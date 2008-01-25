Харчування та рак: які рекомендації експертів?

Експерти пояснюють, що немає єдиної дієти, яка рекомендується для пацієнтів з раком. Водночас існують певні рекомендації щодо харчування.

Так, Американський інститут дослідження раку (American Institute for Cancer Research) та Американське онкологічне товариство (American Cancer Society) рекомендують раціон харчування, що складається з цілісних, максимально наближених до природних продуктів та з переважанням рослинних продуктів. Загальна рекомендація звучить так: постарайтеся заповнити половину своєї тарілки різноманітними яскравими овочами та фруктами, чверть — цільнозерновими продуктами, а решту — корисними джерелами білка, особливо рослинного.

За оцінками експертів, середньостатистичний американець споживає щонайменше 63% ультраоброблених продуктів. Ультраоброблені продукти — це упаковані продукти фабричного виробництва (заморожена піца, страви, приготовлені в мікрохвильовій печі, чіпси, випічка, кекси, перероблені м’ясні продукти (наприклад ковбасні вироби), підсолоджені напої).

Результати дослідження свідчать, що споживання ультраоброблених продуктів прямо пов’язане з ризиком летального наслідку. У дослідженнях показано, що ультраоброблені продукти не лише підвищують ризик виникнення раку, а й після встановлення діагнозу раку ці продукти підвищують ризик летального наслідку. У осіб, які вживають значну кількість ультраперероблених продуктів, відзначають дефіцит різних вітамінів, мінералів, фітонутрієнтів та клітковини у раціоні харчування.

Ультраоброблене м’ясо (сосиски, м’ясні делікатеси та ковбасні вироби) віднесено Всесвітньою організацією охорони здоров’я (World Health Organization) до канцерогенів групи 1.

У дослідженнях показано, що для зниження ризику виникнення раку слід уникати вживання цих продуктів. Експерти рекомендують вживати як джерело білка такі продукти, як тофу, едамаме, темпі, риба, птиця та бобові.

Бобові — це їстівне насіння бобових рослин. До них належать такі продукти, як сочевиця, горох та квасоля (чорна, пінто, стручкова, нут тощо). При вживанні бобових та сої ви не тільки замінюєте тваринний білок, але й отримуєте багато клітковини. У багатьох осіб у США сьогодні відзначають дефіцит клітковини в раціоні харчування. Соєві продукти безпечні для всіх хворих на рак і є відмінним джерелом рослинного білка. У дослідженнях показано, що соя сприяє покращенню виживання після раку молочної залози.

За оцінками експертів, лише 5% американців отримують клітковину у достатній кількості. У нещодавньому метааналізі Глобальної програми оновлення інформації про рак Американського інституту досліджень раку встановлено, що на кожні 10 г збільшення кількості клітковини в раціоні харчування після встановлення діагнозу раку молочної залози підвищується на 13%. Клітковина сприяє контролю рівня холестерину та глюкози у плазмі крові, підтримці здоров’я кишечнику та травлення, а також нормальної маси тіла.

Крім того, горіхи та насіння містять корисні жирні кислоти, необхідні організму, і є відмінним джерелом клітковини та білка.

Експерти також рекомендують вживати різні овочі та цілісні фрукти, а не фруктові соки, цільнозернові продукти, такі як овес, кіноа, коричневий рис та ячмінь.

Так, не слід використовувати продукти, які виробляються на заводі.

Пийте воду, а не солодкі напої.

Пам’ятайте, їжа — це теж ліки.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org