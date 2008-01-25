Коліки у немовлят: причини, симптоми та лікування

Більшість батьків немовлят стикаються з коліками у їхньої новонародженої дитини.

За оцінками Американської асоціації вагітних (American Pregnancy Association), коліки відзначають у 20–25% немовлят.

Коліки у новонародженого — це стрес як для самої дитини, так і для її батьків.

Що таке коліки у немовлят?

Коліки у немовлят — це нормально. Водночас у більшості дітей вони не минають швидко. Крім того, батькам необхідно відрізняти коліки від серйозніших захворювань.

Експерти Клініки Майо (Mayo Clinic) відзначають, що коліки характеризуються частим тривалим та інтенсивним плачем або метушливістю у здорового немовляти. Зокрема, коліки діагностують, якщо немовля плаче більше 3 год на день мінімум 3 дні на тиждень протягом більше 3 тиж. При цьому, за оцінками експертів Дитячої лікарні Філадельфії (Children’s Hospital of Philadelphia), вони зазвичай розвиваються у немовлят віком 3–4 тиж.

Симптоми колік:

інтенсивний плач;

плач без видимої причини;

зміна підгузника чи годування не приносять дитині полегшення, не заспокоюють її;

дитина метушлива навіть після того, як перестала плакати;

передбачуваність періодів плачу: плач часто починається ввечері, щодня в один і той самий час;

обличчя дитини червоніє під час плачу;

тіло немовляти в період плачу напружене — характерними є застиглі руки і ноги, стиснуті кулаки, напружений живіт і вигнута спина.

Зазвичай у дитини спостерігається кілька симптомів з перерахованих вище.

Що викликає коліки у немовлят?

На сьогодні точну причину колік до кінця не встановлено. За оцінками експертів, їх розвиток пов’язаний з комбінацією факторів, включаючи шлунково-кишковий дискомфорт, незрілість травної системи та надмірну стимуляцію шлунково-кишкового тракту.

Експерти Клініки Майо виділяють такі причини розвитку колік:

метеоризм;

травні розлади;

недорозвиненість травної системи немовлят;

перегодовування або недогодовування;

підвищена чутливість/непереносимість грудного молока/суміші для годування;

страх, хвилювання, перезбудження;

головний біль.

Для лікування при коліках рекомендується звернутися до педіатра.

Як довго тривають коліки?

Доктор Кетрін Боніта (Catherine Bonita), педіатр, що спеціалізується на догляді за новонародженими та харчуванні в Дитячій лікарні Філадельфії, пояснила, що здебільшого інтенсивність колік знижується з часом. Зазвичай вони спостерігаються у дітей віком до 3 міс.

Що ж робити, якщо у вашої дитини коліки?

Одна з найнеприємніших речей, про які вам розкажуть батьки немовлят з коліками: ті методи, які сприяли зниженню інтенсивності колік сьогодні, можуть виявитися неефективними завтра. Найкраще, що можна порекомендувати батькам, — це зберігати спокій і терпляче пробувати різні нові методи.

Що ж рекомендують експерти?

Беріть на руки та обіймайте свою дитину. Обійми мають бути міцними, але зручними. У вас на руках немовля почуватиметься в безпеці.

Прогулянка з малюком. Іноді зміни обстановки може бути достатньо, щоб відволікти увагу навіть найменшої дитини. Ходьба з кімнати до кімнати також може забезпечити зміну обстановки, яка зацікавить немовля.

Відповідно до рекомендацій Американської академії педіатрії (American Academy of Pediatrics) щодо нормалізації сну, сповивання може допомогти вашій дитині краще контролювати свої кінцівки і вважається безпечним для дітей, які ще не перевертаються самостійно.

Співайте та розмовляйте зі своєю дитиною. Немовлята люблять звук голосів своїх батьків, і це може забезпечити додатковий комфорт. Тому навіть якщо ваша дитина плаче, не соромтеся говорити, читати, співати і воркувати, особливо в перші місяці.

Дайте дитині смоктати пустушку. Смоктання пустушки може забезпечити їй відчуття додаткового комфорту.

Коли дзвонити лікарю з приводу колік у дитини?

Батьки з немовлям повинні відвідати педіатра щонайменше 6 разів протягом перших 12 міс його життя. Здорову дитину слід привести на прийом до педіатра у віці 1 міс, 2 міс, 4 міс, 6 міс, 9 міс та 1 року. На візиті до педіатра батьки повинні повідомити про всі симптоми, які вони спостерігали у дитини, у тому числі про коліки. Якщо ж коліки спостерігаються у дитини віком від 3 міс, вам слід додатково звернутися до педіатра. Крім того, за даними Національної медичної бібліотеки (National Library of Medicine) США, варто звернутися до педіатра негайно, якщо плач у дитини асоціюється з наступними симптомами:

підвищеною температурою тіла;

сильним блюванням;

діареєю;

домішкою крові у випорожненнях;

іншими порушеннями травлення.

Батькам дітей з коліками рекомендується обов’язково знаходити час для себе, медитувати, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі або вести щоденник. Їм важливо зберігати спокій та контролювати власне психічне здоров’я.

За матеріалами www.medicalxpress.com