Продовження.

Можливі ускладнення ІМ

До можливих ускладнень ІМ належать:

кардіогенний шок;

зовнішні та внутрішні розриви серця з тампонадою серця або без неї;

гостра серцева недостатність та набряк легень;

рецидивування ішемії серцевого м’яза (рання постінфарктна стенокардія);

повторний ІМ;

хронічна серцева недостатність;

різні види тахіаритмій (неритмічні скорочення серця із частотою ≥90уд./хв);

різні види брадиаритмій (неритмічні скорочення серця із частотою ≤60уд./хв);

різні види блокад (порушення проведення електричних імпульсів провідниковою системою серця);

аневризма лівого шлуночка;

різні тромбоемболічні ускладнення;

постінфарктний аутоімунний синдром Дресслера.

Перша допомога при ІМ

При першій підозрі на наявність у хворого гострого ІМ слід негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги за номерами 103 або 112. При цьому необхідно описати диспетчеру наявні скарги та симптоми у пацієнта з передбачуваним гострим ІМ. Необхідно покласти хворого на будь-яку рівну чисту кушетку/тахту/ліжко/диван з піднятим узголів’ям або будь-яку рівну чисту горизонтальну поверхню та підкласти під голову пацієнта валик зі згорнутого елемента одягу, наприклад, зі светра або сорочки, чи розташувати його у положенні напівсидячи, підклавши під спину хворого подушку або згорнутий у валик плед, ковдру або широкий рушник. Заборонити хворому пересуватися до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Необхідно ослабити або розстебнути комір сорочки або навіть роздягнути пацієнта до пояса (у теплу пору року), а також послабити ремінь штанів та забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення, де знаходиться хворий, наприклад, шляхом відкриття кватирки. Дати пацієнтові таблетку ацетилсаліцилової кислоти 75 мг або 100 мг чи клопідогрелю 75 мг, щоб він її розжував. Ацетилсаліцилова кислота або клопідогрель сприяють розрідженню крові шляхом блокади процесу тромбоутворення. Дати хворому таблетку нітрогліцерину 0,5 мг для розсмоктування під язиком. За весь період надання першої допомоги пацієнту можна дати лише 3–4 таблетки нітрогліцерину, але не одночасно (важливо!), а по 1 таблетці — із часовим інтервалом у 3–5 хв. При цьому хворий може поскаржитися на шум/дзвін у голові, головний біль, а також часто у нього може спостерігатися почервоніння обличчя та шиї.

Це нормальна реакція організму на нітрогліцерин, яка полягає у розширенні вен.

Якщо людина, яка надає першу допомогу, вміє вимірювати артеріальний тиск, слід виміряти його у хворого, а також уточнити наявність або відсутність інсульту в минулому.

За рівня артеріального тиску у пацієнта менше ніж 90/60 мм рт. ст. або наявності у нього інсульту в минулому прийом нітрогліцерину чи інших лікарських засобів групи нітратів протипоказаний!

Лікування при ІМ

Відновлення прохідності вінцевих артерій. Реперфузійна терапія, спрямована на відновлення кровотоку вінцевими артеріями, показана всім пацієнтам із симптомами ішемії (кисневого голодування) серцевого м’яза тривалістю менше 12 год та підйомом сегмента ST, що зберігається при цьому, за даними електрокардіографії.

Проведення черезшкірного коронарного втручання є кращим, ніж розчинення тромбу за допомогою спеціальних фармакотерапевтичних засобів — фібринолітиків (тенектеплази, альтеплази або ретеплази), за наявності можливості його проведення протягом 120 хв та менше від моменту діагностування ІМ із підйомом сегмента ST за допомогою електрокардіографії.

У разі неможливості виконання екстреного черезшкірного коронарного втручання протягом 10 хв від моменту діагностування ІМ з підйомом сегмента ST слід розпочинати процес розчинення тромбу за допомогою фібринолітиків після виключення лікарем усіх протипоказань до призначення цієї групи фармакотерапевтичних засобів.

Усунення болю, задишки, тривожності та збудження. Виникнення болю при ІМ пов’язане з підвищенням активності симпатичної нервової системи, яка, у свою чергу, викликає звуження судин та підвищення навантаження на серцевий м’яз, що відчуває нестачу кисню.

Наркотичні анальгетики — опіоїди, наприклад морфін, у формі для парентерального введення найчастіше використовують для усунення болю при ІМ.

Пацієнтам зі збудженням та у стані підвищеної тривожності можуть призначати седативні засоби у формі для парентерального введення, наприклад, сибазон.

Усунення гіпоксемії. Хворим з гіпоксемією (насичення киснем артеріальної крові (SaO 2 ) <90% або парціальний тиск кисню у артеріальній крові (PaO 2 ) <60 мм рт. ст.) показана оксигенотерапія (киснева терапія) шляхом інгаляції медичного кисню.

Зниження навантаження на міокард за рахунок розширення вен та зменшення переднавантаження. Нітрати у формі для внутрішньовенного введення є більш ефективними, ніж у формі для сублінгвального прийому. Виконують титрування дози нітратів для зменшення вираженості симптомів ІМ, до нормалізації рівня артеріального тиску у пацієнта із супутньою артеріальною гіпертензією або до моменту появи головного болю чи артеріальної гіпотензії (зниження артеріального тиску нижче 90/60 мм рт. ст.).

Призначення блокаторів β-адренорецепторів. Лікарські засоби зазначеної фармакотерапевтичної групи, наприклад бісопролол, метопролол, небіволол, у формі для прийому всередину досить часто призначають пацієнтам з ІМ для зниження споживання кисню серцевим м’язом за рахунок зниження частоти серцевих скорочень, артеріального тиску (особливо систолічного). Окрім того, вони мають антиаритмічні властивості за рахунок зменшення збудливості міокарда та провідності електричних імпульсів провідниковою системою серця.

Наявність вищевказаних фармакологічних ефектів забезпечується блокадою β-адренорецепторів у багатьох органах та системах організму, включаючи серце та судини, та зниженням впливу епінефрину (адреналіну) на серцевий м’яз.

Інгібування агрегації тромбоцитів та зменшення тромбоутворення. При ІМ часто спочатку призначають навантажувальну дозу — 150–300 мг ацетилсаліцилової кислоти на добу, а потім підтримувальну — 75–100 мг цього препарату на добу тривало. Ацетилсаліцилова кислота блокує продукцію тромбоксану A 2 , речовини, що відповідає за процес агрегації (злипання) тромбоцитів — основних клітин, що беруть участь в утворенні тромбу.

Як альтернативну антитромбоцитарну терапію можуть рекомендувати інгібітори P2Y12-рецепторів тромбоцитів. До цих препаратів належать: клопідогрель, прасугрель та тикагрелор. Інгібування P2Y12-рецепторів призводить до інгібування АТФ-індукованої агрегації тромбоцитів.

Зменшення зсідання крові. Також для покращення кровотоку у вінцевих артеріях, особливо при проведенні черезшкірного коронарного втручання, пацієнтам призначають антикоагулянти, найчастіше нефракційний гепарин. Лікарські засоби цієї фармакотерапевтичної групи пригнічують фактори згортання крові, викликаючи зменшення згортання крові, завдяки чому покращується кровотік, у тому числі у вінцевих артеріях, та знижується ризик повторної оклюзії (закриття) вінцевої артерії або стента, що був встановлений під час проведення черезшкірного коронарного втручання.

Зниження рівня ліпідів у крові. Оскільки найчастішою причиною ІМ є атеросклероз, виникнення якого спричиняє підвищений вміст загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності та тригліцеридів у плазмі крові, пацієнту призначають гіполіпідемічні препарати, найчастіше статини, наприклад, аторвастатин, розувастатин, симвастатин. Зазначені лікарські засоби знижують рівень ліпідів у плазмі крові, а також сприяють стабілізації атеросклеротичних бляшок.

Призначення інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту. Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту значно покращують виживаність пацієнтів із застійною серцевою недостатністю, причиною якої є ІМ. До цих препаратів належать раміприл, лізиноприл, еналаприл та ряд інших (Ojha N., Dhamoon A.S., 2022).

Профілактика ІМ

Відмова від тютюнопаління є найефективнішим заходом профілактики інфаркту.

Куріння викликає тромбоутворення у судинному руслі, включаючи вінцеві артерії, а також тісно пов’язане з розвитком атеросклерозу та подальшим ІМ.

Дотримання дієти та контроль маси тіла. Дієта з низьким вмістом насичених жирів та пріоритетним вживанням хлібобулочних виробів із цільного зерна, свіжих овочів, фруктів, морської риби та морепродуктів вважається кардіопротективною.

Цільовими рівнями є:

індекс маси тіла у діапазоні від 20 до 25 кг/м 2 , розрахунок якого виконується за такою формулою: індекс маси тіла = маса тіла у кілограмах/(зріст у метрах) 2 ;

, розрахунок якого виконується за такою формулою: індекс маси тіла = маса тіла у кілограмах/(зріст у метрах) ; окружність талії <94 см для чоловіків та <80 см для жінок (Ojha N., Dhamoon A.S., 2022).

ІМ – «вічне» захворювання

Враховуючи вкрай швидке старіння населення багатьох країн, ІМ залишатиметься актуальним захворюванням та провідною причиною інвалідизації та смертності, особливо серед осіб похилого та старечого віку в усьому світі.