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Новини медицини та фармаціїЛікарська рослина ефективна при ревматоїдному артриті?

Лікарська рослина ефективна при ревматоїдному артриті?

Опубліковано  06.04.2023

Аутоімунні захворювання пов’язані з ушкодженням клітин організму власною імунною системою. До таких захворювань належать ревматоїдний артрит, хвороба Крона, цукровий діабет І типу та глютенова хвороба.

На сьогодні не до кінця вивчено патогенетичні механізми розвитку аутоімунних захворювань.

Дослідники з Університету Осаки (Osaka University) ідентифікували білковий комплекс, що зумовлює прогресування ревматоїдного артриту. Цей комплекс складається з двох білків, що називаються COMMD3 і COMMD8.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Science Immunology».

Дослідницька група також встановила, що целастрол, що входить до складу екстракту кореня лікарської рослини тріптеригіум вільфорда (Tripterygium wilfordii), є потужним інгібітором комплексу COMMD3/8. Це рослина, що виявляє протизапальні властивості. Механізм її протизапальної дії сьогодні не до кінця досліджений.

Старший автор дослідження Казухіро Судзукі (Kazuhiro Suzuki) пояснив, що раніше в дослідженнях було показано, що комплекс COMMD3/8 потенціює гуморальну імунну відповідь, проте його роль у розвитку аутоімунних захворювань залишалася неясною. У цьому ж дослідженні на мишачій моделі було показано, що у мишей, які не експресують COMMD3, спостерігалася деградація COMMD8 і був відсутній комплекс COMMD3/8. Відсутність комплексу призводила до порушення гуморальної імунної відповіді.

Провідний автор дослідження Тайічіро Шираї (Taiichiro Shirai) пояснив, що у мишей у дослідженні зменшувалася кількість клітин, які продукують антитіла. Таким чином, імовірно, комплекс COMMD3/8 відіграє важливу роль в аутоімунній відповіді.

Потім дослідники пригнічували експресію COMMD3 у мишей з дебютом ревматоїдного артриту.

Було виявлено, що пригнічення COMMD3 зупиняло прогресування захворювання. Ці дані також підтверджують гіпотезу стосовно того, що утворення комплексу COMMD3/8 є найважливішою ланкою аутоімунітету.

К. Судзукі пояснив, що потім дослідники ідентифікували сполуку, яка пригнічує утворення комплексу COMMD3/8. При проведенні хімічного аналізу було виявлено, що целастрол є найпотужнішим інгібітором комплексу COMMD3/8. Встановлено, що целастрол ковалентно зв’язується з COMMD3 і перешкоджає утворенню комплексу COMMD3/8, що призводить до інгібування утворення аутоантитіл.

За оцінками дослідників, оскільки комплекс COMMD3/8 займає центральне місце у патогенезі ревматоїдного артриту та прогресуванні аутоімунних захворювань, він є потенційною терапевтичною мішенню. Тому целастрол може бути ефективним засобом терапії при аутоімунних захворюваннях.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  06.04.2023

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