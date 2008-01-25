Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїКолір сечі: як відрізнити норму від патології?

Колір сечі: як відрізнити норму від патології?

Опубліковано  15.12.2023

У нормі колір сечі варіює від майже безбарвного (прозора сеча) до блідо-жовтого. Її відтінок залежить від того, скільки води ви п’єте. Чим більше ви п’єте, тим світлішого кольору ваша сеча. І навпаки, якщо ви вживаєте недостатньо води, вона набуває насичено-жовтого відтінку.

Деякі продукти харчування та лікарські засоби можуть змінити колір сечі. Наприклад, при вживанні таких продуктів, як буряк, ожина та квасоля, вона може мати рожевий або червоний відтінок.

У той же час незвичайний колір сечі може бути ознакою захворювання. Наприклад, при розвитку деяких інфекцій сечових шляхів можна відмітити сечу молочно-білого кольору, а при сечокам’яній хворобі або деяких видах раку можна виявити червону сечу через домішки в ній крові (гематурія).

Отже, із чим можуть бути пов’язані зміни кольору сечі?

Сеча червоного або рожевого кольору

  • Червону або рожеву сечу можна фіксувати через наявність домішки крові внаслідок розвитку аденоми передміхурової залози, доброякісної пухлини, раку, сечокам’яної хвороби та кіст у нирках. Енергійні фізичні вправи також можуть спричинити появу крові в сечі. Кров у сечі часто виявляють при розвитку інфекцій сечовивідних шляхів. Безболісна кровотеча може бути ознакою розвитку раку.
  • Продукти харчування також можуть призвести до виділення сечі червоного кольору: наприклад, буряк, ожина та ревінь.
  • Лікарські засоби: деякі протитуберкульозні препарати можуть спричинити забарвлення сечі в червоний колір.

Сеча помаранчевого кольору

  • Деякі препарати від запору, протинабрякові засоби та хіміотерапевтичні лікарські засоби від онкопатології можуть викликати забарвлення сечі в помаранчевий колір. Також прийом деяких вітамінів, наприклад, вітамінів А і В12, можуть зумовити фарбування сечі в жовтогарячий або жовто-помаранчевий колір.
  • Сеча помаранчевого кольору може бути ознакою захворювань печінки та жовчовивідних шляхів. У такому разі часто може також знебарвлюватися колір калу. Сеча помаранчевого кольору характерна для зневоднення.

Сеча блакитного або зеленого кольору

  • Сеча блакитного або зеленого кольору може бути пов’язана з вживанням деяких харчових барвників, а також барвників, що застосовують в медицині для діагностики захворювань печінки і сечового міхура.
  • Деякі лікарські засоби від депресії, а також застосовувані в терапії виразки і гастроезофагеального рефлюксу можуть призвести до зеленувато-синього забарвлення сечі. Зелений колір сечі можна виявити при прийомі деяких знеболювальних і снодійних препаратів.
  • Синій колір сечі фіксують у пацієнтів із сімейною доброякісною гіперкальціємією, а також при одному з видів інфекційних захворювань сечовивідних шляхів.

Сеча темно-коричневого кольору чи кольору коли

  • Темно-коричневу сечу можна виявити при вживанні великої кількості квасолі, ревеню або алое.
  • Сечу темного кольору можна зафіксувати при застосуванні протималярійних, протисудомних та гіполіпідемічних лікарських засобів.
  • Сечу коричневого кольору можна відмітити при розвитку деяких захворювань печінки та нирок, а також інфекції сечовивідних шляхів та порфірії. М’язова травма внаслідок екстремальних тренувань може призвести до того, що сеча набуде кольору чаю або коли. Важливо! Це може призвести до пошкодження нирок.

Мутна сеча

  • Інфекції сечовивідних шляхів та сечокам’яна хвороба можуть призвести до того, що сеча стане каламутною або непрозорою.

Зверніться до лікаря, якщо сеча набула нетипового кольору, стала каламутною або у вас розвинулося болісне сечовипускання.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  15.12.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини