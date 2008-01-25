Дослідження, проведене співробітниками Фармацевтичної школи Ернеста Маріо в Університеті Рутгерса (Rutgers University Ernest Mario School of Pharmacy), показало, що мелатонін значно знижує ризик розвитку ниркової недостатності у пацієнтів, які отримують антибіотик ванкоміцин. Результати дослідження опубліковані в журналі «Antimicrobial Agents and Chemotherapy».

Було обстежено 303 стаціонарних пацієнти, які отримували ванкоміцин. З них 101 хворий додатково отримував мелатонін. Встановлено, що у пацієнтів, які отримували додатково мелатонін, ризик розвитку гострого пошкодження нирок і ниркової недостатності був на 63% нижчим, ніж у хворих, які отримували ванкоміцин без додавання мелатоніну.

У всьому світі застосування антибіотиків є однією з основних причин медикаментозно-індукованої ниркової недостатності: щорічно реєструється понад 13,3 млн випадків.

Ниркова недостатність призводить до підвищення ризику летального наслідку в госпіталізованих пацієнтів до 25%. Це пов’язано з накопиченням в організмі токсинів, які утворюються внаслідок інфекційного процесу і лікування антибіотиками.

Провідний автор дослідження Луїджі Брунетті (Luigi Brunetti), доцент Фармацевтичної школи Ернеста Маріо (Ernest Mario School of Pharmacy), пояснив, що з попередніх досліджень відомо про пошкодження нирок, пов’язане з терапією ванкоміцином. Причина цього — оксидативний стрес і пошкодження мітохондрій. У результаті цього ж дослідження було встановлено, що мелатонін може відновлювати функцію мітохондрій нирок. У той же час це багатообіцяюче дослідження проведено на невеликій вибірці пацієнтів.

Дослідники прокоментували, що мелатонін також пригнічує оксидативний стрес, який, у свою чергу, викликає загибель клітин, накопичення токсинів і зумовлює розвиток ниркової недостатності. Мелатонін — широко застосовуваний снодійний препарат. У дослідженні показано, що він відновлює функцію нирок, сприяючи виведенню токсинів з організму.

Навіть у разі успішного результату і одужання пацієнта вартість курсу лікування хворого з гострим пошкодженням нирок значно підвищується. Дослідники також попередили, що антибіотики слід застосовувати тільки за суворими показаннями, а не «про всяк випадок», оскільки їх прийом пов’язаний з ризиком розвитку серйозних побічних ефектів.

Це дослідження було першим у своєму роді і його автори планують подальші клінічні дослідження на більш широкій популяції пацієнтів.

Л. Брунетті зазначив, що він сподівається, що результати цього дослідження викличуть інтерес і в подальшому будуть проведені більш масштабні дослідження, оскільки гостре пошкодження нирок щорічно діагностують у мільйонів людей.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news/