дельта-варіантом коронавірусу. Для лікування інфікованих мишей застосовувалися як високі (клінічно значущі), так і низькі дози антитіла.

Результати показали, що порівняно з нелікованими мишами, в яких показник виживання становив 0% на 6-й день після інфікування, всі миші в групі, що одержувала антитіла, показали 100% виживаність. Більше того, у мишей, які отримували CT-P59, відзначено значно менше зменшення маси тіла порівняно з нелікованими контрольними мишами.

Важливо відзначити, що застосування моноклонального антитіла CT-P59 успішно знизило реплікацію вірусу в нижніх дихальних шляхах інфікованих мишей. Зокрема, на 6-й день після інфікування в легенях мишей, які отримували як високі, так і низькі дози антитіл, титри вірусу не визначалися.

Значення дослідження

Результати дослідження показують, що, незважаючи на зниження противірусної ефективності в умовах in vitro, моноклональне антитіло CT-P59 здатне значно полегшити симптоми, викликані SARS-CoV-2, і знизити реплікацію вірусу в легенях мишей, інфікованих дельта-варіантом коронавірусу.

Ґрунтуючись на результатах дослідження, моноклональне антитіло CT-P59 можна застосовувати в клінічних умовах для лікування пацієнтів з COVID-19, інфікованих штамом дельта й асоційованими варіантами коронавірусу зі схожими спайковими мутаціями.

*Важливе зауваження! bioRxiv публікує попередні наукові звіти, які не рецензуються і, отже, не повинні розглядатися як остаточні і прийматися як керівництво для клінічної практики/поведінки, пов’язаної зі здоров’ям, або розглядатися як встановлена інформація.

За матеріалами www.news-medical.net