Колір сечі: як відрізнити норму від патології?

У нормі колір сечі варіює від майже безбарвного (прозора сеча) до блідо-жовтого. Її відтінок залежить від того, скільки води ви п’єте. Чим більше ви п’єте, тим світлішого кольору ваша сеча. І навпаки, якщо ви вживаєте недостатньо води, вона набуває насичено-жовтого відтінку.

Деякі продукти харчування та лікарські засоби можуть змінити колір сечі. Наприклад, при вживанні таких продуктів, як буряк, ожина та квасоля, вона може мати рожевий або червоний відтінок.

У той же час незвичайний колір сечі може бути ознакою захворювання. Наприклад, при розвитку деяких інфекцій сечових шляхів можна відмітити сечу молочно-білого кольору, а при сечокам’яній хворобі або деяких видах раку можна виявити червону сечу через домішки в ній крові (гематурія).

Отже, із чим можуть бути пов’язані зміни кольору сечі?

Сеча червоного або рожевого кольору

Червону або рожеву сечу можна фіксувати через наявність домішки крові внаслідок розвитку аденоми передміхурової залози, доброякісної пухлини, раку, сечокам’яної хвороби та кіст у нирках. Енергійні фізичні вправи також можуть спричинити появу крові в сечі. Кров у сечі часто виявляють при розвитку інфекцій сечовивідних шляхів. Безболісна кровотеча може бути ознакою розвитку раку.

Продукти харчування також можуть призвести до виділення сечі червоного кольору: наприклад, буряк, ожина та ревінь.

Лікарські засоби: деякі протитуберкульозні препарати можуть спричинити забарвлення сечі в червоний колір.

Сеча помаранчевого кольору

Деякі препарати від запору, протинабрякові засоби та хіміотерапевтичні лікарські засоби від онкопатології можуть викликати забарвлення сечі в помаранчевий колір. Також прийом деяких вітамінів, наприклад, вітамінів А і В 12 , можуть зумовити фарбування сечі в жовтогарячий або жовто-помаранчевий колір.

, можуть зумовити фарбування сечі в жовтогарячий або жовто-помаранчевий колір. Сеча помаранчевого кольору може бути ознакою захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. У такому разі часто може також знебарвлюватися колір калу. Сеча помаранчевого кольору характерна для зневоднення.

Сеча блакитного або зеленого кольору

Сеча блакитного або зеленого кольору може бути пов’язана з вживанням деяких харчових барвників, а також барвників, що застосовують в медицині для діагностики захворювань печінки і сечового міхура.

Деякі лікарські засоби від депресії, а також застосовувані в терапії виразки і гастроезофагеального рефлюксу можуть призвести до зеленувато-синього забарвлення сечі. Зелений колір сечі можна виявити при прийомі деяких знеболювальних і снодійних препаратів.

Синій колір сечі фіксують у пацієнтів із сімейною доброякісною гіперкальціємією, а також при одному з видів інфекційних захворювань сечовивідних шляхів.

Сеча темно-коричневого кольору чи кольору коли

Темно-коричневу сечу можна виявити при вживанні великої кількості квасолі, ревеню або алое.

Сечу темного кольору можна зафіксувати при застосуванні протималярійних, протисудомних та гіполіпідемічних лікарських засобів.

Сечу коричневого кольору можна відмітити при розвитку деяких захворювань печінки та нирок, а також інфекції сечовивідних шляхів та порфірії. М’язова травма внаслідок екстремальних тренувань може призвести до того, що сеча набуде кольору чаю або коли. Важливо! Це може призвести до пошкодження нирок.

Мутна сеча

Інфекції сечовивідних шляхів та сечокам’яна хвороба можуть призвести до того, що сеча стане каламутною або непрозорою.

Зверніться до лікаря, якщо сеча набула нетипового кольору, стала каламутною або у вас розвинулося болісне сечовипускання.

За матеріалами www.medicalxpress.com