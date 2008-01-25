Колоректальний рак: що потрібно знати особам молодого віку?

Лікарі Єльського університету (Yale University) попереджають, що особам старше 20 років слід знати про ознаки та симптоми колоректального раку.

Протягом багатьох років зростає захворюваність на колоректальний рак серед осіб молодого віку.

На початку 2023 р. Американське онкологічне товариство (American Cancer Society — ACS) повідомило, що 20% діагнозів у 2019 р. встановлено у пацієнтів віком до 55 років. Хеддон Пантел (Haddon Pantel), доктор медичних наук, колоректальний хірург Єльського університету, підкреслив, що на сьогодні відмічають явне зростання захворюваності на колоректальний рак серед осіб молодого віку. Онкопатологія є другою за значущістю причиною летальних наслідків від раку у жінок і першою — у чоловіків.

Хірург Єльського університету Вікрам Редді (Vikram Reddy), доктор медичних наук, рекомендує: якщо у вас відбулися будь-які зміни в роботі кишечнику або з’явилася кровотеча — слід пройти колоноскопію.

Ніхто точно не знає, чому кількість випадків колоректального раку серед осіб молодого віку зростає. Малорухливий спосіб життя, надмірна маса тіла та ожиріння, куріння, зловживання алкоголем, раціон харчування з низьким вмістом клітковини, високим вмістом жирів або обробленого м’яса, а також інші фактори навколишнього середовища — усе це фактори ризику розвитку колоректального раку. До них належать також сімейний анамнез цієї патології чи поліпів, а також такі стани, як запальні захворювання кишечнику.

Чи слід особам молодого віку проходити колоноскопію?

Незважаючи на зростання захворюваності на колоректальний рак серед осіб молодого віку, захворюваність все ще надто низька, щоб виправдовувати рутинну колоноскопію для цієї категорії населення.

Доктор В. Редді рекомендує проведення колоноскопії особам різного віку за наявності симптомів.

Крім цієї процедури, вчений рекомендує пройти фізичний ректальний огляд усім пацієнтам зі змінами випорожнень.

Коли ж потрібна консультація проктолога особам молодого віку?

Необхідно звернутися до лікаря за наявності будь-якого з таких симптомів:

ректальна кровотеча: кровотеча із прямої кишки або кров у калі після дефекації.

Незвичайний кал: темний або чорний кал можна виявити при кровотечі з пухлини. Вузький, тонкий або стрічкоподібний кал можна виявити при значному перекритті просвіту кишечнику пухлиною.

Зміни в дефекації: рідкий кал (діарея) або запор (<3 актів дефекації на тиждень), особливо якщо зміни тривають 2 тиж або довше.

Низький рівень енергії або невмотивована втома: ці симптоми можуть розвиватися у зв’язку з анемією через крововтрату.

Зміни апетиту (наприклад невмотивоване відчуття ситості).

Ненавмисна втрата маси тіла.

Незрозумілий біль у животі.

У деяких випадках колоректальний рак розвивається безсимптомно. Важливо отримати консультацію лікаря за наявності сімейного анамнезу цієї онкопатології.

Колоноскопія вважається золотим стандартом діагностики захворювання.

Для зниження ризику розвитку колоректального раку експерти рекомендують модифікацію способу життя:

якщо ви палите, киньте: це стосується й електронних сигарет. Якщо ви палите, у вас підвищений ризик не тільки раку легень, а й колоректального та інших видів онкопатології.

Вживайте спиртні напої відповідально: ACS рекомендує вживати не більше 2 порцій алкоголю на добу чоловікам та 1 порції жінкам.

Фізичні вправи: ризик розвитку колоректального раку підвищується, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя.

Зменшіть масу тіла. Якщо у вас надмірна маса тіла або ожиріння, у вас більш високий ризик розвитку колоректального раку та пов’язаного з цим захворюванням летального результату. Особливо це стосується раку товстої кишки.

Вживайте достатню кількість клітковини: вам слід додати до раціону 25 грамів клітковини на добу, щоб підтримувати здоров’я товстої кишки. Слід вживати більше свіжих фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, квасолі та бобових.

У більшості випадків при колоректальному раку показано хірургічне лікування. Також може знадобитися додаткова променева та хіміотерапія. Деяким пацієнтам проводиться колостома — процедура, що дозволяє з’єднати кишку з отвором у черевній порожнині, через яку кал проходить у калоприймач. Колостома може бути тимчасовою чи постійною.

Також важливими є психологічне консультування та соціальна підтримка пацієнтів, які перенесли цю онкопатологію.

За матеріалами www.yalemedicine.org