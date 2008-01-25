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Новини медицини та фармаціїІнгібітори агрегації тромбоцитів можуть сприяти зменшенню кількості дигітальних виразок у пацієнтів зі склеродермією

Інгібітори агрегації тромбоцитів можуть сприяти зменшенню кількості дигітальних виразок у пацієнтів зі склеродермією

Опубліковано  03.11.2021

На щорічному зібранні Американського коледжу ревматологів (American College of Rheumatology`s annual meeting) було представлено результати дослідження, в якому оцінювали, наскільки інгібітори агрегації тромбоцитів можуть сприяти зменшенню кількості трофічних виразок (на нижніх кінцівках або пальцях) у пацієнтів із системною склеродермією.

Склеродермія — відносно рідкісне аутоімунне захворювання, яке може вражати різні органи, включаючи шкіру, легені, стінку судин, нирки, кишечник та ін. Внаслідок імуноопесередкованого запального процесу в органах і тканинах розвивається фіброз, викликаючи їх дисфункцію.

Трофічні виразки на пальцях (дигітальні виразки) спостерігають у 50% пацієнтів із системною склеродермією. Якщо в ділянці виразки кровопостачання недостатнє, то може розвинутися гангрена і хворому може знадобитися ампутація. Оскільки при системній склеродермії відмічається активація агрегації тромбоцитів, інгібітори цього процесу можуть відігравати терапевтичну роль у лікуванні пацієнтів із виразками. Дослідники розробили та підтвердили модель прогнозування дигітальних виразок у хворих із системною склеродермією з використанням інгібіторів агрегації тромбоцитів.

Александру Гарайман (Alexandru Garaiman), докторант клінічних наук з відділення ревматології Університетської клініки Цюріха (University Hospital Zurich), Швейцарія, та співавтор дослідження, зазначає, що впродовж останніх років у лікуванні хворих з дигітальними виразками досягнуто значного прогресу. Однак повна профілактика та загоєння дигітальних виразок у пацієнтів із системною склеродермією залишається відкритим питанням у клінічній практиці.

Дослідники використали проспективно зібрані дані з реєстру EUSTAR. Пацієнти, що увійшли до вибірки, відповідали критеріям класифікації Американської колегії ревматологів (American College of Rheumatology — АCR) та Європейської антиревматичної ліги (European Alliance of Associations for Rheumatology) SSc 2013 р., і в аналіз були включені дані про наявність дигітальних виразок та застосування інгібіторів агрегації тромбоцитів. Відомості, отримані під час останнього контрольного відвідування пацієнта, були поділені на дві когорти: дериваційна модель для пацієнтів, зареєстрованих до 1 січня 2017 р., та модель перевірки для осіб, зареєстрованих після цієї дати.

Із 3710 хворих у 486 спостерігалися активні дигітальні виразки та 150 отримували інгібітори агрегації тромбоцитів. У 67,8% обстежених пацієнтів відзначали обмежену форму склеродермії із середньою тривалістю захворювання близько 9 років. Оцінюючи стан, дослідники враховували безліч чинників, таких як стать, шкідливі звички, супутні захворювання тощо. Результати дослідження підтверджують гіпотезу, що застосування інгібіторів агрегації тромбоцитів знижує ризик розвитку дигітальних виразок у довгостроковій перспективі.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  03.11.2021

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