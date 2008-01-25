Хітакса: помічник у лікуванні дітей з алергічними захворюваннями

В останні роки експерти відзначають збільшення кількості алергічних захворювань у дітей та населення загалом. Частково це пояснюється зростанням урбанізації і забрудненням навколишнього середовища (Husna S.M.N. et al., 2022). Так, за оцінками експертів, у ЄС у 25% дітей шкільного віку діагностовано щонайменше одне алергічне захворювання. Алергічними хворобами, які виявляють найчастіше, при цьому є сезонний і хронічний алергічний риніт, кропив’янка, алергічна бронхіальна астма і лікарська алергія (Ferrer M., 2009).

Хітакса: що важливо знати про алергічний риніт?

Алергічний риніт — це хронічне алергічне захворювання, що діагностують найбільш часто. За оцінками експертів, його відмічають у близько 25% дітей та 40% дорослих в усьому світі (Husna S.M.N. et al., 2022). Водночас частота виявлення алергічного риніту відрізняється в різних країнах. Так, наприклад, за оцінками експертів, алергічний риніт діагностовано у 25% громадян Швеції (Bjermer L. et al., 2019). Водночас патологію виявляють у близько 36% населення близькосхідних держав Перської затоки (Adham T.M.H., 2011).

У близько 80% випадків симптоми алергічного риніту вперше розвиваються у пацієнтів до 20 років. При цьому найчастіше його діагностують у осіб віком 20–40 років. За оцінками експертів, у 17,2% дітей віком до 5 років виявляють алергічний риніт. При цьому діагноз найчастіше встановлюють у 24–29 міс (Husna S.M.N. et al., 2022). Важливо розуміти, що алергічний риніт — це захворювання, що є дуже поширеним. Враховуючи це, якщо у вас або вашої дитини часто виникають епізоди риніту, особливо якщо вони не супроводжуються симптомами інтоксикації і підвищенням температури тіла, слід обговорити з лікарем можливість діагнозу алергічного риніту. Так, просто нежить з великою ймовірністю є симптомом цієї патології. При алергічному ж риніті не застосовують антибіотики, місцеві судинозвужувальні препарати та фітотерапію. Один з основних методів терапії при цій патології — призначення антигістамінних лікарських засобів. У численних дослідженнях показано ефективність та безпеку застосування дезлоратадину при алергічному риніті (Adham T.M.H., 2011). Якщо лікар діагностував у вас алергічний риніт — запитайте його про препарат Хітакса, що містить у якості діючої речовини дезлоратадин.

Які чинники впливають на вірогідність розвитку алергічного риніту? У дослідженнях показано, що ризик виникнення цієї патології є вищим у жителів міст у порівнянні з мешканцями сільської місцевості, у хлопчиків у дитинстві, у дівчаток у підлітковому віці, у дітей, чиї матері палять. Крім того, у випробуваннях продемонстровано, що нові тютюнові вироби, такі як електронні сигарети та вироби з тютюну, що нагрівається, підвищують ризик розвитку алергічного риніту у підлітків більш значною мірою, ніж традиційне куріння (Husna S.M.N. et al., 2022).

Хітакса: чи важливо лікувати пацієнта з алергічним ринітом?

Алергічний риніт значно знижує якість життя хворих, спричиняє погіршення сну, когнітивні розлади та порушення емоційної сфери, зниження продуктивності на роботі та успішності у школі та навіть впливає на здатність керувати автомобілем (Bjermer L. et al., 2019). Можна обговорити з лікарем можливість застосування препарату Хітакса, діючою речовиною якого є дезлоратадин. Згідно з інструкцією для медичного застосування цей лікарський засіб призначають при алергічному риніті.

Дитина, що часто та довго хворіє, чи дитина з алергічним ринітом? Як батькам зрозуміти, що у дитини наявна вказана патологія?

Найчастіше поява у дитини симптомів риніту сприймається батьками та іншими родичами як прояв частих респіраторних інфекційних захворювань та ослабленого імунітету. Чи так це?

Симптоми алергічного риніту:

водяниста ринорея — наявність рідких виділень з носа;

чхання, особливо пароксизмальне (кілька разів поспіль);

закладеність носа;

свербіж у носі (Husna S.M.N. et al., 2022);

сльозотеча, свербіж в очах, почервоніння кон’юнктиви (супутній алергічний кон’юнктивіт);

свербіж у вухах чи піднебінні (Adham T.M.H., 2011).

Важливо враховувати також наявність у дитини інших алергічних захворювань (атопічний дерматит, бронхіальна астма, харчова алергія) (Husna S.M.N. et al., 2022).

Якщо у дитини є перераховані вище симптоми, необхідно звернутися до педіатра, отоларинголога та алерголога для встановлення правильного діагнозу. Не слід займатися самолікуванням, давати дитині противірусні препарати, імуномодулятори та вітаміни. Алерголог проведе алергологічну діагностику та призначить терапію. Методи лікування при алергічному риніті різноманітні та дозволяють підібрати індивідуальну ефективну терапію кожному пацієнту. Так, протокол лікування при цій патології, крім дезлоратадину та інших антигістамінних препаратів, включає застосування інтраназальних кортикостероїдів, монтелукасту. Також можливе застосування місцевих антигістамінних препаратів. Важливо: алерголог може рекомендувати комбіновану терапію з використанням системних і місцевих лікарських засобів. Відповідно, оптимально, щоб антигістамінний препарат можна було комбінувати з іншими методами лікування. При цьому лікарський засіб Хітакса можна застосовувати як у поєднанні з інтраназальними кортикостероїдами, так і з монтелукастом. Крім того, лікування дітей з алергічним ринітом може включати проведення алерген-специфічної імунотерапії та елімінацію алергенів, на які у дитини розвивається алергічна реакція (наприклад кімнатних рослин, пилу, домашніх тварин у разі виявлення підвищення рівнів специфічних імуноглобулінів класу Е саме до цих алергенів).

Дезлоратадин: характеристики діючої речовини

Діюча речовина препарату Хітакса — дезлоратадин — конкурентно інгібує взаємодію гістаміну з H 1 -рецепторами (Bjermer L. et al., 2019). Він також проявляє протизапальну дію (Aberer W., 2009).

-рецепторами (Bjermer L. et al., 2019). Він також проявляє протизапальну дію (Aberer W., 2009). У дослідженнях in vitro показано, що дезлоратадин пригнічує хімічні медіатори, які беруть участь як у ранній, так і в пізній фазі алергічних реакцій. Також у випробуваннях продемонстровано, що він пригнічує вивільнення цитокінів, хемокінів та молекул клітинної адгезії, які беруть участь у розвитку пізньої фази алергічної реакції (Aberer W., 2009).

Дезлоратадин — неседативний антигістамінний препарат. У дослідженнях показано, що він спричиняє незначні зміни поведінки, неврологічної або вегетативної функції у дозах до 300 мг/кг у мишей та 12 мг/кг у щурів — тобто при застосуванні доз, які значно перевищують такі, що застосовуються у клінічній практиці. Таким чином, ризик розвитку побічних ефектів з боку нервової системи (сонливості, седативного ефекту) при прийомі дезлоратадину в рекомендованих дозах є мінімальним (Gupta S. et al., 2007).

Дезлоратадин — основний метаболіт лоратадину. У дослідженнях на мишах показано, що дезлоратадин приблизно в 4 рази активніший за лоратадин, тоді як у дослідженнях на людях in vitro продемонстровано, що він є у 10 разів активнішим за лоратадин (Gupta S. et al., 2007).

У клінічних дослідженнях показано, що дезлоратадин ефективний при алергічному риніті у пацієнтів з попередньою неефективною терапією лоратадином (Glass D.J., Harper A.S., 2003).

У дослідженнях продемонстровано, що дезлоратадин при прийомі дози 5 мг 1 раз на добу забезпечує зменшення вираженості симптомів алергічного риніту на 24 год (Gupta S. et al., 2007).

Хітакса: зверніть увагу на кілька пунктів

Хітакса випускають у двох формах: таблетки, що диспергуються, які містять 2,5 мг і 5 мг дезлоратадину, що дозволяє підібрати необхідну дозу для дітей віком від 6 років і дорослих. Хітакса — таблетки, що диспергуються в порожнині рота. Таким чином, їх можна застосовувати у дітей та дорослих з порушеннями ковтання, а також усіх дітей та дорослих, яким складно, дискомфортно ковтати цілі таблетки та капсули. При цьому немає потреби запивати таблетки Хітакса;

Найчастіше у пацієнтів з алергічним ринітом спостерігаються інші види алергії. Хітакса не містить барвників, які можуть викликати алергічні реакції, та цукру, що особливо важливо для пацієнтів із цукровим діабетом.

Хітакса та кропив’янка: застосування у дорослих та дітей

Інше алергічне захворювання, яке часто діагностують, — це хронічна кропив’янка. За оцінками експертів, її виявляють у понад 5% населення загалом і частіше діагностують у дорослих (Wen Y. et al., 2021). Водночас, за деякими даними, кропив’янка у дітей віком 1–4 років розвивається частіше, ніж у дорослих (Peck G. еt al., 2021).

Симптоми алергічної кропив’янки:

уртикарний висип (пухирі);

гіперемія (почервоніння) шкіри;

свербіж

Виділяють хронічну та гостру кропив’янку. Основою симптоматичної терапії як при гострій, так і при хронічній кропив’янці є застосування антигістамінних препаратів. Крім того, для лікування пацієнтів із хронічною кропив’янкою з метою зменшення вираженості свербежу та інтенсивності висипу лікар може порекомендувати використання місцевих лікарських засобів, що містять глюкокортикостероїди.

Хронічна кропив’янка є реакцією гіперчутливості I типу, яку викликає безліч складних факторів. Діагностують цю патологію при персистенції симптомів протягом 6 і більше тижнів. При хронічній кропив’янці висип рецидивує і супроводжується вираженим свербежем. Часто свербіж посилюється у вечірній та нічний час, що спричиняє розвиток порушень сну. Дезлоратадин, антагоніст H 1 -рецепторів другого покоління, має високу селективність щодо периферичних H 1 -рецепторів. У дослідженнях було показано його високу ефективність у терапії пацієнтів із хронічною кропив’янкою. Більше того, у ході проведення порівняльних випробувань продемонстровано, що ефективність дезлоратадину при хронічній кропив’янці є вищою за таку цетиризину, мізоластину або лоратадину. Не менш важливо, що в дослідженнях показано хороший профіль безпеки цієї діючої речовини (Wen Y. et al., 2021). Так, продемонстровано, що при застосуванні дезлоратадину 1 раз на добу спостерігалося зменшення вираженості симптомів хронічної кропив’янки протягом 24 год (Gupta S. et al., 2007). Таким чином, препарат Хітакса, що містить у якості діючої речовини дезлоратадин, призначають у терапії пацієнтів з кропив’янкою.

Хітакса: терапія при алергічних захворюваннях