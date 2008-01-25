За даними нового дослідження, проведеного вченими Університету Міннесоти (University of Minnesota), США, результати якого нещодавно опубліковані в часописі «The Lancet Infectious Diseases», метформінؘ — лікарський засіб, що зазвичай призначається у разі інсулінонезалежного цукрового діабету, попереджає розвиток постковідного синдрому («довготривалий» COVID).

У дослідженні COVID-OUT вчені визначали, чи здатне раннє амбулаторне лікування COVID-19 метформіном, івермектином або флувоксаміном попередити розвиток постковідного синдрому, що зазвичай діагностується у близько 10% осіб, які перехворіли на COVID-19.

«Результати цього дослідження є важливими, оскільки постковідний синдром значно впливає на життя людей», — зазначає головний дослідник, доктор медицини Каролін Браманте (Carolyn Bramante, MD), асистент Медичної школи Університету Міннесоти.

«Метформін — це недорогий, безпечний і доступний препарат, його застосування як засобу профілактики може мати значущі наслідки для громадської охорони здоров’я», — підкреслила д-р К. Браманте.

COVID-OUT — це велике плацебо-контрольоване рандомізоване клінічне дослідження, у якому брали участь добровольці з усіх штатів США.

До дослідження включили понад 1200 учасників, які були обрані випадковим чином для отримання метформіну або плацебо. Додаткова підгрупа добровольців отримувала івермектин, флувоксамін або плацебо як препарат порівняння.

Вік учасників становив 30–85 років. Усі учасники дослідження належали до категорії осіб із надмірною масою тіла або ожирінням. Понад 1100 учасників дослідження повідомляли про свої симптоми протягом 10 міс після COVID-19, що був діагностований у них вперше.

Результати проведеного дослідження продемонстрували, що:

в осіб, які приймали метформін, ймовірність виникнення постковідного синдрому була на 40% нижчою, ніж в осіб, які приймали плацебо;

в учасників дослідження, які розпочали прийом метформіну менш ніж через 4 доби після появи перших симптомів COVID-19, метформін знижував ризик розвитку постковідного синдрому на 63%;

ефект лікування метформіном був стійким у різних демографічних популяціях добровольців, які брали участь у дослідженні, а також щодо декількох штамів (різновидів) коронавірусу, включаючи омікрон;

івермектин та флувоксамін не попереджали розвитку постковідного синдрому.

«Отримані довгострокові результати рандомізованого дослідження є високоякісним доказом того, що метформін попереджає негативні наслідки перенесеної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2», — зазначила д-р К. Браманте.

За матеріалами worldpharmanews.com