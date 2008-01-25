Харчування жінки у період годування грудьми: поради експертів

Чи потрібна особлива дієта жінці під час годування грудьми (лактації)?

Харчування при грудному вигодовуванні. Раціон жінки, яка годує грудьми, має бути варіативним та збалансованим, з підвищеним вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів, інших нутрієнтів, а також збільшеною калорійністю, оскільки з кожним літром виділеного грудного молока жінка втрачає 600–900 ккал енергії.

У наведеній нижче табл. 1 перераховано фізіологічні норми енергетичної цінності, вмісту білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- та мікроелементів у добовому раціоні жінки в період годування грудьми (лактації) згідно з наказом МОЗ України від 03.09.2017 р. № 1073 «Про затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії».

Таблиця 1. Показники добового раціону жінки у період годування грудьми відповідно до наказу МОЗ України від 03.09.2017 р. № 1073

Показник Добова норма Енергетична цінність, ккал 2500–3100 Основні нутрієнти Білки, г 100–110–120 (із них не менше 60% тваринного походження) Жири, г 75–100 Вуглеводи, г 350–450 Вітаміни водорозчинні Вітамін С (аскорбінова кислота), мг 95 Вітамін В 1 (тіамін), мг 1,8 Вітамін В 2 (рибофлавін), мг 2,1 Вітамін В 6 (піридоксин), мг 2,5 Вітамін В 9 (фолієва кислота або фолат), мг 500 Вітамін В 12 (кобаламін), мкг 3,4 Вітамін PP (ніацин), мг ніацинового еквівалента 20 Біотин, мкг 55 Пантотенова кислота, мг 7 Вітаміни жиророзчинні Вітамін А, мкг ретинолового еквівалента 1350 Вітамін D, мкг 5,4 Вітамін Е (токоферол), мг токоферолового еквівалента 15 Вітамін К, мкг 100 Макро- та мікроелементи Кальцій (Ca), мг 1500 Фосфор (Р), мг 1600 Магній (Mg), мг 550 Залізо (Fe), мг 43 Цинк (Zn), мг 15 Йод (I), мкг 350 Селен (Se), мкг 70 Мідь (Cu), мг 1 Марганець (Mn), мг 2 Хром (Cr), мкг 50 Молібден (Mo), мкг 70

Правильне харчування жінки в період годування грудьми (лактації)

Основні вимоги до дієти:

раціон має бути варіативним, збалансованим та повноцінним;

для приготування страв слід використовувати широкий набір продуктів: м’ясо, рибу, птицю, молоко та кисломолочні продукти, злакові каші, макаронні та хлібобулочні вироби, овочі та фрукти;

страви необхідно готувати зі свіжих та високоякісних продуктів з приємними смаками та ароматами;

у період годування грудьми звичайний добовий питний режим матері збільшується щонайменше на 1 л.

У наведеній нижче табл. 2 вказано приблизний середньодобовий набір продуктів харчування для жінки у період годування грудьми (маса брутто, у грамах) (Хайретдинова Т.Б. и соавт., 2015).

Таблиця 2. Що можна їсти під час годування грудьми (лактації)?

Продукти харчування Маса, г Продукти харчування Маса, г Хліб з пшеничного борошна або білий 150 Сир (жирність 9%) 50 Хліб із житнього борошна або чорний 100 Сметана (жирність 10%) 15 Борошно пшеничне 20 Масло вершкове 25 Крупи, локшина, вермішель та інші макаронні вироби 70 Олія 15 Картопля 200 Яйце, од. 1/2 Овочі 500 Сир 15 Фрукти 300 Чай 1 Соки 150 Кава 3 Сухофрукти 20-22 Сіль 8 Цукор 60 Раціон, хімічний склад Кондитерські вироби 20 Білки, усього із них тваринного походження, г 104 60 М’ясо різних видів 170 Жири, усього із них рослинного походження, г 93 25 Риба 70 Вуглеводи, г 370 Молоко, кефір та інші кисломолочні продукти 600 Енергетична цінність, ккал 2735

Чи потрібно приймати вітаміни жінці під час годування грудьми (лактації)?

Жінці в цей період слід приймати вітамінні або вітамінно-мінеральні комплекси у разі:

наявності ознак та/або симптомів дефіциту вітамінів, макро- або мікроелементів;

неповноцінного та незбалансованого раціону харчування.

Слід зазначити, що при варіативному, повноцінному, тобто такому, що відповідає фізіологічним потребам жінки у цей період, та збалансованому раціоні харчування приймати полівітамінні та вітамінно-мінеральні комплекси не варто.

Список дозволених продуктів під час годування грудьми

Що можна вживати після пологів? Харчування у період годування грудьми (лактації) по місяцях:

Перший місяць після пологів:

Дні 1-10-й:

овочеві супи;

каші, що були приготовлені на воді (гречана, рисова, пшоняна та ін.);

філе курки;

запечені яблука;

банани;

зелений чай та інші трав’яні чаї, що сприяють лактації;

олія;

вершкове масло, не більше ніж 20–25 г на добу.

З 11-го дня раціон можна розширити, додавши до нього:

кисломолочні продукти;

макаронні вироби;

овочі (що були приготовані в пароварці або відварені);

зелень;

картоплю;

нежирні сорти морської риби;

хліб цільнозерновий;

галети, сушки, крекери без консервантів, ароматизаторів та підсилювачів смаку.

Можна додати на 2–3-й місяць після пологів:

сезонні овочі та фрукти у сирому вигляді;

томати свіжі;

горіхи волоські;

м’ясо кролика та телятину;

компоти та морси з ягід;

вершки.

На 4–6-й місяць після пологів можна додати:

невелику кількість меду;

натуральні спеції та приправи, що не містять консервантів, барвників та штучних ароматизаторів;

цибулю ріпчасту.

З 7-го місяця після пологів та у подальшому можна додати до раціону:

бобові (квасоля, горох, сочевиця та ін.);

часник;

морську капусту.

Що не можна їсти жінці в період годування грудьми?

Оскільки імунна система немовляти тільки починає розвиватися, компоненти багатьох продуктів харчування, що вживаються жінкою у цей період, можуть спровокувати розвиток алергічних реакцій у малюка.

Також ці компоненти можуть негативно впливати на нервову та травну системи немовляти.

Враховуючи вищевикладене, далі буде вказано продукти харчування, вживання яких жінкою у період годування грудьми є небажаним.

Алкоголь. Вживання алкогольних напоїв (навіть слабоалкогольних) жінкою у цей період є неприпустимим.

Етиловий спирт та продукт його метаболізму — ацетальдегід — дуже токсичні та вкрай негативно впливають на нервову систему дитини, викликаючи загибель нервових клітин головного та спинного мозку, що зумовлює затримку як розумового, так і психомоторного розвитку, а також різні патологічні зміни в багатьох органах та системах організму.

Міцна кава, чай та інші тонізувальні напої, що містять як кофеїн, так і інші стимулятори (енергетики). Ці напої можуть викликати підвищену збудливість, порушення сну у дитини. У період годування грудьми краще вживати спеціальні трав’яні чаї, що сприяють лактації та не чинять збуджувальної дії.

Цибуля, часник, спеції, приправи. У перші 4 міс вживання цибулі, часнику, приправ, спецій та різних гострих страв є небажаним. У грудного молока може з’явитися специфічний смак та дитина може відмовитися від грудей. Окрім того, компоненти спецій та приправ можуть викликати різні диспептичні явища у дітей, наприклад розлад шлунка.

Різні тропічні фрукти, а також фрукти з яскравим помаранчевим або червоним забарвленням, особливо цитрусові, морепродукти (креветки, різні види ракоподібних, ікра та ін.) краще виключити з раціону харчування, оскільки вони можуть спровокувати розвиток алергічних реакцій у малюка.

Також бажано виключити з раціону харчування матері, що годує грудьми:

гострі тверді сири;

різні соління, маринади, консерви (м’ясні, рибні, грибні), соуси, а також інші продукти харчування, що містять консерванти, барвники та ароматизатори;

копченості, ковбасні вироби;

горіхи, арахіс, екзотичні сухофрукти, мед, карамель.

Слід уникати вживання в їжу жирного м’яса, наприклад свинини та сала, оскільки насичені жирні кислоти, що входять до їх складу, у разі потрапляння з грудним молоком погано перетравлюються травним трактом дитини, що тільки розвивається.

Повноцінне та збалансоване харчування жінки у період годування грудьми — запорука правильного розвитку та здоров’я дитини

Повноцінна та збалансована дієта у період грудного вигодовування (лактації) сприяє нормальному фізіологічному розвитку малюка, поліпшенню його фізичних та розумових здібностей, а також попереджає виникнення різних патологічних станів та захворювань у дитини.