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Новини медицини та фармаціїКава та зелений чай: чи безпечні ці напої для пацієнтів з артеріальною гіпертензією?

Кава та зелений чай: чи безпечні ці напої для пацієнтів з артеріальною гіпертензією?

Опубліковано  23.12.2022

У нещодавньому дослідженні показано, що щоденне вживання двох і більше чашок кави зумовлює підвищення ризику летального наслідку, пов’язаного із захворюваннями серцево-судинної системи, більш ніж на 100% у осіб з тяжкою артеріальною гіпертензією. У дослідженні ця патологія оцінювалася як тяжка за рівня артеріального тиску 160/100 мм рт. ст. і вище.

До дослідження увійшли понад 18 570 учасників віком 40–79 років на момент включення. 35% учасників були чоловіками, 65% — жінками. Період спостереження становив 19 років.

Також у дослідженні показано, що щоденне вживання однієї чашки кави або будь-якого об’єму зеленого чаю не підвищує ризик летального наслідку від серцево-судинних захворювань у осіб з будь-яким рівнем артеріального тиску, незважаючи на те, що обидва напої містять кофеїн.

Крім того, продемонстровано, що більшу кількість кави переважно вживали особи молодшого віку, які палять, включають до раціону менше овочів, мають більш високий рівень холестерину та нижчий рівень систолічного артеріального тиску порівняно з учасниками, які випивають менше кави.

За даними Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA), чашка зеленого або чорного чаю об’ємом близько 250 мл містить 30–50 мг кофеїну, а чашка кави об’ємом близько 250 мл — 80–100 мг кофеїну.

Раніше в дослідженнях було показано, що вживання однієї чашки кави на день може сприяти зниженню ризику летального наслідку в результаті серцево-судинних подій.

Крім того, показано, що регулярне вживання кави може знизити ризик розвитку низки хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет ІІ типу, деякі види раку, депресію, порушення апетиту. Надмірне вживання цього напою зумовлює розвиток занепокоєння, тахікардії, порушень сну.

Старший автор дослідження — Хіроясу Ісо (Hiroyasu Iso), доктор медицини, магістр охорони здоров’я, директор Інституту досліджень глобальної політики в галузі охорони здоров’я (Institute for Global Health Policy Research), Бюро міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я (Bureau of International Health Cooperation), Національного центру глобальної охорони здоров’я та медицини в Токіо (National Center for Global Health and Medicine in Tokyo), Японія, та почесний професор Університету Осаки (Osaka University). Він пояснив, що метою дослідження було визначення впливу зеленого чаю та кави на ризик розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Х. Ісо підкреслив, що особам з підвищеним артеріальним тиском слід уникати надмірного вживання кави.

Раніше в дослідженнях не аналізували зв’язок між вживанням зеленого чаю та ризиком летального наслідку, пов’язаного із захворюваннями серцево-судинної системи.

Користь зеленого чаю, ймовірно, пояснюється вмістом мікроелементів і поліфенолів, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Цікаво, що вживання кави потенційно може сприяти зниженню ризику розвитку артеріальної гіпертензії у населення в цілому. Однак цей напій зумовлює підвищення артеріального тиску в осіб з гіпертензією.

Дослідники наголосили, що необхідні подальші дослідження впливу вживання кави та зеленого чаю на здоров’я пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском.

Результати дослідження опубліковано у виданні «Journal of the American Heart Association».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.ahajournals.org

Опубліковано  23.12.2022

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