Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїКанабідіол — основа для створення нових анальгетиків?

Канабідіол — основа для створення нових анальгетиків?

Опубліковано  22.07.2022

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), хронічний біль виявляють у близько 20,4% дорослих американців, або 50 млн осіб. Хронічний біль визначається як біль, що триває понад 3 міс, він призводить до зниження якості життя пацієнтів і може стати причиною погіршення психічного здоров’я.

Опіоїдні анальгетики, які часто застосовуються для усунення хронічного болю, викликають звикання і залежність. Фактично, за оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у період 1999–2021 рр. зафіксовано понад 932 000 летальних випадків внаслідок передозування наркотиків, а у 2021 р. опіоїди стали причиною 75,1% смертей від передозування наркотиків (80 816 летальних випадків). Таким чином, ризик розвитку наркотичної залежності суттєво обмежує можливості застосування опіоїдних анальгетиків.

На сьогодні точний механізм знеболювальної дії канабідіолу невідомий.

Брюс Бін (Bruce Bean), професор нейробіології Інституту Блаватника Гарвардської медичної школи (Blavatnik Institute at Harvard Medical School), і Кліффорд Вулф (Clifford Woolf), професор неврології в Бостонській дитячій лікарні (Boston Children’s Hospital), у нещодавньому дослідженні показали вірогідний механізм знеболювальної дії канабідіолу. Дослідження було проведено на тваринних моделях та культурах клітин in vitro.

Б. Бін у дослідженні на мишачій моделі показав, що канабідіол інгібує два різних типи натрієвих каналів, виявлених у мембранах ноцицепторів (спеціалізованих нейронів, що сприймають та проводять больові імпульси). Це запобігає трансмембранному току натрію всередину ноцицепторів. Таким чином попереджається деполяризація нейронів, тобто вони підтримуються у стані спокою.

К. Вулф встановив, що канабідіол також взаємодіє з калієвими каналами мембран ноцицепторів.

Під час проведення спільних досліджень Б. Бін та К. Вулф зазначили, що канабідіол активує калієві канали мембран ноцицепторів, що призводить до зниження активності нейронів.

Б. Бін пояснив, що вони встановили, що знеболювальна дія канабідіолу реалізується за допомогою двох механізмів.

Сьогодні дослідники планують проведення досліджень у галузі створення нових анальгетиків на основі канабідіолу. Необхідно, щоб ці нові препарати не викликали звикання й мали більш високу біодоступність, ніж канабідіол. Важливо при цьому, щоб такі лікарські засоби на основі канабідіолу не проявляли психоактивної дії подібно до марихуани.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «eLife».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  22.07.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини