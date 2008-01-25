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Новини медицини та фармаціїІміпрамін та оланзапін: перспективи в терапії пацієнтів з хворобою Альцгеймера

Іміпрамін та оланзапін: перспективи в терапії пацієнтів з хворобою Альцгеймера

Опубліковано  14.07.2022

Існує кілька форм деменції, у тому числі змішана деменція, деменція з тільцями Леві та хвороба Альцгеймера. За даними Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції та становить 60–80% усіх випадків деменції. Хоча хвороба Альцгеймера може діагностуватися в осіб молодого віку, вона зазвичай розвивається у віці 65 років і старше.

За даними Національного інституту старіння, основними симптомами хвороби Альцгеймера є:

  • втрата пам’яті;
  • збентеження;
  • зміни настрою;
  • труднощі у вирішенні завдань, що включають кілька етапів;
  • мовні порушення;
  • порушення логічних суджень;
  • агресія.

У нещодавньому дослідженні вчені з Медичної школи Університету Колорадо (University of Colorado School of Medicine) оцінювали ефект препаратів, що блокують дію білка аполіпопротеїну Е4 (АРОЕ4).

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Alzheimer’s Research & Therapy».

Препарати іміпраміну та оланзапіну вже застосовуються для лікування пацієнтів з психічними захворюваннями. У дослідженні було показано, що ці два препарати дозволяють поліпшити когнітивні функції в осіб із хворобою Альцгеймера. З цією метою було проаналізовано базу даних Національного координаційного центру боротьби з хворобою Альцгеймера.

Хантінгтон Поттер (Huntington Potter), доктор філософії, професор неврології та директор Медичного центру хвороби Альцгеймера та когніції Університету Колорадо та медичного центру Аншуц (Alzheimer’s and Cognition Center at the University of Colorado Anschutz Medical Center), пояснив, що у пацієнтів, які приймали іміпрамін та оланзапін, спостерігалося поліпшення когнітивних функцій порівняно з особами, у яких застосовували інші антидепресанти та антипсихотики.

Під час подальшого аналізу отриманих даних було визначено, що найбільш виражений клінічний ефект досягнуто у пацієнтів-чоловіків віком 66,5–88,5 року.

Доктор Том Макларен (Tom MacLaren), психіатр-консультант у медичному центрі Re:Cognition Health, наголосив, що необхідні додаткові дослідження. Крім того, на його думку, перевага застосування іміпраміну та оланзапіну полягає в тому, що ці препарати давно використовуються у клінічній практиці та профіль їх безпеки добре вивчений.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  14.07.2022

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