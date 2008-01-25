Кардіологічна допомога вдома: нова клінічна настанова
Американський коледж кардіологів (American College of Cardiology) випустив навчальний посібник з кардіологічної допомоги вдома, який надає фахівцям з лікування серцево-судинних захворювань інструменти та ресурси для високоякісної, орієнтованої на пацієнта допомоги в домашніх умовах.
Догляд вдома визначається як будь-яка форма медичної допомоги, що надається вдома у пацієнта. Догляд на дому включає й надання віртуальної допомоги, широко впроваджене у систему охорони здоров’я під час пандемії COVID-19.
У той час як інші країни інтегрували моделі догляду вдома у свою систему охорони здоров’я, у США відзначено значне зменшення кількості викликів медичних працівників додому та догляду вдома після 1997 р., оскільки в цей період були обмежені пільги для зниження економічних витрат на медичну допомогу.
Ніві П. Амін (Nivee P. Amin), доктор медичних наук, голова комітету з написання навчального посібника з догляду вдома Американського коледжу кардіологів, зазначив, що інтерес до медичної допомоги та догляду вдома значно зріс за останні кілька років. У той же час медичні послуги вдома часто залишаються недостатньо використовуваними, особливо у разі невідкладної та спеціалізованої допомоги. Враховуючи збільшення кількості випадків хронічних захворювань, таких як хвороби серцево-судинної системи, дуже важливо, щоб усі можливості належного догляду вдома були розглянуті.
У настанові Американського коледжу кардіологів представлений весь спектр можливостей надання кардіологічної допомоги вдома в США, у тому числі:
- переваги та недоліки базової та розширеної кардіологічної допомоги вдома;
- керівні принципи та цілі розробки програми догляду вдома;
- ключові показники ефективності для виміру успіху програм догляду вдома;
- інші ключові сфери, охоплені робочим посібником, включають проблеми, пов’язані з доглядом вдома, обсягами медичного обслуговування вдома, програмними міркуваннями з догляду вдома та відшкодуванням витрат.
Також у посібнику представлені клінічні випадки, у яких інтеграція догляду вдома може виявитися ефективною:
- планове амбулаторне черезшкірне коронарне втручання та втручання на периферичних судинах;
- встановлення серцевого електронного пристрою, що імплантується;
- електрофізіологічна катетерна абляція;
- догляд вдома після гострого коронарного синдрому чи критичної ішемії кінцівок;
- лікування хронічної аритмії;
- серцева недостатність.
За оцінками експертів, надалі надання медичної допомоги вдома хворим із серцево-судинними захворюваннями буде розширюватися, і фахівцям, які займаються лікуванням серцево-судинних захворювань, слід розглянути можливості підвищення доступності та ефективності догляду вдома.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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