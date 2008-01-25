Ішемічна хвороба серця (ІХС) — серцево-судинне захворювання, яке є найчастішою причиною летальних наслідків як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.

Фактори ризику розвитку ІХС:

чоловіча стать;

літній вік;

дисліпідемія;

куріння;

цукровий діабет;

артеріальна гіпертензія;

ожиріння.

При цьому, за оцінками експертів, дисліпідемія є найбільш значущим фактором ризику розвитку ІХС. Підвищений рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) також є незалежним фактором ризику виникнення ції патології.

У дослідженнях було показано, що монотерапія стандартними дозами пітавастатину в ряді випадків є недостатньо ефективною. При цьому у разі підвищення дози пітавастатину зростає ризик розвитку побічних ефектів, включаючи підвищення рівнів трансаміназ та креатинкінази. Водночас у разі підвищення дози цього препарату не спостерігається значного зниження рівня холестерину ЛПНЩ. На думку експертів, альтернативою підвищенню дози пітавастатину є комбінована терапія.

Раніше в дослідженнях було показано ефективність та безпеку комбінації пітавастатину та езетимібу. Так, у випробуванні, проведеному вченими з Інституту серця Японії (Heart Institute of Japan), продемонстровано ефективне зниження рівня холестерину ЛПНЩ до <70 мг/дл (1,8 ммоль/л) у пацієнтів з ІХС при застосуванні пітавастатину та езетимібу.

Водночас низка експертів наголошує на необхідності подальших досліджень ефективності та безпеки застосування цієї комбінації лікарських засобів. Так, на фоні прийому езетимібу можуть розвиватися такі побічні ефекти, як порушення опорно-рухового апарату та сполучної тканини, а також шлунково-кишкові розлади. Побічні реакції пітавастатину, що найчастіше виявляють, включають біль у спині, діарею, закреп, міалгію і біль у кінцівках. Також можливий розвиток міопатії та рабдоміолізу, що призводять до виникнення ниркової недостатності, підвищення рівнів трансаміназ (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази).

У нещодавньому метааналізі було вивчено дані 9 рандомізованих контрольованих клінічних досліджень. Його результати опубліковано в журналі «Cardiovascular Innovations and Applications».

У дослідженні оцінювали рівні холестерину ЛПНЩ, загального холестерину, тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої щільності у плазмі крові пацієнтів до та після курсу гіполіпідемічної терапії комбінацією пітавастатину та езетимібу. Так, було проаналізовано дані 2586 пацієнтів.

У метааналізі було показано, що пітавастатин у поєднанні з езетимібом сприяли більш вираженому зниженню рівня холестерину ЛПНЩ, ніж монотерапія пітавастатином. При цьому в дослідженні не було виявлено підвищення рівня аланінамінотрансферази та креатинкінази на фоні застосування пітавастатину та езетимібу.

Дослідники наголошують на необхідності проведення подальших клінічних досліджень ефективності та безпеки застосування цієї комбінації лікарських засобів.

За матеріалами www.scienceopen.com, www.medicalxpress.com