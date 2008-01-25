Метастатичний рак передміхурової залози: нові дані про препарат

Фармацевтична компанія Janssen (The Janssen Pharmaceutical Companies) оголосила про появу нових даних щодо препарату апалутаміду (ERLEADA). Встановлено, що у пацієнтів з метастатичним кастраційно-чутливим раком передміхурової залози (мКЧРПЗ) після початку прийому апалутаміду відзначається швидка та клінічно значуща відповідь, яку оцінюють за таким критерієм, як динаміка простат-специфічного антигену (ПСА). У клінічних дослідженнях ІІІ фази SPARTAN та TITAN значна позитивна динаміка ПСА у відповідь на лікування апалутамідом була асоційована з покращенням результатів терапії за критеріями якості життя, фізичного самопочуття, слабкості та больових відчуттів.

До клінічних досліджень з оцінки динаміки ПСА увійшли дані 186 пацієнтів, які отримували апалутамід, та 165 хворих, що отримували ензалутамід, із 69 урологічних клінік у США. У пацієнтів, включених у дослідження, протягом 12 попередніх місяців діагностували рак передміхурової залози. Через 6 міс у 69,3% хворих із мКЧРПЗ, які отримували апалутамід, було досягнуто рівня ПСА 90 , а серед пацієнтів, які отримували ензалутамід, — у 55,6%. Відповідь ПСА 90 визначається як раннє досягнення пацієнтом зниження рівня ПСА на ≥90% порівняно з його вихідним рівнем на початку лікування.

Провідний дослідник Бенджамін Ловентрітт (Benjamin Lowentritt) зазначив, що клінічно значуще зниження ПСА є важливим раннім фактором, який дозволяє спрогнозувати підвищення таких показників ефективності лікування, як загальна виживаність та виживаність без прогресування (згідно з даними рентгенологічного обстеження) у пацієнтів з мКЧРПЗ.

На даний момент опубліковано результати застосування апалутаміду в рамках 3 клінічних досліджень у більш ніж 2000 пацієнтів. Підтверджено, що під час включення апалутаміду в схему лікування статистично значущо покращується загальна виживаність і в той же час не змінюється профіль безпеки з точки зору здоров’я якості життя. Ці дані стосуються як пацієнтів з мКЧРПЗ, так і осіб з неметастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози (нмКРРПЗ). Апалутамід на даний час дозволений для застосування більш ніж у 74 країнах.

Про апалутамід

Апалутамід є інгібітором рецептора андрогену, який призначають для лікування як нмКРРПЗ, так і мКЧРПЗ. Національна загальна онкологічна мережа (National Comprehensive Cancer Network — NCCN) включила апалутамід у рекомендації щодо лікування пацієнтів із раком передміхурової залози одночасно з продовженням андрогенної деприваційної терапії. У настанові Американської асоціації урологів (American Urological Association — AUA), у Посібнику з лікування КРРПЗ клініцистам рекомендується розглядати апалутамід на тлі андрогенної деприваційної терапії як один із варіантів терапії у пацієнтів із нмКРРПЗ з високим ризиком розвитку метастатичного захворювання (рівень доказовості А).

За матеріалами www.jnj.com