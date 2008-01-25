За оцінками експертів, бронхіальну астму діагностують у 262 млн людей у всьому світі.

У недавньому дослідженні було показано, що у пацієнтів з тяжким перебігом бронхіальної астми виявляють відмінності у вмісті деяких метаболітів у сечі порівняно з особами з легким та середньотяжким перебігом захворювання та здоровими добровольцями. Дослідження було проведено на базі Університету Едіт Коуен (Edith Cowan University) під керівництвом доктора Стейсі Рейнке з Університету Едіт Коуен (Stacey Reinke) та доктора Крейга Уїлока (Craig Wheelock) з Каролінського інституту, Швеція.

Дослідники проаналізували зразки сечі більш ніж 600 учасників з 11 країн у рамках дослідження U-BIOPRED, загальноєвропейської ініціативи з виявлення та кращого розуміння різних підтипів тяжкої бронхіальної астми.

Дослідники встановили, що у пацієнтів з тяжким перебігом бронхіальної астми знижується вміст певного типу метаболітів, які називають карнітинами. При цьому рівень виділення карнітину був знижений у всіх хворих з тяжким перебігом бронхіальної астми, незалежно від того, чи пацієнт проходив терапію пероральними глюкокортикостероїдами. При подальшому аналізі було показано, що у осіб з тяжким перебігом бронхіальної астми метаболізм карнітину був значно знижений.

Карнітін відіграє важливу роль в енергетичному метаболізмі клітин та імунних реакціях.

На думку дослідників, на основі одержаних результатів потенційно можливо розробити нові методи терапії для пацієнтів з бронхіальною астмою.

Доктор С. Рейнке з Центру інтегративної метаболоміки та обчислювальної біології Університету Едіт Коуен підкреслила, що для розробки нових методів лікування важливо розуміти основні патогенетичні механізми розвитку захворювання. Один із способів зробити це — дослідити метаболічні маркери.

У дослідженні визначали фундаментальні відмінності в енергетичному метаболізмі хворих на бронхіальну астму різного ступеня тяжкості та здорових добровольців. Метою такого дослідження було виявити ті маркери метаболічних порушень, які надалі можна модифікувати для підвищення ефективності терапії при бронхіальній астмі.

Доктор С. Рейнке пояснила, що це попередні результати, дослідники планують продовжити вивчати метаболізм карнітину та можливості модифікації метаболізму карнітину/застосування карнітину в терапії пацієнтів із бронхіальною астмою.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «European Respiratory Journal».

За матеріалами www.medicalxpress.com