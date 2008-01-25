Індапамід: питання та відповіді

Індапамід — діуретик, який широко застосовується в терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією. За хімічною будовою він належить до нетіазидних сульфонамідів. Основна натрійуретична дія препарату реалізується в дистальних звивистих канальцях нефрона. Крім того, індапамід є артеріальним вазодилататором (проявляє на судинну стінку вазодилатувальну дію, подібну до такої антагоністів кальцію). Важливим клінічним ефектом є зниження під дією препарату переважно систолічного тиску. Індапамід проявляє стимулювальну дію на синтез простацикліну та сприяє зниженню агрегації тромбоцитів.

У яких лікарських формах випускається індапамід?

Таблетки модифікованого вивільнення з вмістом діючої речовини 1,5 мг;

таблетки, що містять 2,5 мг діючої речовини;

різні фіксовані комбінації з периндаприлом та/або амлодипіном.

Якими є показання для застосування індапаміду?

Індапамід застосовується в терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією (гіпертонічною хворобою), у тому числі ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (коли підвищується лише систолічний артеріальний тиск).

У якій дозі приймати індапамід для зниження артеріального тиску?

Для зниження артеріального тиску індапамід зазвичай застосовують у дозі 1,5–2,5 мг на добу. При недостатній ефективності необхідно комбінувати індапамід з іншими антигіпертензивними препаратами, а не підвищувати його дозу. Це пов’язано з тим, що при підвищенні дози препарату більше 2,5 мг антигіпертензивний ефект не посилюється, а зростає тільки його сечогінна дія, і підвищується ризик розвитку побічних ефектів.

Як приймати таблетки індапаміду?

Таблетки індапаміду приймають 1 раз на добу.

Рекомендується приймати вранці.

Таблетки не розділяти й не розжовувати.

Таблетки необхідно запивати достатньою кількістю води.

У яких фіксованих комбінаціях випускається індапамід?

Індапамід випускається в наступних фіксованих комбінаціях:

індапамід/амлодипін 1,5/5 мг та 1,5/10 мг;

індапамід/периндоприлу аргінін 0,625/2,5 мг; 1,25/5 мг; 2,5/10 мг;

індапамід/периндоприлу терт-бутиламін 0,625/2 мг; 1,25/4 мг; 2,5/8 мг;

індапамід/амлодипін/периндоприлу аргінін 1,25/5/5 мг; 2,5/10/10 мг; 2,5/5/10 мг; 2,5/10/5 мг;

індапамід/амлодипін/периндоприлу терт-бутиламін 1,25/5/4 мг; 2,5/10/8 мг; 2,5/5/8 мг; 2,5/10/4 мг.

Якими є клінічні переваги індапаміду?

Поступове зниження артеріального тиску;

стабілізація добового рівня артеріального тиску;

зручна схема застосування — 1 раз на добу вранці;

у низьких дозах (1,25–2,5 мг) має переважно вазодилатувальний ефект на артерії, сечогінна дія при цьому мінімальна;

відсутність синдрому відміни при припиненні застосування;

виявляє кардіо-, нефро-, церебропротекторну дію;

знижує ризик розвитку інфаркту головного мозку (інсульту) при тривалому регулярному застосуванні;

високоефективний при артеріальній систолічній гіпертензії;

найбільш виражено знижує систолічний (а не діастолічний) артеріальний тиск у порівнянні з іншими класами антигіпертензивних препаратів;

метаболічна нейтральність препарату (не проявляє негативної дії на вуглеводний, ліпідний обмін, викликає мінімальну зміну рівня сечової кислоти в крові) дозволяє застосовувати індапамід у хворих на цукровий діабет, метаболічний синдром, подагру;

зберігає свою ефективність у хворих з порушенням функції нирок (за ниркової недостатності, за винятком тяжкого ступеня);

добре переноситься пацієнтами похилого віку;

виводиться повільно (період напіввиведення становить 10–22 год), в основному нирками;

зменшує виведення іонів кальцію, тому безпечний як у хворих із діагностованим остеопорозом, так і в осіб з високим ризиком розвитку остеопорозу (наприклад у жінок похилого віку);

може комбінуватися з антигіпертензивними препаратами інших груп;

за даними досліджень, при регулярному тривалому застосуванні покращує якість життя хворих;

мінімально впливає на рівень калію та магнію в плазмі крові.

Чи можна застосовувати індапамід у дітей з артеріальною гіпертензією?

Ні, індапамід не рекомендується застосовувати в терапії дітей. На сьогодні немає достатніх даних про безпеку та ефективність застосування препарату у пацієнтів цієї вікової категорії.

Як швидко знижує артеріальний тиск індапамід?

Після застосування індапаміду артеріальний тиск починає знижуватися через 1–5 год.

Яка тривалість антигіпертензивної дії індапаміду?

Тривалість антигіпертензивної дії індапаміду становить більше 24 год для препарату з негайним вивільненням та більше 32 год для препарату з модифікованим вивільненням.

З якими лікарськими засобами не рекомендується комбінувати індапамід?

Індапамід не рекомендується комбінувати з препаратами літію.

Крім того, необхідно бути обережними при поєднаному призначенні індапаміду і деяких антиаритмічних, антипсихотичних препаратів, парентеральному застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад диклофенак, мелоксикам), деяких антибіотиків (наприклад моксифлоксацин), глюкокортикоїдів (преднізолон, дексаметазон), мінералокортикоїдів, серцевих глікозидів (корглікон, дигоксин), проносних препаратів та ін.

Як попередити розвиток артеріальної гіпотензії при призначенні інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (іАПФ) на фоні застосування індапаміду?

Додавати іАПФ у мінімальній стартовій дозі;

у пацієнтів з гіпонатріємією припинити за 3 дні перед застосуванням іАПФ терапію індапамідом з подальшим поновленням за необхідності;

уникати гіповолемії (пити достатню кількість води);

хворим з хронічною серцевою недостатністю, можливо, необхідно знизити дозу індапаміду при супутньому призначенні іАПФ.

Чи можна застосовувати індапамід при набряках вагітних?

Ні. Індапамід не застосовується при лікуванні вагітних із набряками. Препарат може спричинити порушення фетоплацентарного кровотоку з подальшою затримкою внутрішньоутробного розвитку плода та внутрішньоутробною гіпоксією.

Що робити при передозуванні індапаміду?

Симптомами передозування індапаміду є виражене зниження артеріального тиску, нудота, блювання, судоми, запаморочення, сонливість, загальмованість або сплутаність свідомості. Діурез (об’єм сечі, що виділяється) при цьому може як підвищуватися, так і знижуватися аж до анурії. Лабораторно визначаються зниження вмісту іонів натрію та калію в плазмі крові. Перша допомога у разі передозування індапаміду включає:

проведення промивання шлунка;

прийом сорбентів (активованого вугілля);

у разі розвитку порушень водно-електролітного балансу його відновлення проводиться у стаціонарі.

Чи можна застосовувати індапамід як початкову терапію/монотерапію при артеріальній гіпертензії?

Так, можна. Існують різні підходи до ініціації лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Найчастіше в якості стартової терапії рекомендуються іАПФ, антагоністи кальцію (амлодипін) та діуретики (тіазидні та тіазидоподібні). При цьому, за оцінками експертів, при призначенні діуретика у якості стартової монотерапії пацієнтам з артеріальною гіпертензією переважно слід рекомендувати тіазидоподібні діуретики, у тому числі індапамід. Крім того, у ряді клінічних ситуацій у якості стартового лікування при артеріальній гіпертензії може бути рекомендована комбінована терапія периндоприлом та індапамідом.

У яких випадках має переваги застосування індапаміду, а не інших діуретиків?