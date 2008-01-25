Миготливу аритмію частіше діагностують у жінок?
У нещодавньому дослідженні було показано, що у жінок частіше, ніж у чоловіків, діагностують миготливу аритмію — фібриляцію передсердь.
Фібриляція передсердь — тип аритмії, що значно підвищує ризик розвитку інсульту, серцевої недостатності та інших серцево-судинних ускладнень. Водночас цей тип аритмії діагностують найчастіше.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «Jama Cardiology».
Еріка Енгельштейн (Erica Engelstein), доктор медичних наук, кардіолог та електрофізіолог з Університету Раш (Rush University), розповіла, що більш високий ризик розвитку миготливої аритмії у жінок можна пояснити більшою тривалістю життя, оскільки один з основних факторів ризику виникнення фібриляції передсердь — це похилий вік.
Дослідження VITAL Rhythm Trial було проведено в Лікарні Седарс-Сінай (Cedars-Sinai Hospital) та Гарвардському університеті (Harvard University). Так, було показано, що миготливу аритмію протягом життя у жінок діагностують на 50% частіше, ніж у чоловіків.
Е. Енгельштейн наголосила, що існує багато різних факторів ризику розвитку фібриляції передсердь:
- артеріальна гіпертензія;
- цукровий діабет;
- ожиріння;
- синдром обструктивного апное уві сні;
- вживання алкоголю.
Ці фактори ризику модифікуються, тобто піддаються зміні.
Крім того, Е. Енгельштейн пояснила, що лікування жінок і чоловіків з фібриляцією передсердь має низку відмінностей. Так, ризик розвитку інсульту на тлі миготливої аритмії є вищим у жінок. У зв’язку з цим їм частіше рекомендують постійний прийом антикоагулянтів за цієї патології.
Також Е. Енгельштейн розповіла, що у частини хворих з миготливою аритмією може не спостерігатися жодних симптомів.
Найбільш поширені ознаки фібриляції передсердь — це відчуття прискореного, нерегулярного серцебиття, прискорений та нерегулярний пульс. Також пацієнти можуть відзначати розвиток задишки під час фізичного навантаження, стомлюваність, запаморочення або дискомфорт у серці.
Для профілактики розвитку фібриляції передсердь доктор Е. Енгельштейн рекомендує:
- контролювати артеріальний тиск;
- вести фізично активний спосіб життя, регулярно займатися фізичними вправами;
- підтримувати нормальну масу тіла;
- проходити лікування у разі наявності синдрому обструктивного апное уві сні;
- раціонально харчуватися із включенням до дієти великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових, бобових, білкових продуктів з низьким вмістом жиру;
- відмовитися від вживання алкоголю. При цьому Е. Енгельштейн наголосила, що вживання будь-якої кількості алкоголю може спровокувати розвиток фібриляції передсердь у осіб, схильних до цього типу аритмії.
У разі розвитку фібриляції передсердь Е. Енгельштейн рекомендує починати терапію якомога раніше і за можливості виключати вплив факторів ризику для профілактики рецидивів патології та попередження прогресування захворювання.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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