Лоратадин: питання та відповіді

Лоратадин — антигістамінний препарат тривалої дії. За своєю хімічною структурою є трициклічним селективним блокатором периферичних Н 1 -гістамінових рецепторів II покоління. Внаслідок дії лоратадину знижується проникність капілярів, усувається спазм гладких м’язів, гальмується розвиток набряку тканин.

При застосуванні в рекомендованій дозі проникає через гематоенцефалічний бар’єр, не чинить клінічно значущої седативної та антихолінергічної дії. Протягом тривалого лікування не виявлено клінічно значущих змін у показниках життєво важливих функцій, лабораторних дослідженнях, даних фізикального обстеження хворого чи електрокардіограмі (ЕКГ). Лоратадин не впливає на активність Н 2 -гістамінових рецепторів. Не блокує захоплення норепінефрину та фактично не впливає на серцево-судинну систему чи активність водія ритму.

У яких випадках приймають лоратадин?

Лоратадин приймають як лікарський засіб для симптоматичного лікування при таких захворюваннях, як:

алергічний риніт — сезонний (поліноз) або цілорічний. Застосовується для усунення таких симптомів, як чхання, свербіж слизової оболонки носа, ринорея, відчуття печіння і свербежу в очах, сльозотеча;

хронічна ідіопатична кропив’янка;

захворювання шкіри алергічного ґенезу.

Як приймати лоратадин?

Дорослі та діти з масою тіла більше 30 кг приймають препарат у формі таблеток — 1 таблетку (10 мг лоратадину) 1 раз на добу. При порушеннях функції печінки можливе застосування препарату по 1 таблетці через день.

Якщо маса тіла дитини становить менше 30 кг, то у неї застосовують лоратадин у формі сиропу з концентрацією діючої речовини 1 мг/мл:

діти віком 2–12 років з масою тіла менше 30 кг — по 5 мл (5 мг) 1 раз на добу;

діти віком 1–2 роки — по 2,5 мл (2,5 мг) 1 раз на добу.

Протипоказано застосовувати лоратадин у дітей віком молодше 1 року.

Коли краще приймати лоратадин: вранці чи ввечері?

У лоратадину немає седативного ефекту, і він не викликає сонливості. Отже, можна приймати лоратадин незалежно від часу доби.

Як швидко діє лоратадин?

Після прийому внутрішньо лоратадин добре всмоктується і перетворюється під дією печінкових ферментів на дезлоратадин. Максимальна концентрація препарату в крові досягається через 1–1,5 год після прийому. При цьому помітний протиалергічний ефект від лоратадину відмічають через 30 хв після прийому. Застосування препарату під час прийому їжі може дещо затримувати всмоктування лоратадину, проте це не впливає на клінічний ефект.

Як довго можна приймати лоратадин?

Зазвичай лоратадин приймають після контакту з алергеном або протягом періоду загострення алергії (наприклад сезонної) — в середньому 10–15 днів. Допустимо приймати лоратадин тривало (до 28 днів) або одноразово після одноразового контакту з алергеном.

Чи можна постійно приймати антигістамінні препарати?

Антигістамінні препарати можна приймати щодня протягом тривалого часу. Однак це препарат симптоматичної дії, тому при постійних проявах алергічних реакцій необхідно звернутися до лікаря для повноцінного обстеження та виключити контакт з алергеном.

Які особливості застосування лоратадину?

Існують дані, що при проведенні шкірних проб на гістамін після прийому разової дози 10 мг, антигістамінний ефект виникає через 1–3 год, досягає піку через 8–12 год і триває >24 год. Не відзначалося розвитку стійкості до дії препарату після 28 днів застосування лоратадину.

Кому протипоказаний лоратадин?

Лоратадин не призначають у разі індивідуальної непереносимості. Інші захворювання/стани зазвичай не є протипоказанням до застосування лоратадину.

Чи можна приймати лоратадин вагітним?

На даний момент немає даних досліджень, які описували б режим застосування лоратадину в період вагітності та годування грудьми. Однак у дослідженнях на тваринах не виявлено жодного негативного впливу на вагітну самку чи її потомство.

Чим можна замінити пігулки лоратадину?

Спектр антигістамінних препаратів досить великий:

аміноалкілові ефіри: дифенгідрамін, клемастин;

заміщені алкіламіни: диментинден;

заміщені етилендіаміни: хлоропірамін;

похідні фенотіазину: прометазин;

похідні піперазину: цетиризин, левоцетиризин; інші антигістамінні препарати. До цієї групи, крім лоратадину, входять ципрогептадин, мебгідролін, кетотифен, акривастин, ебастин, фексофенадин, дезлоратадин, рупатадин, біластин, хіфенадин, секвіфенадин.

Скільки годин діє лоратадин?

Ефект від прийнятої таблетки лоратадину зберігається більше 24 год. Отже, достатньо приймати препарат 1 раз на добу протягом усього періоду контакту з алергеном.

Які побічні ефекти можуть виникати на фоні застосування лоратадину?

При прийомі лоратадину можуть виникати головний біль, сонливість і прискорене серцебиття. Однак ці ефекти проявляються рідко і зазвичай — при перевищенні рекомендованої дози.

Чи можна поєднувати антигістамінні препарати з різних груп?

Не рекомендується поєднувати антигістамінні препарати різних груп, оскільки сумарний ефект невідомий, але можуть посилюватися побічні ефекти або симптоми передозування. Якщо терапевтичний ефект від лоратадину недостатній, слід звернутися до лікаря і він підбере інший препарат.

Чому не допомагають антигістамінні препарати?

Ефект антигістамінних препаратів може бути недостатнім, якщо не припинився контакт з алергеном (наприклад з побутовою хімією). Від антигістамінних препаратів не буде ефекту, якщо захворювання не пов’язане з алергією, а лише схоже за симптомами (наприклад гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ), інфекційний дерматит, свербіж нейропсихологічного ґенезу тощо). А також під час обстеження може з’ясуватися, що є індивідуальні відхилення в обміні гістаміну — медіатора, який відповідає за алергічні реакції.