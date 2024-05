Холера: симптоми, терапія та профілактика

Що таке холера?

Холера є гострим інфекційним захворюванням, яке передається фекально-оральним шляхом. Збудник патології — холерний вібріон (Vibrio cholerae) серогруп О1 або О139. Інфекція характеризується епідемічним поширенням, проявляється вираженою діареєю, зневодненням, втратою електролітів та порушенням кислотно-лужного балансу.

Раціональні підходи до лікування пацієнтів з холерою за допомогою пероральної та внутрішньовенної регідратаційної терапії знизили летальність внаслідок цього захворювання з більш ніж 50 до 1%. Незважаючи на терапію, покращення якості води, санітарно-гігієнічного режиму, щорічно від холери вмирає близько 100 000 людей. Більшість летальних випадків фіксується в ендемічних умовах (Clemens J.D. et al., 2017).

Класифікація

Згідно з клінічною класифікацією холери за В.П. Руднєвим виділяють:

типові форми: холерний ентерит або гастроентерит, алгід;

атипові форми: суха, блискавична, геморагічна та прихована холера, а також віброносійство.

Вирізняють такі ступені тяжкості зневоднення:

1-й (1–3%) — компенсаторне зневоднення (характеризується легким перебігом);

2-й (4–6%) — субкомпенсоване (середній перебіг);

3-й (7–9%) — декомпенсоване, або гіповолемічний шок (характеризується тяжким перебігом);

4-й (10% і більше) — несумісне з життям зневоднення.

Як передається холера?

Хворі на холеру є резервуаром і джерелом інфекції. У перші дні інфекції вони дуже заразні. Холера передається фекально-оральним шляхом. Зараження відбувається через вживання інфікованої води, продуктів харчування, через контактно-побутовий, а також змішаний шлях.

Найчастіше хворіють діти, люди похилого віку, особи зі зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка та паразитарними захворюваннями. Після хвороби залишається нестійкий видоспецифічний імунітет (1–3 роки).

Симптоми холери

Інкубаційний період у середньому становить 1–2 дні (можлива варіабельність від кількох годин до 5 днів). Прояви інфекції починаються з діареї вночі чи вранці. Хворий відчуває імперативні позиви. Дефекація (від 3–5 до 20–30 разів на добу) характеризується рясними виділеннями (до 500–800 мл) під час одного акту. Кал швидко втрачає колір і стає рідким. Поступово випорожнення хворого набувають вигляду рисового відвару із запахом тертої картоплі чи риби.

У разі легкого перебігу хвороби можливі такі симптоми холери:

діарея та блювання повторюються від 2–3 до 5–7 разів і більше на добу, продовжуються 2–3 дні;

загальна слабкість;

сухість у роті, пацієнт відчуває спрагу;

язик покритий білим нальотом, сухий;

помірний біль в епігастрії, а також багаторазове блювання;

загальна слабкість;

можливі короткочасні клоніко-тонічні судоми м’язів ніг та кистей;

тахікардія та артеріальна гіпотензія.

При середньому перебігу можливі такі ознаки холери:

випорожнення до 25–35 разів на добу;

загальна слабкість, невгамовна спрага;

часті болючі клоніко-тонічні судоми м’язів рук, ніг, живота, жувальних м’язів та інших груп;

«руки прачки» — шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою;

сиплий голос;

гіпотермія та артеріальна гіпотензія;

колапс, тахікардія, тахіпное;

затримка виведення сечі;

загострені риси обличчя, щоки та очі западають.

Для тяжкого перебігу характерні:

стрімкий розвиток симптомів;

максимально виражені ознаки ексикозу;

генералізовані болючі клоніко-тонічні судоми всіх груп м’язів;

гіпотермія, афонія та прострація;

тахікардія, пульс часто не пропальповується, артеріальний тиск не визначається, наростає задишка.

Можливі ускладнення

Ускладнення холери:

шок унаслідок гіповолемії;

гостра недостатність нирок (3–4-й ступінь дегідратації);

серцево-судинна та легенева недостатність;

флебіт (внаслідок тривалих інфузій);

гіпостатична пневмонія.

Терапія при холері

З огляду на гіповолемію, перша лінія лікування — призначення регідратаційної терапії. Щоб скоригувати порушення електролітного балансу, лікар призначає розчини для інфузій:

натрію хлорид;

калію хлорид;

натрію ацетат;

натрію лактат;

кальцію хлорид;

натрію гідрокарбонат (Компендіум).

Лікар також може призначити преднізолон протягом 1–2 діб.

Згідно з протоколом при холері призначають антибіотикотерапію:

доксициклін — 300 мг дорослим 1 раз на добу; дітям не рекомендовано призначати;

тетрациклін — 500 мг дорослим та 12,5 мг/кг дітям (4 рази на добу 3 дні);

еритроміцин — 500 мг дорослим, дітям — 30–50 мг/кг (4 рази на добу 4 дні);

фуразолідон — 100 мг дорослим, 1,25 мг/кг дітям (4 рази на добу протягом 4 днів).

Профілактика

Профілактика холери починається із санітарно-освітньої роботи. Важливо дотримуватися особистої гігієни, вживати тільки чисту питну воду. За наявності загрози виникнення холери здійснюється госпіталізація всіх пацієнтів з проявами гострої кишкової інфекції з наступним призначенням бактеріологічного дослідження. Людей, які контактували з хворими чи джерелами холери, рекомендовано ізолювати на 5 днів під спостереження та для обстеження.

Види специфічної профілактики (пероральні вакцини від холери):

вакцина, яка містить інактивовані/мертві V. cholerae O1 (Ель-Тор та класичні біотипи) з додаванням рекомбінантних В-субодиниць CT. Рекомендовано дворазовий прийом (з інтервалом 7 днів). Ефективність вакцини становить 55–88%, застосовується у мандрівників. У вакцинованих осіб віком від 5 років вакцина забезпечує захист від інфекції протягом 2 років;

модифікована вакцина. Для імунної відповіді необхідний дворазовий прийом, доза бустеру застосовується через 2 роки. Ефективність вакцини становить близько 65%. Показана всім людям віком від 1 року, але не вагітним;

вакцина, яка містить живі ослаблені генетично модифіковані штами вібріону O1. Рекомендовано одноразове введення (за рахунок швидкого, клітинно-опосередкованого захисту цієї вакцини), застосовується тільки у дорослих. У дослідженні оцінювали ефективність вакцинації у мандрівників у районах із високим ризиком зараження холерою. Відразу після введення вакцини вона становила 90%, а через 3 міс — 80% (Hsueh B.Y. et al., 2019).

Епідемія холери

Виникнення епідемії холери залежить від низки умов: появи у воді збудника токсиноутворювальної природи, екологічних умов поверхневих вод та умов життя. Наявність збудника інфекції у природних водах має враховуватися епідеміологами, оскільки будь-яке погіршення умов життя населення, наприклад, стихійне лихо чи війна, усе ще може створити небезпеку епідемії інфекційного захворювання (Naruszewicz-Lesiuk D. et al., 2017). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобальна цільова група боротьби з холерою (Global Task Force for Cholera Control — GTFCC) поставили амбітну мету до 2030 р. у районах високого ризику ліквідувати холеру (Chowdhury F. et al., 2022).