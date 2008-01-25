Пухлини надниркових залоз, виявлені під час проведення скринінгу або діагностичних досліджень, спрямованих на визначення інших захворювань, отримали назву інциденталоми. У нещодавньому випробуванні було показано, що під час проведення скринінгу у 1,4% населення виявляють пухлини надниркових залоз.

Також продемонстровано, що ризик розвитку пухлин надниркових залоз підвищується з віком. Так, у дослідженні було показано, що їх діагностували у 0,2% осіб віком 18–25 років, а у пацієнтів віком від 65 років цей показник досягав 3,5%. Проте близько 70% усіх виявлених пухлин не були гормонально активними.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Annals of Internal Medicine».

Дослідження було проведено групою вчених із Першої дочірньої лікарні Чунцинського медичного університету (First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University), Китай. До нього було включено 25 356 учасників. З них у 351 було діагностовано пухлини надниркових залоз: у 337 — адренокортикальну аденому, а у 14 — інше доброякісне новоутворення. У жодного з учасників не було виявлено злоякісного новоутворення.

Визначення рівнів гормонів надниркових залоз у плазмі крові було проведено у 212 учасників. Із них у 69,3% діагностовано нефункціональну аденому, у 18,9% — автономну секрецію кортизолу (тобто незалежну від стимуляції адренокортикотропним гормоном гіпофіза), у 11,8% — первинний альдостеронізм.

Обмеженням дослідження було те, що 37% учасників відмовилися від визначення рівнів гормонів у плазмі крові. Дослідники вказують, що це були переважно учасники похилого віку з підвищеним артеріальним тиском. Таким чином, на думку дослідників, справжня частота гормонально активних пухлин надниркових залоз є дещо вищою, ніж показано в дослідженні.

На сьогодні рекомендується проводити визначення рівня гормонів кори надниркових залоз у плазмі крові у всіх пацієнтів з випадково виявленими пухлинами надниркових залоз.

За матеріалами www.medicalxpress.com