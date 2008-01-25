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Міф про здорову засмагу 

Опубліковано  13.09.2022

Незважаючи на проведення протягом багатьох років інформаційних кампаній, що попереджають про небезпеку засмаги, люди, як і раніше, недооцінюють негативні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання (УФ). Раніше в дослідженнях було показано, що відвідування солярію пов’язане зі значним ризиком розвитку раку шкіри, що нівелює користь від синтезованого під впливом ультрафіолетового опромінення вітаміну D.

Дослідники з La Roche-Posay Laboratories (виробник косметичних засобів) та Ipsos (міжнародна дослідницька компанія) провели глобальне опитування населення різних країн, метою якого було з’ясувати ставлення людей до засмаги та поінформованість про ризик для здоров’я, пов’язаний з нею.

Результати дослідження було представлено на 31-му конгресі Європейської академії дерматології та венерології (European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress).

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), УФ-випромінювання є формою неіонізувального випромінювання, що генерується сонцем та штучними джерелами (солярії). При цьому CDC рекомендують взагалі не відвідувати солярію.

Доктор Алекса Б. Кімбол (Alexa B. Kimball), професор дерматології Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School), президент та головний виконавчий директор Гарвардського медичного факультету лікарів (Harvard Medical Faculty Physicians), пояснила, що засмага — це маркер ушкодження шкіри УФ-променями та фізіологічний механізм захисту від подальшої дії УФ-випромінювання.

За даними CDC, рак шкіри є найпоширенішою формою онкопатології. Щорічно у понад 4 млн дорослих у США діагностують базально-клітинну або плоскоклітинну карциному (дві найпоширеніші форми раку шкіри).

Частково міф про корить для здоров’я засмаги пов’язаний з тим, що під дією сонячних променів у шкірі синтезується вітамін D. Він також міститься в продуктах харчування, наприклад, жирній рибі, яловичій печінці.

У дослідженні взяли участь 17 000 осіб з низки європейських (включаючи Велику Британію, Іспанію, Німеччину та Італію) та неєвропейських країн (США, Канада, Бразилія, Мексика та Австралія). У дослідженні було показано, що 8 з 10 європейців переконані, що засмага асоціюється з красою та привабливістю, а 73% з них вважають її ознакою здоров’я. Серед опитаних жителів неєвропейських країн 67% вважають засмагу привабливою, а 59% — показником здоров’я. На запитання щодо використання захисних засобів під час засмаги 66% європейців відповіли, що переконані у їх необхідності, серед неєвропейців цей показник дещо нижчий — 55%. Близько 44% обох груп респондентів вважають, що захист від УФ-променів необхідний лише у дуже спекотні дні.

Провідний автор дослідження, професор Тьєррі Пассерон (Thierry Passeron), співробітник відділення дерматології Університету Лазурного Берега в Ніцці (Côte d’Azur University in Nice), підкреслив, що найважливіша мета дослідження — пояснити, що ми повинні захищати шкіру від УФ-випромінювання упродовж усього року, а не лише під час відпустки чи активного відпочинку.

Професор Т. Пассерон стверджує, що УФ-випромінювання є значним фактором ризику розвитку раку та старіння шкіри. При цьому ймовірність виникнення раку шкіри є вищою в осіб зі світлою шкірою та ослабленим імунітетом.

Професор Т. Пассерон рекомендує наступні заходи захисту шкіри від сонячного проміння:

  • за можливості перебувати в тіні;
  • носити закритий одяг та головний убір з полями (капелюх або кепку);
  • наносити сонцезахисний крем на обличчя та незахищені ділянки шкіри.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  13.09.2022

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