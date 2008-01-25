Мігрень: чому напади найчастіше розвиваються у період менструації?

У нещодавно проведеному дослідженні було показано, що розвиток нападів мігрені під час менструації може бути пов’язаний з підвищенням рівня кальцитонін-ген-зв’язаного пептиду (calcitonin gene-related peptide — CGRP). При цьому не було виявлено підвищення рівня CGRP у жінок, які приймають гормональні контрацептиви, а також під час постменопаузи.

Незважаючи на те що зв’язок між розвитком нападів мігрені та менструацією відомий давно, на сьогодні досі не вивчено патофізіологічних механізмів виникнення такого зв’язку.

У дослідженні показано підвищення рівня CGRP на тлі зниження рівня естрогенів у жінок на початку менструації. Водночас незрозуміло, як пов’язані ці процеси.

Дослідження було проведено в Центрі головного болю, Департаменті неврології клініки Берлінського медичного університету в Німеччині (Headache Center, Department of Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin).

У дослідження було включено 180 жінок, у яких спостерігалося щонайменше 3 напади мігрені за попередній місяць.

Учасниць дослідження було розділено на 3 групи:

жінки з регулярним менструальним циклом;

жінки, які приймають гормональні контрацептиви;

жінки, що перебувають у постменопаузальному періоді.

Контрольну групу становили учасниці без мігрені.

Рівень CGRP у плазмі крові пацієнток оцінювали в період менструації та під час овуляції, коли рівень естрогенів є найнижчим та найвищим відповідно.

У жінок, які приймають гормональні контрацептиви, рівень CGRP у плазмі крові визначали на 4-й день без прийому протизаплідних препаратів та на 7–14-й дні їх застосування.

У учасниць, які перебувають у постменопаузі, рівень CGRP визначали у випадковий день. Було виявлено, що у пацієнток з мігренню та регулярним менструальним циклом рівень CGRP у плазмі крові був значно вищим — 5,95 пг/мл під час менструації, ніж у жінок без мігрені — 4,61 пг/мл. Під час овуляції рівень CGRP знижувався, що корелювало з відсутністю нападів мігрені.

У учасниць, які приймають гормональні контрацептиви, та жінок після настання менопаузи не було зафіксовано підвищення рівня CGRP незалежно від наявності нападів мігрені.

Провідний автор дослідження доктор Б’янка Рафаеллі (Bianca Raffaelli) пояснила, що, окрім CGRP, існує ще кілька нейропептидів, які можуть викликати розвиток нападів мігрені. Сьогодні потрібні подальші дослідження для визначення ролі кожного з них у виникненні таких нападів.

Також доктор Б. Рафаеллі розповіла про потенційну можливість неінвазивного визначення рівня CGRP у слізній рідині. Вона наголосила, що рівень CGRP у слізній рідині з більшою ймовірністю відображає тригеміноваскулярне вивільнення CGRP, у той час як CGRP, який визначається у плазмі крові, також може продукуватися іншими джерелами.

Крім того, Б. Рафаеллі розповіла про вплив гормональної контрацепції на частоту розвитку нападів мігрені. Так, вона зазначила, що у ⅓ жінок, які приймають гормональні протизаплідні препарати, зменшується частота та знижується інтенсивність нападів. При цьому у ⅓ пацієнток, які приймають гормональні контрацептиви, спостерігається збільшення частоти і підвищується інтенсивність нападів мігрені, і приблизно у ⅓ жінок прийом таких препаратів не впливає на тяжкість перебігу хвороби.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com