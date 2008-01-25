Кашель є однією з найпоширеніших скарг пацієнтів, а серед дітей це другий за поширеністю симптом респіраторних захворювань після нежитю. Ще актуальнішою проблему затяжного непродуктивного (сухого) кашлю, що душить, зробила пандемія, адже часто навіть після одужання пацієнти стикаються із набридливим непродуктивним кашлем. Крім того, представники професій, пов’язаних з інтенсивним навантаженням на голосовий апарат, наприклад педагоги, співаки, менеджери з продажів, часто стикаються з дискомфортом, який виражається у захриплості, першінні та сухому кашлі. Як зробити так, щоб сухий кашель та інші неприємні симптоми перестали заважати спокійно жити та займатися звичними справами? А головне — як це зробити швидко?

Як обрати ліки від сухого кашлю? Якими мають бути засоби для лікування сухого кашлю та пом’якшення голосових зв’язок? Звичайно, багато хто надає перевагу засобам на основі перевірених часом натуральних компонентів. При цьому надзвичайно важливо, щоб ці цілющі рослинні компоненти містилися в засобі в необхідній кількості, а не чисто символічно. Форма випуску має бути зручною, практичною, а кількість засобу в упаковці — достатньою для полегшення стану. Для швидкого відновлення голосових зв’язок та зменшення вираженості кашлю часто застосовуються льодяники, пастилки та сиропи. Сиропи зазвичай дозволені для дітей віком від 1 року, але вони можуть бути актуальними і для дорослих, які не бажають тривалий час розсмоктувати пастилки чи льодяники — це вже справа смаку. Якщо ж мова йде про льодяники чи пастилки, а серед засобів проти кашлю — це достатньо поширена форма випуску, то важливо, щоб вони не розламувалися і не прилипали до піднебіння. Перевагою не тільки для діабетиків, а й для багатьох інших, хто слідкує за масою тіла та станом зубів, буде відсутність у складі засобу від кашлю цукру. Ну і звичайно — приємний смак!

У цьому контексті варто звернути увагу на лінійку продуктів на основі ісландського моху від національного виробника ТОВ «ВІТАМІНИ» під назвою ІСЛАНДІКАтм. Правда ж, дуже легко запам’ятати? Ісландський мох — ІСЛАНДІКАтм!

Лінійка засобів ІСЛАНДІКАтм включає пастилки Ісландіка з вітаміном С зі смаком смородини, Ісландіка з алтеєю та вітаміном С зі смаком смородини та сироп Ісландіка зі смаком чорної горобини (таблиця). Ключовим аргументом на користь засобів із лінійки ІСЛАНДІКАтм для полегшення сухого кашлю та пом’якшення голосових зв’язок є комбінація високого дозування екстракту ісландського моху з вітаміном С.

Таблиця. Як підібрати саме той продукт із лінійки ІСЛАНДІКАтм

Ісландіка з вітаміном С зі смаком смородини Ісландіка з алтеєю та вітаміном С зі смаком смородини Ісландіка сироп зі смаком чорної горобини Склад Екстракт ісландського моху 80 мг

Вітамін С 12 мг Екстракт ісландського моху 80 мг

Вітамін С 12 мг

Екстракт кореня алтеї 15 мг Екстракт ісландського моху 5 мг/мл

Екстракт листя мальви 10/мл

Екстракт квіток липи 5 мг/мл

Гіалуронат натрію Буде корисним При подразнювальному кашлю

При першінні в горлі

При захриплості, що виникла після навантаження на голосові зв‘язки

При відчутті сухості в горлі При подразнювальному сухому кашлю

При першінні в горлі під час застуди

При захриплості під час застуди При подразнювальному сухому кашлю

При першінні в горлі під час застуди

При захриплості під час застуди

При відчутті сухості в горлі Варто звернути увагу на лінійку продуктів ІСЛАНДІКАтм, якщо це про вас Дайте мені якісь льодяники від подразнювального кашлю

Я не застуджувалася, таке іноді в мене буває. Дайте, будь ласка, щось, від захриплості — багато вчора говорив під час лекції Я трохи застудився — можете дати мені якісь льодяники або пастилки від кашлю та від першіння в горлі ?

? У мене першіння в горлі. Можете порадити щось? В офісі дуже сухе повітря через опалення, і в мене постійно відчуття сухості в горлі . Є у вас щось таке, щоб усунуло цю сухість?

. Є у вас щось таке, щоб усунуло цю сухість? Мені потрібен якийсь сиропчик з ісландським мохом для дитини – лікар порадив. Що у вас є?

При виробництві продуктів ІСЛАНДІКАтм дотримуються високих стандартів якості, щоб при застосуванні пастилки не розламувалися та не прилипали до піднебіння. І пастилки, і сироп не містять цукру і при цьому дуже приємні на смак!

ІСЛАНДІКАтм — той самий ісландський мох!

Трохи неочікувано, але ісландський мох (Cetraria islandica) — це лишайник. Лишайники — це симбіотичні організми, що складаються з гриба-партнера та фотосинтетичного організму, або водорості, або ціанобактерії. Лишайники протягом сотень років використовуються в народній медицині багатьох країн. Зокрема, ісландський мох вже багато років використовується для лікування запалення та сухості слизової оболонки глотки. В останні роки відновився інтерес до лишайників як потенційних ліків. Ісландський мох є потужним протимікробним та відхаркувальним засобом з вираженим антиоксидантним ефектом. Містить речовини, що чинять захисну та протизапальну дію для слизової оболонки порожнини рота, завдяки чому він заспокоює подразнені слизові оболонки, і часто використовується в ліках від кашлю. Екстракт ісландського моху полегшує сухий кашель і допомагає при болю в горлі. Він продемонстрував свою ефективність при лікуванні бронхіту. Крім того, дослідження довели імуностимулюючі властивості екстракту ісландського моху, що забезпечуються здебільшого завдяки наявності у його складі полісахаридів. Це дозволяє йому впливати на продукцію цитокінів та фагоцитоз. Показано, що пастилки на основі ісландського моху ефективно усувають запалення в ротовій порожнині та мають сприятливий профіль.

Склад засобів ІСЛАНДІКАтм на основі ісландського моху доповнено вітаміном С, який, як відомо, сприятливо впливає на імунітет. Зокрема, додаткове споживання вітаміну С сприяє зменшенню тривалості та тяжкості перебігу застуди. І хоча це стосується як дорослих, так і дітей, у малечі прийом вітаміну С забезпечує просто приголомшливі результати — скорочення тривалості перебігу захворювання майже на 20%.

До складу пастилок ІСЛАНДІКАтм також входить корінь алтею. Ще в давнину алтей знали і цінували як лікарську рослину. Сама назва свідчить про його лікувальні властивості, адже походить від грец. althaea — зцілювати. Препарати кореня алтею застосовують головним чином як секретолітичний (муколітичний), відхаркувальний, обволікаючий, пом’якшувальний та протизапальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів: трахеїтах, бронхітах, бронхіальній астмі. Особливо слід відзначити ефективну протикашльову дію препаратів алтею, за допомогою яких вдається заспокоювати надокучливий кашель при ларингіті, алтей також застосовується і в дитячій лікувальній практиці при кашлю. Слизові речовини кореня алтею обволікають уражені ділянки слизових оболонок ротоглотки та трахеї та захищають їх нервові закінчення від подразливих факторів.

Поряд з ісландським мохом сироп ІСЛАНДІКАтм містить екстракти листя мальви та квітів липи, які відомі своїми протизапальними, відхаркувальними та заспокійливими властивостями, а також гіалуронат натрію, який додано з метою інтенсивного зволоження сухої та подразненої слизової оболонки.

Таким чином, компоненти пастилок та сиропу ІСЛАНДІКАтм виявляють наступні властивості.

Компонентам ісландського моху властива така дія:

протизапальна;

антибактеріальна;

імуностимулююча;

антиоксидантна;

захисна.

Вітамін С сприяє:

нормальному функціонуванню імунної системи;

підтриманню опірності організму інфекційним агентам.

Екстракт кореня алтеї, утворюючи захисний шар на подразненій слизовій оболонці, зумовлює:

секретолітичну (муколітичну);

відхаркувальну;

обволікаючу дію.

Екстракти листя мальви та квітів липи виявляють:

протизапальну;

відхаркувальну;

заспокійливу дію.

Гіалуронат натрію для інтенсивного зволоження сухої та подразненої слизової оболонки.

Завдяки цьому пастилки та сироп ІСЛАНДІКАтм — це цілий комплекс рішень для розв’язання широкого спектра проблем, пов’язаних із порушенням роботи респіраторного тракту, зокрема при сухому кашлю інфекційної або запальної етіології, першінні в горлі, сухості та дискомфорті після тривалого напруження голосових зв’язок.