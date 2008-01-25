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Новини медицини та фармаціїМиготливу аритмію частіше діагностують у жінок?

Миготливу аритмію частіше діагностують у жінок?

Опубліковано  19.12.2022

У нещодавньому дослідженні було показано, що у жінок частіше, ніж у чоловіків, діагностують миготливу аритмію — фібриляцію передсердь.

Фібриляція передсердь — тип аритмії, що значно підвищує ризик розвитку інсульту, серцевої недостатності та інших серцево-судинних ускладнень. Водночас цей тип аритмії діагностують найчастіше.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Jama Cardiology».

Еріка Енгельштейн (Erica Engelstein), доктор медичних наук, кардіолог та електрофізіолог з Університету Раш (Rush University), розповіла, що більш високий ризик розвитку миготливої аритмії у жінок можна пояснити більшою тривалістю життя, оскільки один з основних факторів ризику виникнення фібриляції передсердь — це похилий вік.

Дослідження VITAL Rhythm Trial було проведено в Лікарні Седарс-Сінай (Cedars-Sinai Hospital) та Гарвардському університеті (Harvard University). Так, було показано, що миготливу аритмію протягом життя у жінок діагностують на 50% частіше, ніж у чоловіків.

Е. Енгельштейн наголосила, що існує багато різних факторів ризику розвитку фібриляції передсердь:

  • артеріальна гіпертензія;
  • цукровий діабет;
  • ожиріння;
  • синдром обструктивного апное уві сні;
  • вживання алкоголю.

Ці фактори ризику модифікуються, тобто піддаються зміні.

Крім того, Е. Енгельштейн пояснила, що лікування жінок і чоловіків з фібриляцією передсердь має низку відмінностей. Так, ризик розвитку інсульту на тлі миготливої аритмії є вищим у жінок. У зв’язку з цим їм частіше рекомендують постійний прийом антикоагулянтів за цієї патології.

Також Е. Енгельштейн розповіла, що у частини хворих з миготливою аритмією може не спостерігатися жодних симптомів.

Найбільш поширені ознаки фібриляції передсердь — це відчуття прискореного, нерегулярного серцебиття, прискорений та нерегулярний пульс. Також пацієнти можуть відзначати розвиток задишки під час фізичного навантаження, стомлюваність, запаморочення або дискомфорт у серці.

Для профілактики розвитку фібриляції передсердь доктор Е. Енгельштейн рекомендує:

  • контролювати артеріальний тиск;
  • вести фізично активний спосіб життя, регулярно займатися фізичними вправами;
  • підтримувати нормальну масу тіла;
  • проходити лікування у разі наявності синдрому обструктивного апное уві сні;
  • раціонально харчуватися із включенням до дієти великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових, бобових, білкових продуктів з низьким вмістом жиру;
  • відмовитися від вживання алкоголю. При цьому Е. Енгельштейн наголосила, що вживання будь-якої кількості алкоголю може спровокувати розвиток фібриляції передсердь у осіб, схильних до цього типу аритмії.

У разі розвитку фібриляції передсердь Е. Енгельштейн рекомендує починати терапію якомога раніше і за можливості виключати вплив факторів ризику для профілактики рецидивів патології та попередження прогресування захворювання.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  19.12.2022

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