Медикаментозне ушкодження печінки (МУП) — це несприятлива реакція на прийом лікарського засобу, яка може виявлятися на різних етапах, від розробки та клінічних досліджень до його застосування в рутинній медичній практиці. Це основна причина гострої печінкової недостатності в Європі та США, і частота її виникнення збільшилася внаслідок поліпрагмазії, яка є одним з наслідків збільшення тривалості життя населення.

МУП поділяють на 3 клінічно диференційовані форми: переважання гепатоцелюлярного ушкодження, переважання лімфоцитарної інфільтрації, як при холестазі (зниженні відтоку жовчі), і змішана форма. Непередбачуваність цієї патології, її клінічна значимість, недостатні критерії діагностики та відсутність прогностичних маркерів є проблемою для охорони здоров’я. МУП діагностують небезпосередньо шляхом вимірювання певних конкретних параметрів захворювання, а виключаючи інші можливі причини.

Дослідники Змішаної групи-IIS Університету Валенсії Ла Фе з експериментальної гепатології та трансплантації печінки (Valencia Mixed Group-IIS La Fe for Experimental Hepatology and Liver Transplant) на чолі з професором Хосе Вісенте Кастеллом (José Vicente Castell) вирішили цю проблему. Вони поєднали траєкторії вивчення гепатотоксичності з використанням передових технологій метаболоміки в дослідженні CIBEREHD. Це дослідження унікальне, оскільки вперше метаболоміку (дослідження змін метаболітів) використовували для оцінки реакцій, що відбуваються в біологічному зразку крові пацієнтів, у цьому разі при МУП.

Методика дослідження

Проведено поздовжнє обсерваційне дослідження, у рамках якого вивчено дані 79 пацієнтів з МУП, яких обстежили протягом 3 років у шпиталі Ла Фе (La Fe hospital), як частину європейського проєкту HECATOS, у якому Університет Валенсії (University of Valencia) відіграв значну роль.

За допомогою метаболомного аналізу зразків крові цих пацієнтів, отриманих під час їх МУП від початку до повного одужання (тижні/місяці), дослідники оцінили діагностичну цінність сотень метаболітів у плазмі крові, зокрема маркерів метаболізму гепатоцитів.

За словами співавтора дослідження Гільєрмо Кінтаса (Guillermo Quintás), великий обсяг інформації, оброблений методами комп’ютерного моделювання, дозволив ідентифікувати групу метаболітів, які були характерними для різних фенотипів та ступенів тяжкості МУП.

У дослідженні встановлено та систематизовано метаболічні біомаркери холестатичного та гепатоцелюлярного фенотипів МУП. Вимірювання цих біомаркерів дозволяє встановити ступінь вираженості гепатоцелюлярного ушкодження, холестазу або регенеративних процесів, що спостерігаються у пацієнта на момент забору зразка крові.

Промоутер дослідження Х.В. Кастелл пояснив, що результати дослідження представлені у візуальному форматі у вигляді трійних графічних діаграм, які легко інтерпретувати. Кожна з вершин трикутника є ступенем гепатоцелюлярного або холестатичного пошкодження або ступенем регенерації печінки на даний момент часу. Інформація, отримана від метаболома, дозволяє розмістити на зазначеній троїчній діаграмі точку, яка представляє пацієнта, а відстань до вершин якої вказує на фенотип МУП та його тяжкість.

Такий підхід до вивчення пацієнтів з МУП з використанням метаболоміки є повністю інноваційним та значно більш інформативним порівняно з наявними способами діагностики та динамічного спостереження за станом пацієнтів. Запропонований метод дослідження дозволяє безпосередньо діагностувати та відстежувати в динаміці перебіг МУП. Окрім того, з’являється можливість оцінювати процеси регенерації в печінці безпосередньо, а не опосередковано за зниженням плазмових рівнів печінкових ферментів.

За матеріалами www.news-medical.net