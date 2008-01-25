Контрацепція на вимогу: нові перспективи

У нещодавньому дослідженні, проведеному дослідницькою групою з Каліфорнії, було продемонстровано, що застосування комбінації двох лікарських засобів у якості контрацептиву на вимогу більш ефективно попереджає настання вагітності, ніж ці ж лікарські засоби окремо.

За оцінками експертів, у період 2015–2019 рр. реєстрували 121 млн незапланованих вагітностей на рік. При цьому, за оцінками експертів, близько 200 млн жінок у всьому світі застосовують різні контрацептиви для попередження вагітності. На думку експертів, значна частина жінок віддала б перевагу непостійному методу перикоїтальної контрацепції, призначеному для використання під час/після статевого акту.

На сьогодні препарати для екстреної контрацепції включають уліпристалу ацетат, левоноргестрел. Крім того, показано, що інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) знижують фертильність у жінок.

У недавньому клінічному дослідженні, проведеному в Стенфордському університеті (Stanford University) в Каліфорнії, було продемонстровано, що комбінація уліпристалу ацетату та інгібітора ЦОГ-2 мелоксикаму є ефективною та безпечною при застосуванні у якості контрацептиву на вимогу.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «BMW Sexual & Reproductive Health».

Провідним автором дослідження є доктор Еріка Кехілл (Dr. Erica Cahill), клінічний доцент кафедри акушерства та гінекології у Стенфордському університеті.

У дослідженні оцінювали, чи ці лікарські засоби гальмують вивільнення яйцеклітини з домінантного фолікула. Саме в період овуляції ризик зачаття найвищий. Випробування мало формат відкритого: і учасники, і дослідники знали, який препарат застосовується.

До дослідження включили 9 здорових учасниць віком 18–35 років із регулярними менструальними циклами.

Доктор Е. Кехілл та її команда спостерігали за кожною учасницею протягом базового циклу, щоб визначити типові моделі овуляції.

Потім учасниці отримали одноразову дозу уліпристалу ацетату та мелоксикаму під час «фертильного вікна» (днів циклу напередодні овуляції) наступного менструального циклу. Для оцінки того, чи відбулася овуляція, застосовували ультразвукове дослідження та визначення рівня лютеїнізуючого гормону.

У результаті у 8 учасниць спостерігалася овуляторна дисфункція, а у 6 учасниць — порушення овуляції.

Дослідники зазначили, що додавання мелоксикаму може підвищити ефективність уліпристалу ацетату. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що інгібітори ЦОГ-2 також виявляють гальмівну дію на овуляцію.

Дослідники зазначили, що комбінація уліпристалу ацетату та мелоксикаму попереджала овуляцію більш ефективно, ніж зареєстровані на сьогодні монопрепарати.

Келлі Кліланд (Kelly Cleland), виконавчий директор Американського товариства екстреної контрацепції (American Society for Emergency Contraception), не брала участі в дослідженні, проте висловила сподівання, що його результати отримають підтвердження під час проведення більш масштабних спостережень. Вона підкреслила, що наявні на сьогодні препарати для екстреної контрацепції є недостатньо ефективними при застосуванні в дні, що передують овуляції. Комбінація ж мелоксикаму та уліпристалу ацетату ефективно попереджає овуляцію при застосуванні в будь-який день менструального циклу.

Доктор Г. Томас Руїс (G. Thomas Ruiz), акушер-гінеколог з медичної групи MemorialCare у Фаунтін-Веллі (MemorialCare Medical Group in Fountain Valley), Каліфорнія, також не брав участі в цьому дослідженні, але він підкреслив, що необхідно набагато масштабніше випробування, щоб підтвердити ефективність та безпеку досліджуваної комбінації. При цьому він звернув увагу на те, що лікарські засоби для контрацепції на вимогу не повинні застосовуватися регулярно щомісяця у якості основного методу.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com