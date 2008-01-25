Кишкова інфекція? Яким продуктам харчування віддати перевагу?

Вірусний гастроентерит — це кишкова інфекція, що характеризується розвитком водянистої діареї, спазматичного болю в животі, нудоти або блювання, головного, м’язового болю та іноді лихоманки. Його часто називають «кишковою інфекцією» або «шлунковим грипом». Зараження відбувається при контакті з інфікованою людиною або при вживанні інсемінованої патогенними вірусами їжі або води.

Розлад шлунка — поширений симптом вірусного гастроентериту. Важливий симптом — зниження апетиту або небажання вживати їжу навіть при відчутті почуття голоду, оскільки після їжі вираженість симптомів гастроентериту може збільшуватися.

Яким же продуктам харчування віддати перевагу при вірусному гастроентериті?

Уникайте вживання твердої їжі протягом кількох годин. Натомість пийте воду, бульйони, чаї та спортивні напої без кофеїну. Зосередьтеся на частому питті невеликими порціями, щоб уникнути зневоднення — основного ускладнення інфекційного гастроентериту.

Через кілька годин почніть їсти невеликими порціями прісні продукти з низьким вмістом клітковини, такі як картопляне пюре, локшина, крекери, тости, желе, банани, рис та курка.

Будьте обережні з лікарськими засобами. Застосовувати безрецептурні препарати, такі як ібупрофен, потрібно обережно, оскільки вони можуть спричинити розлад шлунка. Обговоріть прийом лікарських засобів зі своїм лікарем, щоб уникнути розвитку потенційних побічних ефектів. Якщо у вас виражені симптоми, лікар може порекомендувати препарати, що сприяють зменшенню вираженості діареї та/або нудоти.

Залежно від причини симптоми вірусного гастроентериту зазвичай розвиваються приблизно через 1–3 дні після зараження. Вираженість симптомів може бути різною, а тривалість захворювання становити від кількох днів до тижня.

Зазвичай вірусний гастроентерит можна лікувати в домашніх умовах.

Звернутися до лікаря слід за наявності наступних симптомів:

вираженого зневоднення;

тривалої діареї;

тривалого блювання;

крові в калі;

вираженого болю в животі;

тривалості захворювання більше 1 тиж.

У маленьких дітей, осіб похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою частіше розвиваються ускладнення, пов’язані з вірусним гастроентеритом.

Профілактика

Гігієна рук: обов’язково мийте руки з милом і водою, особливо після відвідування туалету, перед приготуванням та прийомом їжі.

Правильно готуйте та обробляйте продукти харчування, щоб запобігти поширенню інфекції з їжею.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org