Харчування жінки у період годування грудьми: поради експертів
Чи потрібна особлива дієта жінці під час годування грудьми (лактації)?
Харчування при грудному вигодовуванні. Раціон жінки, яка годує грудьми, має бути варіативним та збалансованим, з підвищеним вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів, інших нутрієнтів, а також збільшеною калорійністю, оскільки з кожним літром виділеного грудного молока жінка втрачає 600–900 ккал енергії.
У наведеній нижче табл. 1 перераховано фізіологічні норми енергетичної цінності, вмісту білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів у добовому раціоні жінки в період годування грудьми (лактації) згідно з наказом МОЗ України від 03.09.2017 р. № 1073 «Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії».
Таблиця 1. Показники добового раціону жінки у період годування грудьми відповідно до наказу МОЗ України від 03.09.2017 р. № 1073
|Показник
|Добова норма
|Енергетична цінність, ккал
|2500–3100
|Основні нутрієнти
|Білки, г
|100–110–120
(із них не менше 60% тваринного походження)
|Жири, г
|75–100
|Вуглеводи, г
|350–450
|Вітаміни водорозчинні
|Вітамін С (аскорбінова кислота), мг
|95
|Вітамін В1 (тіамін), мг
|1,8
|Вітамін В2 (рибофлавін), мг
|2,1
|Вітамін В6 (піридоксин), мг
|2,5
|Вітамін В9 (фолієва кислота або фолат), мг
|500
|Вітамін В12 (кобаламін), мкг
|3,4
|Вітамін PP (ніацин), мг ніацинового еквівалента
|20
|Біотин, мкг
|55
|Пантотенова кислота, мг
|7
|Вітаміни жиророзчинні
|Вітамін А, мкг ретинолового еквівалента
|1350
|Вітамін D, мкг
|5,4
|Вітамін Е (токоферол), мг токоферолового еквівалента
|15
|Вітамін К, мкг
|100
|Макро- та мікроелементи
|Кальцій (Ca), мг
|1500
|Фосфор (Р), мг
|1600
|Магній (Mg), мг
|550
|Залізо (Fe), мг
|43
|Цинк (Zn), мг
|15
|Йод (I), мкг
|350
|Селен (Se), мкг
|70
|Мідь (Cu), мг
|1
|Марганець (Mn), мг
|2
|Хром (Cr), мкг
|50
|Молібден (Mo), мкг
|70
Правильне харчування жінки в період годування грудьми (лактації)
Основні вимоги до дієти:
- раціон має бути варіативним, збалансованим та повноцінним;
- для приготування страв слід використовувати широкий набір продуктів: м’ясо, рибу, птицю, молоко та кисломолочні продукти, злакові каші, макаронні та хлібобулочні вироби, овочі та фрукти;
- страви необхідно готувати зі свіжих та високоякісних продуктів з приємними смаками та ароматами;
- у період годування грудьми звичайний добовий питний режим матері збільшується щонайменше на 1 л.
У наведеній нижче табл. 2 вказано приблизний середньодобовий набір продуктів харчування для жінки у період годування грудьми (маса брутто, у грамах) (Хайретдинова Т.Б. и соавт., 2015).
Таблиця 2. Що можна їсти під час годування грудьми (лактації)?
|Продукти харчування
|Маса, г
|Продукти харчування
|Маса, г
|Хліб з пшеничного борошна або білий
|150
|Сир (жирність 9%)
|50
|Хліб із житнього борошна або чорний
|100
|Сметана (жирність 10%)
|15
|Борошно пшеничне
|20
|Масло вершкове
|25
|Крупи, локшина, вермішель та інші макаронні вироби
|70
|Олія
|15
|Картопля
|200
|Яйце, од.
|1/2
|Овочі
|500
|Сир
|15
|Фрукти
|300
|Чай
|1
|Соки
|150
|Кава
|3
|Сухофрукти
|20-22
|Сіль
|8
|Цукор
|60
|Раціон, хімічний склад
|Кондитерські вироби
|20
|Білки, усього
із них тваринного походження, г
|104
60
|М’ясо різних видів
|170
|Жири, усього
із них рослинного походження, г
|93
25
|Риба
|70
|Вуглеводи, г
|370
|Молоко, кефір та інші кисломолочні продукти
|600
|Енергетична цінність, ккал
|2735
Чи потрібно приймати вітаміни жінці під час годування грудьми (лактації)?
Жінці в цей період слід приймати вітамінні або вітамінно-мінеральні комплекси у разі:
- наявності ознак та/або симптомів дефіциту вітамінів, макро- або мікроелементів;
- неповноцінного та незбалансованого раціону харчування.
Слід зазначити, що при варіативному, повноцінному, тобто такому, що відповідає фізіологічним потребам жінки у цей період, та збалансованому раціоні харчування приймати полівітамінні та вітамінно-мінеральні комплекси не варто.
Список дозволених продуктів під час годування грудьми
Що можна вживати після пологів? Харчування у період годування грудьми (лактації) по місяцях:
Перший місяць після пологів:
Дні 1-10-й:
- овочеві супи;
- каші, що були приготовлені на воді (гречана, рисова, пшоняна та ін.);
- філе курки;
- запечені яблука;
- банани;
- зелений чай та інші трав’яні чаї, що сприяють лактації;
- олія;
- вершкове масло, не більше ніж 20–25 г на добу.
З 11-го дня раціон можна розширити, додавши до нього:
- кисломолочні продукти;
- макаронні вироби;
- овочі (що були приготовані в пароварці або відварені);
- зелень;
- картоплю;
- нежирні сорти морської риби;
- хліб цільнозерновий;
- галети, сушки, крекери без консервантів, ароматизаторів та підсилювачів смаку.
Можна додати на 2–3-й місяць після пологів:
- сезонні овочі та фрукти у сирому вигляді;
- томати свіжі;
- горіхи волоські;
- м’ясо кролика та телятину;
- компоти та морси з ягід;
- вершки.
На 4–6-й місяць після пологів можна додати:
- невелику кількість меду;
- натуральні спеції та приправи, що не містять консервантів, барвників та штучних ароматизаторів;
- цибулю ріпчасту.
З 7-го місяця після пологів та у подальшому можна додати до раціону:
- бобові (квасоля, горох, сочевиця та ін.);
- часник;
- морську капусту.
Що не можна їсти жінці в період годування грудьми?
Оскільки імунна система немовляти тільки починає розвиватися, компоненти багатьох продуктів харчування, що вживаються жінкою у цей період, можуть спровокувати розвиток алергічних реакцій у малюка.
Також ці компоненти можуть негативно впливати на нервову та травну системи немовляти.
Враховуючи вищевикладене, далі буде вказано продукти харчування, вживання яких жінкою у період годування грудьми є небажаним.
Алкоголь. Вживання алкогольних напоїв (навіть слабоалкогольних) жінкою у цей період є неприпустимим.
Етиловий спирт та продукт його метаболізму — ацетальдегід — дуже токсичні та вкрай негативно впливають на нервову систему дитини, викликаючи загибель нервових клітин головного та спинного мозку, що зумовлює затримку як розумового, так і психомоторного розвитку, а також різні патологічні зміни в багатьох органах та системах організму.
Міцна кава, чай та інші тонізувальні напої, що містять як кофеїн, так і інші стимулятори (енергетики). Ці напої можуть викликати підвищену збудливість, порушення сну у дитини. У період годування грудьми краще вживати спеціальні трав’яні чаї, що сприяють лактації та не чинять збуджувальної дії.
Цибуля, часник, спеції, приправи. У перші 4 міс вживання цибулі, часнику, приправ, спецій та різних гострих страв є небажаним. У грудного молока може з’явитися специфічний смак та дитина може відмовитися від грудей. Окрім того, компоненти спецій та приправ можуть викликати різні диспептичні явища у дітей, наприклад розлад шлунка.
Різні тропічні фрукти, а також фрукти з яскравим помаранчевим або червоним забарвленням, особливо цитрусові, морепродукти (креветки, різні види ракоподібних, ікра та ін.) краще виключити з раціону харчування, оскільки вони можуть спровокувати розвиток алергічних реакцій у малюка.
Також бажано виключити з раціону харчування матері, що годує грудьми:
- гострі тверді сири;
- різні соління, маринади, консерви (м’ясні, рибні, грибні), соуси, а також інші продукти харчування, що містять консерванти, барвники та ароматизатори;
- копченості, ковбасні вироби;
- горіхи, арахіс, екзотичні сухофрукти, мед, карамель.
Слід уникати вживання в їжу жирного м’яса, наприклад свинини та сала, оскільки насичені жирні кислоти, що входять до їх складу, у разі потрапляння з грудним молоком погано перетравлюються травним трактом дитини, що тільки розвивається.
Повноцінне та збалансоване харчування жінки у період годування грудьми — запорука правильного розвитку та здоров’я дитини
Повноцінна та збалансована дієта у період грудного вигодовування (лактації) сприяє нормальному фізіологічному розвитку малюка, поліпшенню його фізичних та розумових здібностей, а також попереджає виникнення різних патологічних станів та захворювань у дитини.
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