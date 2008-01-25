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Новини медицини та фармаціїКоли необхідно звернутися до мамолога?

Коли необхідно звернутися до мамолога?

Опубліковано  18.07.2023

Мамолог — спеціаліст зі здоров’я молочної залози. Найчастіше люди думають, що мамолог лікує рак грудей, але це неправильно. Мамолог діагностує та лікує широкий спектр захворювань молочної залози.

Доктор Лорен Корнелл (Lauren Cornell), спеціаліст із захворювань молочної залози в клініці Майо (Mayo Clinic), США, зазначила, що в ряді випадків необхідно відвідати мамолога. Так, доктор Л. Корнелл проводить з пацієнтами бесіди про скринінги та перевірки для виявлення раку молочної залози, а також про потенційні побоювання, пов’язані з раком, у пацієнтів.

Доктор Л. Корнелл повідомила, що багато факторів, у тому числі сімейний анамнез, зумовлюють підвищення ризику розвитку раку молочної залози. Оцінка ризику раку молочної залози включає визначення її мамографічної щільності, репродуктивного анамнезу, гормонального впливу протягом життя. Це далеко не повний перелік факторів, що впливають на ризик розвитку раку молочної залози.

Спеціаліст зі здоров’я молочної залози також може надати пацієнткам індивідуальну оцінку ризику розвитку раку, а потім розробити план профілактичних заходів.

Л. Корнелл зауважила, що важливо обговорити фактори способу життя, щоб знизити ризик розвитку раку молочної залози. Так, вона рекомендує пацієнтам регулярні фізичні вправи, підтримання здорової маси тіла, обмеження вживання алкоголю та дотримання раціону харчування з включенням значної кількості цілісних рослинних продуктів.

Л. Корнелл наголосила, що необхідно невідкладно звернутися до мамолога у разі:

  • зміни форми грудей;
  • зміни розміру грудей;
  • припухлості/ущільнення в грудях або пахвовій западині;
  • появи виділень із сосків.

Також мамолог може рекомендувати генетичне тестування для визначення генетичних чинників ризику розвитку раку молочної залози.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  18.07.2023

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