У результаті дослідження встановлено, що артеріальна гіпертензія та підвищений рівень холестерину в осіб віком молодше 55 років зумовлюють підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань у пізнішому віці. При цьому ризик зберігається навіть при подальшому контролі цих факторів у віці старше 55 років.

Дослідники пояснили, що захворювання серцево-судинної системи зазвичай є результатом взаємодії сукупності факторів ризику, включаючи генетичні.

Результати дослідження опубліковані у журналі «PLOS ONE».

У дослідженні використані дані із британського біобанку (UK Biobank).

Вчені провели рандомізований аналіз із 3 вибірок учасників. Учасники дослідження були поділені на 3 групи:

у 136 648 учасників виявлено високий рівень холестерину;

у 135 431 учасників виявлено підвищений систолічний артеріальний тиск;

у 24 052 учасників діагностовано ішемічну хворобу серця.

У результаті дослідження встановлено, що в осіб з підвищеним систолічним артеріальним тиском і рівнем холестерину в ранньому і середньому віці відзначений підвищений ризик розвитку ішемічної хвороби серця, незалежно від їх рівня систолічного артеріального тиску і холестерину в пізнішому віці.

Дослідники зазначили, що вплив рівня систолічного артеріального тиску та холестерину в плазмі крові на ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижувався з віком. У той самий час вплив генетичних чинників на ризик розвитку деяких захворювань, включаючи серцево-судинні, знижується у пізнішому віці.

Вчені пояснили, що таким чином ефективність застосування статинів та антигіпертензивних препаратів найчастіше знижується з віком.

Експерти зазначили, що літній вік не повинен бути причиною відмови від ліпідознижувальної та антигіпертензивної терапії. У той же час вони наголосили на важливості виявлення підвищеного рівня холестерину в плазмі крові та підвищеного артеріального тиску в осіб молодого віку та проведення відповідного лікування. Так, лікування осіб молодого віку необхідне для мінімізації накопиченого впливу досліджуваних факторів ризику, що модифікуються, протягом усього їх життя.

Фактори ризику підвищення артеріального тиску та рівня холестерину

За оцінками експертів, спосіб життя відіграє значну роль як у підвищенні рівня холестерину, так і артеріального тиску.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), США, деякі фактори ризику підвищення артеріального тиску включають:

нераціональне харчування, особливо раціон з високим вмістом натрію та низьким вмістом калію;

гіподинамію (низька фізична активність);

ожиріння;

зловживання алкоголем;

куріння чи вживання тютюну іншими способами.

За даними CDC, фактори ризику підвищення рівня холестерину в плазмі крові включають:

цукровий діабет ІІ типу;

ожиріння;

раціон харчування з високим вмістом насичених та трансжирів;

гіподинамію (низька фізична активність);

куріння.

Таким чином, нераціональне харчування, гіподинамія, куріння та ожиріння є факторами ризику підвищення як рівня холестерину, так і артеріального тиску.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com