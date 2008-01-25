Холера: симптоми, терапія та профілактика
Що таке холера?
Холера є гострим інфекційним захворюванням, яке передається фекально-оральним шляхом. Збудник патології — холерний вібріон (Vibrio cholerae) серогруп О1 або О139. Інфекція характеризується епідемічним поширенням, проявляється вираженою діареєю, зневодненням, втратою електролітів та порушенням кислотно-лужного балансу.
Раціональні підходи до лікування пацієнтів з холерою за допомогою пероральної та внутрішньовенної регідратаційної терапії знизили летальність внаслідок цього захворювання з більш ніж 50 до 1%. Незважаючи на терапію, покращення якості води, санітарно-гігієнічного режиму, щорічно від холери вмирає близько 100 000 людей. Більшість летальних випадків фіксується в ендемічних умовах (Clemens J.D. et al., 2017).
Класифікація
Згідно з клінічною класифікацією холери за В.П. Руднєвим виділяють:
- типові форми: холерний ентерит або гастроентерит, алгід;
- атипові форми: суха, блискавична, геморагічна та прихована холера, а також віброносійство.
Вирізняють такі ступені тяжкості зневоднення:
- 1-й (1–3%) — компенсаторне зневоднення (характеризується легким перебігом);
- 2-й (4–6%) — субкомпенсоване (середній перебіг);
- 3-й (7–9%) — декомпенсоване, або гіповолемічний шок (характеризується тяжким перебігом);
- 4-й (10% і більше) — несумісне з життям зневоднення.
Як передається холера?
Хворі на холеру є резервуаром і джерелом інфекції. У перші дні інфекції вони дуже заразні. Холера передається фекально-оральним шляхом. Зараження відбувається через вживання інфікованої води, продуктів харчування, через контактно-побутовий, а також змішаний шлях.
Найчастіше хворіють діти, люди похилого віку, особи зі зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка та паразитарними захворюваннями. Після хвороби залишається нестійкий видоспецифічний імунітет (1–3 роки).
Симптоми холери
Інкубаційний період у середньому становить 1–2 дні (можлива варіабельність від кількох годин до 5 днів). Прояви інфекції починаються з діареї вночі чи вранці. Хворий відчуває імперативні позиви. Дефекація (від 3–5 до 20–30 разів на добу) характеризується рясними виділеннями (до 500–800 мл) під час одного акту. Кал швидко втрачає колір і стає рідким. Поступово випорожнення хворого набувають вигляду рисового відвару із запахом тертої картоплі чи риби.
У разі легкого перебігу хвороби можливі такі симптоми холери:
- діарея та блювання повторюються від 2–3 до 5–7 разів і більше на добу, продовжуються 2–3 дні;
- загальна слабкість;
- сухість у роті, пацієнт відчуває спрагу;
- язик покритий білим нальотом, сухий;
- помірний біль в епігастрії, а також багаторазове блювання;
- загальна слабкість;
- можливі короткочасні клоніко-тонічні судоми м’язів ніг та кистей;
- тахікардія та артеріальна гіпотензія.
При середньому перебігу можливі такі ознаки холери:
- випорожнення до 25–35 разів на добу;
- загальна слабкість, невгамовна спрага;
- часті болючі клоніко-тонічні судоми м’язів рук, ніг, живота, жувальних м’язів та інших груп;
- «руки прачки» — шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;
- сиплий голос;
- гіпотермія та артеріальна гіпотензія;
- колапс, тахікардія, тахіпное;
- затримка виведення сечі;
- загострені риси обличчя, щоки та очі западають.
Для тяжкого перебігу характерні:
- стрімкий розвиток симптомів;
- максимально виражені ознаки ексикозу;
- генералізовані болючі клоніко-тонічні судоми всіх груп м’язів;
- гіпотермія, афонія та прострація;
- тахікардія, пульс часто не пропальповується, артеріальний тиск не визначається, наростає задишка.
Можливі ускладнення
Ускладнення холери:
- шок унаслідок гіповолемії;
- гостра недостатність нирок (3–4-й ступінь дегідратації);
- серцево-судинна та легенева недостатність;
- флебіт (внаслідок тривалих інфузій);
- гіпостатична пневмонія.
Терапія при холері
З огляду на гіповолемію, перша лінія лікування — призначення регідратаційної терапії. Щоб скоригувати порушення електролітного балансу, лікар призначає розчини для інфузій:
- натрію хлорид;
- калію хлорид;
- натрію ацетат;
- натрію лактат;
- кальцію хлорид;
- натрію гідрокарбонат (Компендіум).
Лікар також може призначити преднізолон протягом 1–2 діб.
Згідно з протоколом при холері призначають антибіотикотерапію:
- доксициклін — 300 мг дорослим 1 раз на добу; дітям не рекомендовано призначати;
- тетрациклін — 500 мг дорослим та 12,5 мг/кг дітям (4 рази на добу 3 дні);
- еритроміцин — 500 мг дорослим, дітям — 30–50 мг/кг (4 рази на добу 4 дні);
- фуразолідон — 100 мг дорослим, 1,25 мг/кг дітям (4 рази на добу протягом 4 днів).
Профілактика
Профілактика холери починається із санітарно-освітньої роботи. Важливо дотримуватися особистої гігієни, вживати тільки чисту питну воду. За наявності загрози виникнення холери здійснюється госпіталізація всіх пацієнтів з проявами гострої кишкової інфекції з наступним призначенням бактеріологічного дослідження. Людей, які контактували з хворими чи джерелами холери, рекомендовано ізолювати на 5 днів під спостереження та для обстеження.
Види специфічної профілактики (пероральні вакцини від холери):
- вакцина, яка містить інактивовані/мертві V. cholerae O1 (Ель-Тор та класичні біотипи) з додаванням рекомбінантних В-субодиниць CT. Рекомендовано дворазовий прийом (з інтервалом 7 днів). Ефективність вакцини становить 55–88%, застосовується у мандрівників. У вакцинованих осіб віком від 5 років вакцина забезпечує захист від інфекції протягом 2 років;
- модифікована вакцина. Для імунної відповіді необхідний дворазовий прийом, доза бустеру застосовується через 2 роки. Ефективність вакцини становить близько 65%. Показана всім людям віком від 1 року, але не вагітним;
- вакцина, яка містить живі ослаблені генетично модифіковані штами вібріону O1. Рекомендовано одноразове введення (за рахунок швидкого, клітинно-опосередкованого захисту цієї вакцини), застосовується тільки у дорослих. У дослідженні оцінювали ефективність вакцинації у мандрівників у районах із високим ризиком зараження холерою. Відразу після введення вакцини вона становила 90%, а через 3 міс — 80% (Hsueh B.Y. et al., 2019).
Епідемія холери
Виникнення епідемії холери залежить від низки умов: появи у воді збудника токсиноутворювальної природи, екологічних умов поверхневих вод та умов життя. Наявність збудника інфекції у природних водах має враховуватися епідеміологами, оскільки будь-яке погіршення умов життя населення, наприклад, стихійне лихо чи війна, усе ще може створити небезпеку епідемії інфекційного захворювання (Naruszewicz-Lesiuk D. et al., 2017). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобальна цільова група боротьби з холерою (Global Task Force for Cholera Control — GTFCC) поставили амбітну мету до 2030 р. у районах високого ризику ліквідувати холеру (Chowdhury F. et al., 2022).
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024