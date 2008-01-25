Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїМетастазування раку та хронічний стрес: чи є зв'язок?

Метастазування раку та хронічний стрес: чи є зв'язок?

Опубліковано  29.02.2024

Стрес неминучий. Відомо, що хронічний стрес призводить до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

У нещодавньому дослідженні встановлено, що хронічний стрес може зумовлювати метастазування раку.

Ад’юнкт-професор Онкологічного центру Лабораторії Колд-Спрінг Харбор (Cancer Center of Cold-Spring Harbor Laboratory — CSHL), США, заслужений професор в Університеті Джонса Хопкінса (Johns Hopkins University) Мікала Егеблад (Mikala Egeblad), постдокторант, доцент кафедри клітинної біології та фізіології Медичної школи Вашингтонського університету (Washington University School of Medicine) у Сент-Луїсі Сюе-Янь Хе (Xue-Yan He) та професор CSHL Лінда Ван Алст (Linda Van Aelst) провели спільне дослідження в галузі онкології.

С.-Я. Хе, постдокторант у лабораторії CSHL ад’юнкт-професора М. Егеблад, пояснила, що ми не можемо уникнути стресу у пацієнтів із раком. Пацієнти з діагностованою онкопатологією не можуть не думати про хворобу чи сім’ю. Тому дуже важливо розуміти, як на нас впливає стрес.

С.-Я. Хе та М. Егеблад у дослідженні проаналізували патогенетичні механізми зв’язку раку та стресу.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Cancer Cell».

У ході дослідження зафіксовано, що стрес призводить до утворення нейтрофілами липких павутинних структур, які роблять тканини тіла більш сприйнятливими до метастазів. Це відкриття може сприяти розробці нових стратегій лікування, які зупиняють поширення раку до початку його розвитку.

У дослідженні вчені імітували хронічний стрес у мишей, хворих на рак. Спочатку вони видалили пухлини, що утворилися в молочній залозі мишей, і провели поширення ракових клітин у їх легені. Потім вони піддали мишей стресу.

М. Егеблад розповіла, що дослідники виявили значне збільшення кількості метастатичних уражень у цих тварин. Так, у мишей, яких піддавали тривалому впливу стресу, кількість метастазів була близько у 4 рази вище, ніж у контрольній групі.

Важливо, що ракові клітини, оброблені ферментом дезоксирибонуклеазою I (ДНКазою I) у мишей, які зазнали впливу стресу, переважно не проліферували, і така терапія стимулювала значне зменшення метастазування, спричиненого стресом.

Дослідники виявили, що на нейтрофіли діють так звані «гормони стресу» — глюкокортикостероїди. Під дією глюкокортикостероїдів нейтрофіли формують структури, схожі на павутину, які називають «NET» (позаклітинні пастки нейтрофілів). Вони відіграють роль у протиінфекційному імунітеті. Однак при раку ці мережі створюють сприятливе для метастазування середовище.

Щоб підтвердити, що стрес викликає формування NET, що призводить до збільшення метастазів, проведено 3 експерименти. Так, мишам були введені антитіла проти нейтрофілів, у 2-му експерименті мишам був введений препарат, що руйнує NET, і 3-й експеримент був проведений на мишах, нейтрофіли яких не могли реагувати на глюкокортикостероїди. У кожному експерименті отримані подібні результати: під впливом стресу у мишей не утворювалися метастази.

Примітно, що в дослідженні зафіксовано, що хронічний стрес викликає утворення NET, що змінює легеневу тканину навіть у мишей без онкопатології. Професор М. Егеблад додала, що це практично готує тканини до розвитку раку.

Л. Ван Алста наголосила, що зниження впливу стресу має бути компонентом терапії та профілактики онкопатології.

Дослідники також припустили, що потенційно нові препарати, що порушують формування NET, зможуть уповільнити або припинити метастазування раку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  29.02.2024

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини