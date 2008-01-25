Колоректальний рак: якими є можливості профілактики?

Колоректальний рак — рак ободової та прямої кишки.

Регулярний скринінг є одним з найважливіших заходів профілактики цього виду онкопатології.

Ліза Бордман (Lisa Boardman), гастроентеролог Клініки Майо (Mayo Clinic), розповіла, що колоректальний рак є третьою за частотою причиною летального наслідку при онкопатології в США. Він спричиняє близько 50 000 смертей на рік.

Цільова група з профілактичних послуг США (U.S. Preventive Services Task Force) оновила свої рекомендації у 2021 р. Раніше щорічний скринінг колоректального раку рекомендували особам віком від 50 років. В останні роки було зареєстровано збільшення кількості випадків раку ободової і прямої кишки у пацієнтів віком до 50 років. На сьогодні особам віком від 45 років рекомендується проходити щорічний скринінг для виявлення колоректального раку на ранніх стадіях.

Доктор Л. Бордман пояснила, що на сьогодні близько 10% усіх випадків колоректального раку діагностують у пацієнтів віком до 50 років.

У ряді випадків індивідуальний ризик розвитку колоректального раку є вищим, ніж у середньому в популяції. Так, імовірність розвитку колоректального раку вища у афроамериканців, осіб із сімейним анамнезом онкопатології або зі специфічною генетичною мутацією, у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечнику.

Метою скринінгу колоректального раку є виявлення захворювання на ранній стадії, оскільки лікування в такому разі є найбільш ефективним.

Крім того, скринінг спрямований на визначення передракових станів, наприклад поліпів у товстому кишечнику, та їх хірургічне видалення до малігнізації.

На сьогодні розроблено кілька скринінгових методів:

імунохімічний аналіз калу (Fecal Immunochemical Test — FIT). Рекомендується проходити щорічно;

високочутливий аналіз калу на приховану кров на основі гваякової кислоти (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood testing — HsgFOBT). Рекомендується проходити щорічно;

багатоцільовий аналіз ДНК калу (multi-target stool DNA — MT-sDNA). Рекомендується проходити кожні 3 роки;

колоноскопія. За відсутності симптомів рекомендується проходити кожні 10 років. Під час проведення колоноскопії можлива як візуалізація патологічних змін товстого кишечнику, так і проведення біопсії та видалення поліпів. Водночас це інвазивний метод скринінгу;

КТ-колонографія. Проводиться кожні 5 років;

гнучка ректороманоскопія. Рекомендується проходити кожні 5 років.

Водночас рекомендації щодо вибору методів обстеження, частоти проведення скринінгових обстежень залежать від віку пацієнта та результатів попереднього скринінгу. Для зниження ризику розвитку колоректального раку експерти рекомендують:

дотримуватися дієти з високим вмістом клітковини та невеликою кількістю жирів;

уникати вживання консервованих продуктів, що містять нітрити (деякі м’ясні делікатеси, ковбаси, сосиски);

обмежити вживання червоного м’яса;

знизити споживання продуктів з високим ступенем обробки;

щодня приймати полівітаміни;

відмовитися від куріння;

обмежити вживання алкоголю;

вести активний спосіб життя та займатися регулярними фізичними тренуваннями;

підтримувати оптимальну масу тіла.

За матеріалами www.medicalxpress.com