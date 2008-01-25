Кому показана безглютенова дієта?

Цільнозернові продукти є важливою частиною здорового харчування. Вони є важливим джерелом складних вуглеводів, а також деяких ключових вітамінів та мінералів. А оскільки цільнозернові продукти містять велику кількість клітковини, вони зумовлюють відчуття ситості, що сприяє підтримці здорової маси тіла. Вживання більшої кількості цільнозернових продуктів також може зумовити зниження артеріального тиску.

Однак існує захворювання, при якому слід уникати вживання продуктів, що містять глютен, зокрема пшениці, ячменю і жита.

Целіакія, що також має назви «целіакія спру» або «глютен-чутлива ентеропатія», є імунною реакцією на вживання глютену. Причина розвитку целіакії сьогодні невідома, при цьому поширеність захворювання зростає.

При целіакії вживання глютену викликає імунну відповідь у тонкій кишці. Згодом ця реакція призводить до пошкодження слизової оболонки тонкої кишки і таким чином перешкоджає засвоєнню деяких поживних речовин. Ураження кишечнику часто проявляється такими симптомами, як:

діарея;

невмотивована втома;

ненавмисна втрата маси тіла;

здуття живота;

анемія.

Целіакія може призвести до розвитку серйозних ускладнень.

Безглютенова дієта необхідна для усунення ознак і симптомів целіакії, а також інших захворювань, пов’язаних із вживанням глютену, зокрема нецеліакійної чутливості до глютену, глютенову атаксію та алергію на пшеницю.

При дотриманні безглютенової дієти потрібна пильна увага до вибору продуктів, інгредієнтів, що містяться в продуктах, їх поживної цінності, а також до лікарських засобів.

Виключення пшениці, ячменю та жита з раціону може здатися складним завданням. Слідові кількості глютену в раціоні харчування можуть завдати шкоди, навіть якщо вони не викликають явних ознак чи симптомів. Глютен може бути прихований у харчових та нехарчових продуктах, зокрема лікарських засобах, вітамінних та мінеральних дієтичних добавках, зубній пасті та рідині для полоскання рота.

Для планування безглютенової дієти рекомендується консультація дієтолога.

Гречка, кукурудза, льон, пшоно, кіноа та рис є безглютеновими цільнозерновими продуктами. Хоча овес за своєю природою не містить глютену, у процесі виробництва він може бути забруднений пшеницею, ячменем або житом. Овес та вівсяні продукти з маркуванням «без глютену» не зазнали перехресного забруднення. У той же час деякі особи з целіакією не переносять навіть овес з маркуванням «без глютену».

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org