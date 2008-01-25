Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїКомбінована гіполіпідемічна терапія: фокус на пітавастатин і езетиміб

Комбінована гіполіпідемічна терапія: фокус на пітавастатин і езетиміб

Опубліковано  09.02.2023

Ішемічна хвороба серця (ІХС) — серцево-судинне захворювання, яке є найчастішою причиною летальних наслідків як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.

Фактори ризику розвитку ІХС:

  • чоловіча стать;
  • літній вік;
  • дисліпідемія;
  • куріння;
  • цукровий діабет;
  • артеріальна гіпертензія;
  • ожиріння.

При цьому, за оцінками експертів, дисліпідемія є найбільш значущим фактором ризику розвитку ІХС. Підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) також є незалежним фактором ризику виникнення ції патології.

У дослідженнях було показано, що монотерапія стандартними дозами пітавастатину в ряді випадків є недостатньо ефективною. При цьому у разі підвищення дози пітавастатину зростає ризик розвитку побічних ефектів, включаючи підвищення рівнів трансаміназ та креатинкінази. Водночас у разі підвищення дози цього препарату не спостерігається значного зниження рівня холестерину ЛПНЩ. На думку експертів, альтернативою підвищенню дози пітавастатину є комбінована терапія.

Раніше в дослідженнях було показано ефективність та безпеку комбінації пітавастатину та езетимібу. Так, у випробуванні, проведеному вченими з Інституту серця Японії (Heart Institute of Japan), продемонстровано ефективне зниження рівня холестерину ЛПНЩ до <70 мг/дл (1,8 ммоль/л) у пацієнтів з ІХС при застосуванні пітавастатину та езетимібу.

Водночас низка експертів наголошує на необхідності подальших досліджень ефективності та безпеки застосування цієї комбінації лікарських засобів. Так, на фоні прийому езетимібу можуть розвиватися такі побічні ефекти, як порушення опорно-рухового апарату та сполучної тканини, а також шлунково-кишкові розлади. Побічні реакції пітавастатину, що найчастіше виявляють, включають біль у спині, діарею, закреп, міалгію і біль у кінцівках. Також можливий розвиток міопатії та рабдоміолізу, що призводять до виникнення ниркової недостатності, підвищення рівнів трансаміназ (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази).

У нещодавньому метааналізі було вивчено дані 9 рандомізованих контрольованих клінічних досліджень. Його результати опубліковано в журналі «Cardiovascular Innovations and Applications».

У дослідженні оцінювали рівні холестерину ЛПНЩ, загального холестерину, тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої щільності у плазмі крові пацієнтів до та після курсу гіполіпідемічної терапії комбінацією пітавастатину та езетимібу. Так, було проаналізовано дані 2586 пацієнтів.

У метааналізі було показано, що пітавастатин у поєднанні з езетимібом сприяли більш вираженому зниженню рівня холестерину ЛПНЩ, ніж монотерапія пітавастатином. При цьому в дослідженні не було виявлено підвищення рівня аланінамінотрансферази та креатинкінази на фоні застосування пітавастатину та езетимібу.

Дослідники наголошують на необхідності проведення подальших клінічних досліджень ефективності та безпеки застосування цієї комбінації лікарських засобів.

За матеріалами www.scienceopen.com, www.medicalxpress.com

Опубліковано  09.02.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини