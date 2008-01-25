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Новини медицини та фармаціїКишкова інфекція? Яким продуктам харчування віддати перевагу?

Кишкова інфекція? Яким продуктам харчування віддати перевагу?

Опубліковано  06.12.2023

Вірусний гастроентерит — це кишкова інфекція, що характеризується розвитком водянистої діареї, спазматичного болю в животі, нудоти або блювання, головного, м’язового болю та іноді лихоманки. Його часто називають «кишковою інфекцією» або «шлунковим грипом». Зараження відбувається при контакті з інфікованою людиною або при вживанні інсемінованої патогенними вірусами їжі або води.

Розлад шлунка — поширений симптом вірусного гастроентериту. Важливий симптом — зниження апетиту або небажання вживати їжу навіть при відчутті почуття голоду, оскільки після їжі вираженість симптомів гастроентериту може збільшуватися.

Яким же продуктам харчування віддати перевагу при вірусному гастроентериті?

  • Уникайте вживання твердої їжі протягом кількох годин. Натомість пийте воду, бульйони, чаї та спортивні напої без кофеїну. Зосередьтеся на частому питті невеликими порціями, щоб уникнути зневоднення — основного ускладнення інфекційного гастроентериту.
  • Через кілька годин почніть їсти невеликими порціями прісні продукти з низьким вмістом клітковини, такі як картопляне пюре, локшина, крекери, тости, желе, банани, рис та курка.
  • Будьте обережні з лікарськими засобами. Застосовувати безрецептурні препарати, такі як ібупрофен, потрібно обережно, оскільки вони можуть спричинити розлад шлунка. Обговоріть прийом лікарських засобів зі своїм лікарем, щоб уникнути розвитку потенційних побічних ефектів. Якщо у вас виражені симптоми, лікар може порекомендувати препарати, що сприяють зменшенню вираженості діареї та/або нудоти.
  • Залежно від причини симптоми вірусного гастроентериту зазвичай розвиваються приблизно через 1–3 дні після зараження. Вираженість симптомів може бути різною, а тривалість захворювання становити від кількох днів до тижня.

Зазвичай вірусний гастроентерит можна лікувати в домашніх умовах.

Звернутися до лікаря слід за наявності наступних симптомів:

  • вираженого зневоднення;
  • тривалої діареї;
  • тривалого блювання;
  • крові в калі;
  • вираженого болю в животі;
  • тривалості захворювання більше 1 тиж.

У маленьких дітей, осіб похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою частіше розвиваються ускладнення, пов’язані з вірусним гастроентеритом.

Профілактика

Гігієна рук: обов’язково мийте руки з милом і водою, особливо після відвідування туалету, перед приготуванням та прийомом їжі.

Правильно готуйте та обробляйте продукти харчування, щоб запобігти поширенню інфекції з їжею.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  06.12.2023

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