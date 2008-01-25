Метастатичний рак передміхурової залози: нові дані про препарат
Фармацевтична компанія Janssen (The Janssen Pharmaceutical Companies) оголосила про появу нових даних щодо препарату апалутаміду (ERLEADA). Встановлено, що у пацієнтів з метастатичним кастраційно-чутливим раком передміхурової залози (мКЧРПЗ) після початку прийому апалутаміду відзначається швидка та клінічно значуща відповідь, яку оцінюють за таким критерієм, як динаміка простат-специфічного антигену (ПСА). У клінічних дослідженнях ІІІ фази SPARTAN та TITAN значна позитивна динаміка ПСА у відповідь на лікування апалутамідом була асоційована з покращенням результатів терапії за критеріями якості життя, фізичного самопочуття, слабкості та больових відчуттів.
До клінічних досліджень з оцінки динаміки ПСА увійшли дані 186 пацієнтів, які отримували апалутамід, та 165 хворих, що отримували ензалутамід, із 69 урологічних клінік у США. У пацієнтів, включених у дослідження, протягом 12 попередніх місяців діагностували рак передміхурової залози. Через 6 міс у 69,3% хворих із мКЧРПЗ, які отримували апалутамід, було досягнуто рівня ПСА90, а серед пацієнтів, які отримували ензалутамід, — у 55,6%. Відповідь ПСА90 визначається як раннє досягнення пацієнтом зниження рівня ПСА на ≥90% порівняно з його вихідним рівнем на початку лікування.
Провідний дослідник Бенджамін Ловентрітт (Benjamin Lowentritt) зазначив, що клінічно значуще зниження ПСА є важливим раннім фактором, який дозволяє спрогнозувати підвищення таких показників ефективності лікування, як загальна виживаність та виживаність без прогресування (згідно з даними рентгенологічного обстеження) у пацієнтів з мКЧРПЗ.
На даний момент опубліковано результати застосування апалутаміду в рамках 3 клінічних досліджень у більш ніж 2000 пацієнтів. Підтверджено, що під час включення апалутаміду в схему лікування статистично значущо покращується загальна виживаність і в той же час не змінюється профіль безпеки з точки зору здоров’я якості життя. Ці дані стосуються як пацієнтів з мКЧРПЗ, так і осіб з неметастатичним кастраційно-резистентним раком передміхурової залози (нмКРРПЗ). Апалутамід на даний час дозволений для застосування більш ніж у 74 країнах.
Про апалутамід
Апалутамід є інгібітором рецептора андрогену, який призначають для лікування як нмКРРПЗ, так і мКЧРПЗ. Національна загальна онкологічна мережа (National Comprehensive Cancer Network — NCCN) включила апалутамід у рекомендації щодо лікування пацієнтів із раком передміхурової залози одночасно з продовженням андрогенної деприваційної терапії. У настанові Американської асоціації урологів (American Urological Association — AUA), у Посібнику з лікування КРРПЗ клініцистам рекомендується розглядати апалутамід на тлі андрогенної деприваційної терапії як один із варіантів терапії у пацієнтів із нмКРРПЗ з високим ризиком розвитку метастатичного захворювання (рівень доказовості А).
За матеріалами www.jnj.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024