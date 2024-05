Хронічний стрес підвищує ризик летального наслідку від раку?

У США рак є другою за частотою причиною летальних наслідків. Так, у 2021 р. онкопатологію було діагностовано у 1,9 млн жителів США і вона стала причиною близько 609 000 смертей.

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Медичного коледжу Джорджії (Medical College of Georgia) в Університеті Огасти (Augusta University), було продемонстровано, що хронічний та довічний стрес призводять до підвищення ризику летального наслідку від раку. Дослідники пов’язують підвищення ризику смерті внаслідок онкопатології зі «зношенням» організму внаслідок тривалого впливу стресу. Це «зношення» називається алостатичним навантаженням і є кумулятивним ефектом хронічного стресу.

Доктор Джастін Ксав’єр Мур (Justin Xavier Moore), епідеміолог з Медичного коледжу Джорджії (Medical College of Georgia) та Центру раку Джорджії (Georgia Cancer Center), пояснив, що у відповідь на зовнішні стресові фактори в організмі виробляється так званий гормон стресу — кортизол.

У досліджений період було проаналізовано дані понад 41 000 осіб з Національного дослідження стану здоров’я та харчування (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES) за період 1988–2019 рр. Ця база даних включає основні біологічні показники учасників — індекс маси тіла, діастолічний та систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину, глікозильованого гемоглобіну, альбуміну, креатиніну та С-реактивного білка. Потім наявні дані осіб співставляли з інформацією Національного індексу смертності (National Death Index) Національного центру статистики охорони здоров’я (National Center for Health Statistics) і Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention).

У дослідженні було показано, що ризик летального наслідку від раку був у 2,4 раза вищим у учасників з високим алостатичним навантаженням у порівнянні з особами з низьким алостатичним навантаженням.

У той же час дослідники наголосили, що необхідно враховувати відмінності в алостатичних навантаженнях залежно від віку, раси та статі. Так, рівень алостатичного навантаження є вищим в осіб віком від 40 років у порівнянні з людьми молодше 30 років. Також у більш ранньому дослідженні було показано, що в людей негроїдної раси та латиноамериканців відзначають підвищений ризик високого алостотатичного навантаження порівняно з однолітками європеоїдної раси.

Під час аналізу отриманих у дослідженні даних з урахуванням віку було показано, що в осіб з високим алостатичним навантаженням ризик смерті від раку підвищений на 28%. При врахуванні соціально-демографічних факторів, включаючи стать, расу та рівень освіти, було виявлено, що високе алостатичне навантаження підвищує ризик розвитку смерті внаслідок онкопатології на 21%. У ході подальшого коригування моделі з урахуванням таких факторів, як статус куріння учасників, інфаркт міокарда, рак або застійна серцева недостатність в анамнезі, було показано, що високий рівень алостатичного навантаження призводить до підвищення ризику смерті від раку на 14%.

Як наголосив Д.К. Мур, необхідно враховувати те, що підвищений рівень стресу, як на роботі, так і вдома, може призвести до розвитку раку та зростання ризику смерті внаслідок онкопатології.

За матеріалами www.medicalxpress.com