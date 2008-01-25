Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїМетастатичний рак передміхурової залози: нові дані про препарат

Метастатичний рак передміхурової залози: нові дані про препарат

Опубліковано  17.02.2022

Фармацевтична компанія Janssen (The Janssen Pharmaceutical Companies) оголосила про появу нових даних щодо препарату апалутаміду (ERLEADA). Встановлено, що у пацієнтів з метастатичним кастраційно-чутливим раком передміхурової залози (мКЧРПЗ) після початку прийому апалутаміду відзначається швидка та клінічно значуща відповідь, яку оцінюють за таким критерієм, як динаміка простат-специфічного антигену (ПСА). У клінічних дослідженнях ІІІ фази SPARTAN та TITAN значна позитивна динаміка ПСА у відповідь на лікування апалутамідом була асоційована з покращенням результатів терапії за критеріями якості життя, фізичного самопочуття, слабкості та больових відчуттів.

До клінічних досліджень з оцінки динаміки ПСА увійшли дані 186 пацієнтів, які отримували апалутамід, та 165 хворих, що отримували ензалутамід, із 69 урологічних клінік у США. У пацієнтів, включених у дослідження, протягом 12 попередніх місяців діагностували рак передміхурової залози. Через 6 міс у 69,3% хворих із мКЧРПЗ, які отримували апалутамід, було досягнуто рівня ПСА90, а серед пацієнтів, які отримували ензалутамід, — у 55,6%. Відповідь ПСА90 визначається як раннє досягнення пацієнтом зниження рівня ПСА на ≥90% порівняно з його вихідним рівнем на початку лікування.

Провідний дослідник Бенджамін Ловентрітт (Benjamin Lowentritt) зазначив, що клінічно значуще зниження ПСА є важливим раннім фактором, який дозволяє спрогнозувати підвищення таких показників ефективності лікування, як загальна виживаність та виживаність без прогресування (згідно з даними рентгенологічного обстеження) у пацієнтів з мКЧРПЗ.

На даний момент опубліковано результати застосування апалутаміду в рамках 3 клінічних досліджень у більш ніж 2000 пацієнтів. Підтверджено, що під час включення апалутаміду в схему лікування статистично значущо покращується загальна виживаність і в той же час не змінюється профіль безпеки з точки зору здоров’я якості життя. Ці дані стосуються як пацієнтів з мКЧРПЗ, так і осіб з неметастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози (нмКРРПЗ). Апалутамід на даний час дозволений для застосування більш ніж у 74 країнах.

Про апалутамід

Апалутамід є інгібітором рецептора андрогену, який призначають для лікування як нмКРРПЗ, так і мКЧРПЗ. Національна загальна онкологічна мережа (National Comprehensive Cancer Network — NCCN) включила апалутамід у рекомендації щодо лікування пацієнтів із раком передміхурової залози одночасно з продовженням андрогенної деприваційної терапії. У настанові Американської асоціації урологів (American Urological Association — AUA), у Посібнику з лікування КРРПЗ клініцистам рекомендується розглядати апалутамід на тлі андрогенної деприваційної терапії як один із варіантів терапії у пацієнтів із нмКРРПЗ з високим ризиком розвитку метастатичного захворювання (рівень доказовості А).

За матеріалами www.jnj.com

 

Опубліковано  17.02.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини