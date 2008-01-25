У 2010 р. було опубліковано рекомендації Американської асоціації охорони здоров’я (American Health Association — AHA). У них викладено концепцію серцево-судинного здоров’я, спрямовану на підтримку оптимального стану та профілактику захворювань серцево-судинної системи. У рекомендації Американської асоціації охорони здоров’я від 2010 р. включено 7 основних факторів. Серед них раціон харчування, рівень фізичної активності, вплив сигаретного диму, індекс маси тіла, рівень холестерину в крові, рівень глюкози (визначення глікозильованого гемоглобіну) та рівень холестерину в плазмі крові.

У нових рекомендаціях Американської асоціації охорони здоров’я якість сну розглядається як один з найважливіших факторів оптимального здоров’я серця.

Крім того, у нових рекомендаціях було змінено та розширено опис 4 інших факторів — раціону харчування, куріння, рівня холестерину та глюкози в крові. Наприклад, до розділу про куріння було внесено інформацію про вплив електронних сигарет та вейпів.

Нові рекомендації Американської асоціації охорони здоров’я було опубліковано в журналі «Circulation» і названо Life’s Essential 8.

В оновлених рекомендаціях також підкреслюється вплив психічного здоров’я, соціально-економічних та культурних факторів, таких як расова дискримінація, рівень освіти, доступність медичної допомоги на здоров’я серцево-судинної системи.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною летальних наслідків у США, на їх частку припадає ¼ всіх смертей. При цьому, на думку експертів, ризик серцево-судинної патології можна знизити на 80% шляхом модифікації способу життя. Крім того, у дослідженнях показано, що зниження впливу факторів ризику пов’язане з більшою тривалістю життя та покращенням загального стану здоров’я, включаючи нижчий ризик розвитку деменції, раку та захворювань нирок.

Оскільки в рекомендації 2010 р. не було включено соціальні фактори та якість сну, у 2022 р. Американська асоціація охорони здоров’я переглянула концепцію кардіоваскулярного здоров’я та сформулювала нові рекомендації, названі Life’s Essential 8. Крім вищеописаних змін, у них були включені критерії оцінки концепції у дітей та вагітних.

У концепції кардіоваскулярного здоров’я 2010 р. застосовувалася якісна оцінка з віднесенням до 3 категорій (негативна, проміжна та ідеальна). У 2022 р. було розроблено кількісну оцінку за шкалою 0–100 балів.

У дослідженнях показано, що порушення сну пов’язані з підвищеним ризиком розвитку ішемічної хвороби серця, а також зміна тривалості сну може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Президент Американської асоціації охорони здоров’я доктор Дональд Ллойд-Джонс (Dr. Donald Lloyd-Jones) пояснив, що в дослідженнях показано вплив якості та тривалості сну на стан здоров’я, включаючи ризик розвитку артеріальної гіпертензії та цукрового діабету ІІ типу.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com