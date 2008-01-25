За даними дослідження, виконаного на базі Абердинського університету (University of Aberdeen), під час пандемії різко зросло застосування опіоїдних анальгетиків у пацієнтів, які очікують операції з ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

Результати дослідження Quality & Safety опубліковані в медичному журналі «The BMJ». Показано, що кількість пацієнтів, які застосовують опіоїдні анальгетики в очікуванні операції, збільшилася на 40% у порівнянні з рівнем до пандемії.

Опіоїдні анальгетики, такі як морфін і трамадол, застосовуються у разі неефективності інших методів знеболювання при остеоартриті. Однак існує велика доказова база, яка підтверджує негативний вплив опіоїдних анальгетиків при тривалому застосуванні, особливо в осіб похилого віку. Крім того, тривале застосування опіоїдних анальгетиків до операції також було пов’язане з підвищеним ризиком ускладнень оперативного втручання і розвитком опіоїдної залежності.

Збільшення застосування опіоїдних анальгетиків пов’язане з тим, що в період пандемії COVID-19 час очікування запланованого оперативного втручання в середньому збільшився на 90 днів (у порівнянні з тривалістю очікування до пандемії). Такі зміни викликані необхідністю перепланування лікарень для надання невідкладної допомоги, що призвело до повсюдного відкладення планових ортопедичних втручань.

Значна кількість пацієнтів очікує ендопротезування кульшового та колінного суглобів як однієї з найбільш поширених планових операцій. Так, за оцінками експертів, під час першого піку пандемії у всьому світі було скасовано понад 6 млн планових ортопедичних оперативних втручань.

Керівник дослідження Люк Ферроу (Luke Farrow), науковий співробітник Інституту прикладних медичних наук (Institute of Applied Health Sciences) Абердинського університету, пояснив, що таке перепланування лікарень було необхідне для зменшення наслідків пандемії COVID-19, але в той же час воно мало негативний вплив на здоров’я тих пацієнтів, чиє планове лікування було відкладено.

COVID-19 став причиною серйозних обмежень доступності планових хірургічних операцій з протезування кульшового і колінного суглобів. Це призвело до збільшення вираженості больового синдрому і погіршення якості життя хворих. Стурбованість дослідників викликає збільшення частоти призначення опіоїдних анальгетиків таким хворим.

У дослідження було включено 452 пацієнти з північного сходу Шотландії, які очікували на свою чергу на операцію з протезування тазостегнового і колінного суглобів. Було проведено порівняння кількості хворих, яким були призначені опіоїдні анальгетики (через те, що операція була відкладена) з кількістю пацієнтів, які перенесли операцію до пандемії.

Люк Ферроу пояснив, що це дослідження свідчить про ризик виникнення несприятливих явищ, пов’язаних з призначенням опіоїдних анальгетиків (розвиток побічних дій, залежності при тривалому застосуванні) через обмеження в наданні планової медичної допомоги, пов’язані з пандемією COVID-19.

На сьогодні все ще існує проблема наявності черги на проведення своєчасного тотального ендопротезування кульшового та колінного суглобів. Значна кількість пацієнтів, які очікують на операцію, потребує альтернативних методів симптоматичного лікування і аналгезії.

Л. Ферроу закликає медичних працівників і пацієнтів за можливості уникати застосування опіоїдних препаратів через потенційні негативні наслідки їх прийому.

Він підкреслює, що необхідно розробити більш ефективні альтернативні методи симптоматичної терапії больового синдрому при остеоартриті і прагнути до збільшення кількості оперативних втручань навіть в умовах пандемії, щоб знизити рівень застосування опіоїдних анальгетиків.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news