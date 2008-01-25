Крокуємо геть від деменції!

За оцінками експертів, деменцію діагностують у понад 55 млн людей у ​​всьому світі і вона є сьомою за частотою причиною летальних наслідків. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), хвороба Альцгеймера — найпоширеніша форма деменції. У США вона діагностована у близько 5,8 млн осіб.

За даними Товариства Альцгеймера (Alzheimer’s Society), головними факторами ризику розвитку деменції є літній та старечий вік, а також спадковість. Так, найчастіше деменцію діагностують в осіб віком від 75 років. Чинники ризику розвитку деменції також включають сімейний анамнез (наявність деменції у близького родича), стать (ризик розвитку деменції є вищим у жінок). У той же час експерти підкреслюють роль тих факторів ризику розвитку деменції, що модифікуються, і рекомендують для зниження ймовірності виникнення цього захворювання:

регулярні фізичні навантаження (наприклад раніше в дослідженні, що включило близько 650 000 ветеранів збройних сил, було показано, що регулярне фізичне навантаження знижує ризик на 33%);

контроль артеріального тиску;

підтримка стимуляції головного мозку (інтелектуальні навантаження).

У нещодавньому дослідженні оцінювали роль ходьби у зниженні ризику розвитку деменції.

У дослідженні використовували дані 78 430 учасників (44,7% чоловіків і 55,3% жінок, середній вік — 61,1 року) Британського біобанку (UK Biobank). Середній період спостереження становив близько 6,9 року (6,4–7,5 року). У всіх учасників не відзначали серцево-судинних захворювань та деменції на момент включення до дослідження.

Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), професор та директор Програми лікування, досліджень та освіти в галузі хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program — AD-CARE) у Медичному центрі Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center), наголосив, що для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера важливо вести здоровий спосіб життя, займатися фізичними вправами та когнітивною стимуляцією, навіть якщо заняття буде розпочато в літньому віці. При цьому в дослідженні було показано, що для зниження ймовірності виникнення деменції необов’язково займатися спортом або ходити до спортзалу — регулярна ходьба також ефективна.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Jama Neurology».

Усі учасники дослідження носили акселерометр 24 год на добу, 7 днів на тиждень. Потім на підставі даних, отриманих за допомогою акселерометра, розраховували щоденну кількість кроків, виконану учасником.

Результати, отримані в дослідженні, було скориговано з урахуванням віку, статі, етнічної належності, соціально-економічного статусу, статусу куріння, загального стану здоров’я та раціону харчування учасників.

За період спостереження у 866 учасників, чи 1,1%, розвинулася деменція.

Доктор Клер Секстон (Claire Sexton), старший директор з наукових програм та роботи з громадськістю Асоціації Альцгеймера, не брала участі в дослідженні, проте вона наголосила, що дослідження має низку обмежень. У той же час Доктор К. Секстон вважає, що воно є дуже важливим. Потенційно це дослідження може сприяти розробці рекомендацій для суспільної охорони здоров’я щодо фізичної активності, необхідної для зниження ризику розвитку деменції.

Як зазначив доктор А. Порстейнссон, було встановлено, що щоденне виконання 9800 кроків знижує ризик розвитку деменції на 50%, при цьому під час виконання 3826 кроків на день було відзначено зниження такої ймовірності на 25%. Важлива й інтенсивність ходьби: за швидкості 40 кроків за хвилину зниження ризику деменції було значнішим, ніж у разі повільнішої ходьби.

Таким чином, це дослідження доповнює докази того, що активний спосіб життя сприяє підтримці фізичного та психічного здоров’я у літньому віці та збільшенню тривалості життя.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com