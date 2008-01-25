Хронічний лімфолейкоз: ібрутиніб
Хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) зазвичай є повільно прогресуючою злоякісною лімфопроліферативною хворобою. Загальна захворюваність на ХЛЛ у Європі становить близько 4,92 випадки на 100 000 осіб на рік і приблизно в 1,5 рази частіше відзначається у чоловіків, ніж у жінок. ХЛЛ — це переважно хвороба людей похилого віку, середній вік на момент встановлення діагнозу становить 72 роки.
Було проведено 2 дослідження, в яких вивчали безпеку та ефективність застосування пероральної комбінованої терапії у дорослих пацієнтів з раніше нелікованим ХЛЛ. Вивчали схему лікування ібрутинібом у поєднанні з венетоклаксом. У дослідженні GLOW III фази (NCT03462719) оцінювали ефективність та безпеку комбінації ібрутиніб + венетоклакс у порівнянні з комбінацією хлорамбуцил + обінузузумаб у осіб похилого віку з ХЛЛ. У дослідженні CAPTIVATE І та ІІ фази (PCYC-1142) оцінювали ефективність схеми ібрутиніб + венетоклакс у раніше нелікованих пацієнтів з ХЛЛ віком до 70 років.
Крейг Тендлер (Craig Tendler), віце-президент Late Clinical Development and Global Medical Affairs, Oncology, Janssen Research & Development, LLC, зазначив, що комбінація ібрутиніб + венетоклакс продемонструвала позитивні результати під час поєднаного застосування протягом фіксованого періоду. Цей результат дуже важливий у створенні зручніших схем терапії для людей, які живуть зі складними формами онкогематологічних захворювань, такими як ХЛЛ.
Інформація про ібрутиніб
Ібрутиніб — це пероральний препарат для прийому 1 раз на добу. Ібрутиніб блокує білок тирозинкінази Брутона (Bruton’s tyrosine kinase — BTK), який необхідний нормальним та аномальним В-клітинам, включаючи специфічні ракові клітини, для розмноження та розповсюдження. Блокуючи ВТК, ібрутиніб пригнічує проліферацію аномальних клітин.
У 2014 р. ібрутиніб було вперше схвалено Європейською комісією (European Commission — EC), і сьогодні показання включають:
- ХЛЛ: у режимі монотерапії та в комбінації з ритуксимабом чи обінутузумабом для лікування дорослих пацієнтів з раніше нелікованим ХЛЛ, а також у режимі монотерапії та з бендамустином та ритуксимабом для лікування дорослих пацієнтів з ХЛЛ, які раніше отримували хоча б один курс хіміотерапії;
- мантійноклітинна лімфома: як єдиний препарат для лікування дорослих пацієнтів з рецидивною чи рефрактерною мантійноклітинною лімфомою;
- макроглобулінемія Вальденстрема: як єдиний препарат для лікування дорослих пацієнтів, які отримали принаймні один курс хіміотерапії, або як терапія першої лінії для людей, яким не показана хіміо-/імунотерапія, та в комбінації з ритуксимабом для лікування дорослих хворих.
За матеріалами www.jnj.com
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