Коли літня людина втрачає здатність до самостійного прийому їжі та активного пересування, її родина стикається із серйозною проблемою — організувати адекватне, метаболічно збалансоване харчування, яке здатне підтримувати життєві функції та прийнятну якість життя лежачого пацієнта. У такій ситуації важливо не просто забезпечити адекватну добову калорійність, а врахувати специфіку вікових фізіологічних, біохімічних та регенераторних потреб організму, який перебуває у стані тривалого стресу та обмеженої рухливості.

Спеціалізоване медичне харчування для старших пацієнтів, наприклад, лінійка продуктів Nutrison та Nutridrink Powder від Nutricia, дозволяє отримувати повний спектр необхідних макро- та мікронутрієнтів у формі, оптимізованій для полегшеного засвоєння та підтримання життєво важливих функцій організму, навіть за умов обмеженої рухливості чи неможливості традиційного прийому їжі.

Особливості метаболізму осіб старшого віку

З віком організм зазнає глибоких системних змін. Метаболізм поступово сповільнюється, витрати енергії зменшуються, проте одночасно відбувається зростання потреби в окремих життєво важливих нутрієнтах, необхідних для підтримання гомеостазу та регенеративних процесів. У лежачих пацієнтів додатково відбувається більш суттєва деградація м’язової тканини через відсутність рухової активності. При такому процесі, відомому як саркопенія, тіло втрачає до 1–3% м’язової сили на добу в перші дні іммобілізації, до 10% маси м’язів — за 3–5 тиж без адекватного харчування та фізичної активності.

За даними міжнародних дієтологічних організацій, експертних груп та результатів численних наукових досліджень у галузі харчування та геронтології, особи віком понад 60–70 років потребують більше білка на 1 кг маси тіла, ніж молоді пацієнти, однак споживають його менше через зниження апетиту та труднощі з ковтанням. Одночасно збільшується потреба у вітамінах групи B, вітаміні D, кальції та йоді.

Саме тому готове до вживання харчування для старших пацієнтів має бути висококонцентрованим за білком, амінокислотами та мікронутрієнтами, оптимізованим для швидкого засвоєння, підтримання анаболічних процесів і мінімізації втрати м’язової тканини в умовах тривалої іммобілізації.

Яким має бути харчування у лежачих та пацієнтів із встановленим зондом?

Харчування для пацієнтів із труднощами прийому їжі умовно можна розподілити на 2 типи:

зондове;

пероральне — додаткове до звичайної їжі.

Зондове харчування — це спосіб введення поживних речовин безпосередньо в шлунок або тонку кишку за допомогою спеціального зонда. Його застосовують у випадках, коли пацієнт не здатний самостійно ковтати або має суттєві порушення функції стравоходу, що унеможливлюють безпечний пероральний прийом їжі. Ентеральне харчування для пацієнтів із встановленим зондом має сталу консистенцію, точний склад та є бактеріологічно безпечним.

Для лежачих хворих, які можуть приймати їжу традиційно через рот, додаткове харчування при обмеженій рухливості виступає як доповнення до звичайної дієти. Такі суміші зазвичай випускаються у вигляді рідких напоїв, які легко пити через соломинку маленькими ковтками.

Ключові вимоги до харчування для лежачих та пацієнтів із встановленим зондом:

оптимальний білковий склад — не менше 15–20 г білка на порцію для підтримки м’язової маси;

легка засвоюваність — суміші мають містити вже частково гідролізовані білки для швидкого засвоєння;

збалансований вуглеводно-жировий склад — для забезпечення енергії без перевантажень травної системи;

необхідні мікронутрієнти — вітаміни, мінерали, які позитивно впливають на імунітет та загальний стан людини;

гіпоалергенність — мінімум потенційних алергенів для осіб з чутливою травною системою;

нейтральний або приємний смак — викликає бажання приймати суміш.

У ситуації втрати здоров’я та функціональної незалежності харчування нерідко залишається однією з небагатьох сфер, над якою людина зберігає хоча б частковий контроль, тому важливо, щоб дієтичне харчування для пацієнтів літнього віку було якісним та смачним, тоді воно не буде сприйматися як тягар.

Чому настільки важливий білок у раціоні?

Високобілкове харчування для лежачих пацієнтів — це необхідність, адже білок є основним матеріалом для побудови та відновлення тканин. Для старших осіб, особливо лежачих, білок є критичним фактором для:

профілактики саркопенії — без адекватного білка організм невідворотно втрачає м’язи, слабшає, знижується мобільність (якщо вона залишилася);

загоєння виразок та пролежнів — білок необхідний для синтезу колагену та інших компонентів сполучної тканини;

підтримки імунітету — антитіла, фагоцити та інші імунні компоненти побудовані з білків;

регенерації органів — тканини печінки, нирки, серця, легень постійно оновлюються, і цей процес потребує достатньої кількості білка.

Підтримка білкового балансу для лежачих хворих передбачає:

достатню кількість білка в раціоні (з урахуванням маси тіла);

споживання лейцину та інших незамінних амінокислот.

На жаль, звичайна їжа часто недостатньо концентрована, наприклад, 1 йогурт або порція молока містять всього 5–8 г білка, тоді як потреба може сягати 80–100 г на добу. Саме тому спеціалізоване медичне харчування для старших пацієнтів часто є єдиною практичною альтернативою.

Готові суміші для зондового харчування

Серед провідних виробників рідких дієтичних сумішей для зондового харчування виділяється компанія Nutricia з лінійкою продуктів Nutrison, яка пропонує комплексне рішення для різних клінічних ситуацій та потреб пацієнтів.

Харчування від Nutricia забезпечує повноцінне живлення для лежачих пацієнтів завдяки кільком ключовим факторам:

зручність та безпека — стерильна упаковка, готові до вживання продукти, відсутність ризику забруднення під час приготування;

найменша ймовірність побічних ефектів — вибір продуктів харчування під конкретну клінічну ситуацію знижує ймовірність діареї, непереносимості та метаболічних ускладнень;

повна нутрієнтна підтримка — одна суміш може бути повноцінним джерелом енергії та поживних речовин протягом доби. Можна використовувати як єдине джерело харчування через повноцінний нутритивний склад;

адаптованість до потреб осіб літнього віку — продукти враховують особливості метаболізму та фізіології старших пацієнтів.

Лінійка Nutrison:

збалансований склад — кожна суміш містить оптимальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів, адаптоване до потреб лежачих та пацієнтів із встановленим зондом. У 1 мл суміші міститься від 1 ккал залежно від виду продукту;

легка засвоюваність — використання комбінованих та частково гідролізованих білків знижує навантаження на травну систему;

стабільність та безпека — усі продукти Nutrison пройшли сувору бактеріологічну перевірку;

зручність вживання — готові суміші та порошок, з якого легко приготувати суміш для ентерального харчування;

клінічна ефективність — використовуються у лікувально-профілактичних цілях в стаціонарі та домашніх умовах.

Основні продукти Nutrison:

Нутрізон Паудер — це порошкова форма універсального спеціалізованого медичного харчування, яке ідеально підходить для повсякденного використання як у стаціонарах, так і вдома, а також як для зондового вживання, так і перорального;

готове зондове харчування: Нутрізон стандартний — повноцінне дієтичне харчування для осіб старшого віку, яке забезпечує надходження всіх поживних речовин для правильної роботи організму; Нутрізон Енергія — концентрована формула з 1,5 ккал/мл для пацієнтів з підвищеними енергетичними потребами, великими ранами або серйозною кахексією. Менший об’єм для того ж калорійного вмісту означає нижче навантаження на шлунок та краще засвоєння; Нутрізон з харчовими волокнами — дієтичне лікувальне харчування з додаванням 6 типів клітковини для профілактики закрепів (важливо для лежачих пацієнтів, у яких перистальтика кишечнику значно сповільнена). Харчові волокна стимулюють роботу кишечнику, підтримують мікробіом та запобігають розвитку дисбіозу;

зондове харчування для особливих потреб: Нутрізон Діазон ВП Енергія — спеціалізована формула для дієтичного харчування пацієнтів із коморбідною мальнутрицією, пов’язаною з цукровим діабетом або стійкою гіперглікемією. Суміш є висококалорійною та високопротеїновою; Нутрізон Протеїн Інтенс — харчування з високим вмістом білка для тяжкохворих та лежачих пацієнтів; Нутрізон Едванст Кубізон — для цільового забезпечення підвищених потреб у білку (протеїні) у хворих з інтенсивними метаболічними навантаженнями (політравмою, опіковою хворобою, пролежнями, діабетичними виразками та іншими хронічними станами, де білковий обмін суттєво порушений); Нутрізон Едванст Діазон — має низький глікемічний індекс. Формула розроблена для пацієнтів із цукровим діабетом II типу, стресорною гіперглікемією чи ризиком її виникнення та тих, які мають звичайні потреби в білку та енергії; Нутрізон на рослинній основі ВП з харчовими волокнами — унікальна формула з високим вмістом білка та енергії для пацієнтів з непереносимістю молочних білків (містить рослинні білки та комплекс клітковини).



Готові суміші для перорального харчування

Лінійка Nutridrink Powder — сухі суміші з високим вмістом білка та енергії, модифікованим білковим профілем (казеїн / соєвий) та низьким вмістом лактози, збагачені пребіотиками та антиоксидантним вітамінно-мінеральним комплексом сприяють підтримці функцій травлення та забезпечують високу поживну цінність лежачих та пацієнтів літнього віку. Можуть слугувати єдиним джерелом харчування:

Нутрідрінк Паудер з нейтральним смаком — нейтральний смак дозволяє додати суміш в будь-яку страву або напій без конфлікту зі смаковими вподобаннями;

Нутрідрінк Паудер зі смаком полуниці — версія для підвищення прихильності пацієнта до харчування. Полуниця — це класичний смак, який подобається більшості людей.

Практичні рекомендації

Оцінку адекватності дієтичного лікувального харчування для пацієнтів старшого віку проводять за наступними критеріями:

маса тіла — стійке зменшення маси тіла означає, що калорійність суміші недостатня;

функція кишечнику — у нормальних умовах випорожнення мають бути м’якими, але оформленими. Запори вказують на дефіцит клітковини, діарея — на високий вміст жиру чи лактози;

наявність пролежнів — якщо виразки прогресують, незважаючи на хороше харчування, варто звернутися до лікаря;

рівень сироваткових білків в аналізі крові — високий рівень альбуміну та преальбуміну вказує на ефективність білкового харчування.

Для більшості лежачих пацієнтів найефективнішою вважається комбінована модель нутритивної підтримки: