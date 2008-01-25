Менструальний біль: яка їжа сприяє зменшенню його вираженості?
За оцінками експертів, у понад 50% жінок репродуктивного віку відзначають пульсуючий або спазматичний біль у нижній частині живота тривалістю 1–3 доби.
Крім того, під час менструації часто виявляють симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, такі як нудота, блювання, метеоризм та діарея.
Існують різні методи лікування менструального болю (дисменореї).
Чи можуть вживання певних продуктів або відмова від них допомогти при болісних менструаціях? У результаті досліджень зафіксовано, що деякі продукти можуть сприяти зменшенню вираженості болю або спазмів під час менструації:
- продукти, що містять жирні кислоти омега-3 (насіння чиа, волоські горіхи, насіння льону, лосось, оселедець, сардини, скумбрія, устриці та боби едамаме). Жирні кислоти омега-3 містяться в оліях, зокрема таких, як риб’ячий жир, олія печінки тріски, водорості, криль, лляна, соєва та рапсова олія, і впливають на функціонування клітин та сигнальні шляхи, пов’язані із запаленням та болем. У нещодавньому метааналізі встановлено, що дієта з високим вмістом жирних кислот омега-3 (включаючи дієтичні добавки по 300–1800 мг на добу) протягом 2–3 міс сприяють зменшенню вираженості болю та зниженню частоти застосування знеболювальних препаратів у жінок з болем у період менструації;
- продукти з високим вмістом вітаміну D включають форель, лосось, тунець та скумбрію, а також жир печінки риб. Невелика кількість також міститься у яловичій печінці, яєчному жовтку та сирі, а також деяких грибах (які піддавалися впливу сонячного світла). Організм може виробляти вітамін D під впливом сонячного світла. Цей вітамін сприяє зменшенню вираженості запалення, оскільки стимулює зниження рівня простагландинів. У метааналізі 2023 р. виявлено, що вираженість менструального болю була меншою у жінок, які отримували щотижневі дози вітаміну D, що перевищують 50 000 МО;
- продукти з високим вмістом вітаміну Е включають насіння (особливо соняшнику), горіхи (особливо мигдаль, фундук та арахіс), а також шпинат, броколі, ківі, манго та помідори. У дослідженні зафіксовано, що використання дієтичних добавок, які містять вітамін Е (90 мг 2 р/добу) протягом 5 днів, починаючи за 2 дні до очікуваного початку менструації, сприяє значному зменшенню вираженості та тривалості менструального болю.
У той же час деякі продукти можуть зумовлювати збільшення вираженості болю або спазмів під час менструації:
- продукти з високим ступенем переробки: високоенергетичні продукти, що містять невелику кількість поживних речовин, такі як їжа на виніс, чіпси, печиво, пончики, оброблене м’ясо та безалкогольні напої;
- кофеїн. До продуктів із високим вмістом кофеїну належать кава, енергетичні напої та деякі оброблені енергетичні батончики. У дослідженнях встановлено, що вживання кофеїну пов’язане із менструальним болем. Дослідники вважають, що кофеїн обмежує кровообіг, оскільки викликає звуження кровоносних судин і таким чином призводить до сильніших спазмів;
- алкоголь. Вживання алкоголю не є визнаним чинником ризику болісних менструацій. Однак його хронічне вживання знижує рівень магнію у плазмі крові. Магній важливий для розслаблення м’язів та підтримки кровотоку;
- здорова збалансована дієта — ваш найкращий вибір. Це один із найкращих способів профілактики розвитку хронічних захворювань та підтримки здоров’я. Раціональне харчування сприяє зниженню рівня запалення в організмі. За оцінками експертів, саме за рахунок зниження рівня запалення харчування може зменшити вираженість больового синдрому.
Проконсультуйтеся з дієтологом для планування харчування на період менструацій.
У той самий час дієта не спроможна вилікувати всі форми менструального болю. Тому якщо вас турбують болісні менструації, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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