Гроші єПідтримки можна буде витратити на ліки! Як це зробити?

Особи віком старше 60 років зможуть витратить гроші єПідтримки на ліки. Саме ця вікова категорія є групою ризику щодо розвитку багатьох хронічних захворювань. Отже, вони частіше за осіб молодшого віку потребують лікарських препаратів. Уряд ухвалив Постанову, згідно з якою з 24 січня українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції, зможуть витратить гроші програми єПідтримка на придбання лікарських засобів.

Що важливо знати? Зверніть увагу!

На момент придбання ліків вам має виповнитися 60 років. Навіть якщо ви оформили картку раніше, до досягнення 60 років. Банки будуть перевіряти вік людини саме на момент сплати рахунку за придбання лікарських засобів.

Необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції. При цьому неважливо, якою вакциною ви вакцинувалися: зараховуються дві дози будь-якої з зареєстрованих в Україні вакцин.

Необхідно згенерувати зелений COVID-сертифікат у застосунку «Дія». У будь-якому банку, що є партнером програми, оформити картку єПідтримка — це можна зробити як у відділенні банку, так і онлайн. У застосунку «Дія» у розділі «Послуги» оформити заявку на отримання грошей та очікувати їх зарахування.

Це важливо! На нашому сайті за допомогою кнопки «Ціни в аптеках» ви також зможете придбати ліки за кошти програми єПідтримка.

Пам’ятайте, що витратити 1000 грн єПідтримки можна лише упродовж 4 міс. Після цього терміну гроші повернуться у державний бюджет.

Цікаво, що на сьогодні вже більш ніж 7 млн українців отримали кошти за програмою єПідтримка. Це близько половини українців, які пройшли повний курс щеплення від коронавірусної інфекції.

Що можна буде придбати в аптеці?

Лікарські засоби, що зареєстровані в Україні, як рецептурні, так і такі, що відпускаються без рецепта.

Які аптечні товари не підпадають під програму єПідтримка?

Ви не зможете придбати за гроші єПідтримки дієтичні добавки, косметичні засоби та медичні прилади (наприклад пульсоксиметри, тонометри чи небулайзери).

За матеріалами www.kmu.gov.ua, www.moz.gov.ua