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Клінічні рекомендації з респіраторної терапії у пацієнтів з нервово-м'язовими захворюваннями

Опубліковано  20.03.2023

Американський коледж лікарів-пульмонологів (The American College of Chest Physicians — CHEST) нещодавно випустив новий клінічний посібник з респіраторної терапії пацієнтів з нервово-м’язовими захворюваннями.

Настанову було опубліковано в журналі «CHEST», вона містить 15 рекомендацій та 2 заяви.

Рекомендації було схвалено Американською асоціацією респіраторної допомоги (American Association for Respiratory Care), Американським торакальним товариством (American Thoracic Society), Американською академією медицини сну (American Academy of Sleep Medicine) та Канадським торакальним товариством (Canadian Thora).

Ця клінічна настанова включає рекомендації щодо проведення вентиляції за допомогою мундштука, переходу на домашню штучну вентиляцію легень, керування секрецією слини та очищення дихальних шляхів.

Акрам Хан (Akram Khan) — доктор медичних наук, доцент кафедри пульмонології, алергії та реаніматології Орегонського університету охорони здоров’я та науки (Oregon Health & Science University) та провідний автор настанови. Він пояснив, що слабкість дихальних м’язів є серйозною проблемою у пацієнтів з нервово-м’язовими захворюваннями. Вона може призвести до неадекватної вентиляції, нічної гіповентиляції та порушення відходження мокротиння, що часто є причиною смерті у таких хворих.

А. Хан підкреслив, що настанова потенційно сприятиме стандартизації та покращенню догляду за пацієнтами з нервово-м’язовими захворюваннями:

  1. у пацієнтів з нервово-м’язовими захворюваннями та хронічною дихальною недостатністю рекомендується застосовувати неінвазивну вентиляцію легень (настійна рекомендація);
  2. хворим з нервово-м’язовими захворюваннями, які потребують неінвазивної вентиляції легень, рекомендується її індивідуалізувати (умовна рекомендація);
  3. пацієнтам з нервово-м’язовими захворюваннями з ризиком розвитку дихальної недостатності рекомендується проводити тестування функції легень не рідше 1 разу на 6 міс залежно від перебігу захворювання (умовна рекомендація);
  4. у хворих з нейром’язовими захворюваннями та слинотечею рекомендується застосування антихолінергічного препарату як терапії першої лінії з продовженням використання за наявності відчутних переваг у порівнянні з побічними ефектами (умовна рекомендація).

При цьому рекомендації класифіковані як рекомендовані та умовні залежно від наявності доказів їх ефективності. Частину з них не класифіковано, оскільки рівень доказів є недостатнім і рекомендація є консенсусною думкою експертів.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  20.03.2023

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