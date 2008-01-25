Грибкова мікрофлора — здоров'я або захворювання кишечнику?

Останнім часом значенню бактерій у процесах підтримки нормального функціонування кишечнику приділяється велика увага. Учені Університету охорони здоров’я штату Юта (University of Utah Health) провели нове дослідження, в якому було продемонстровано, що мікроскопічні гриби, які є частиною мікробіоти людського організму, можуть значно впливати на підтримання нормального функціонування кишечнику або виступати в ролі патогенетичного фактора в розвитку різних захворювань.

Згідно з даними дослідження, що були опубліковані в журналі «Nature» 14 липня 2021 р., мікроскопічні гриби ростуть і розмножуються в здоровому кишечнику. Але за певних умов вони також можуть викликати пошкодження слизової оболонки, яке призводить до розвитку запального захворювання кишечнику (ЗЗК). У результаті досліджень на мишах було встановлено, що ріст і життєдіяльність грибів контролюється імунною системою організму людини. Зокрема, коли мікроорганізм трансформується в інвазивну форму, організм реагує захисними імунологічними реакціями. Розвиток патологічного процесу можливий при порушенні рівноваги між мікроорганізмом і реакцією макроорганізму на нього.

Старший автор дослідження Джун Раунд, доктор філософії (June Round, Ph.D.), професор патології Університету охорони здоров’я штату Юта, акцентує увагу на недостатній вивченості грибів. Це пов’язано з кількістю видів мікроскопічних грибів, що перевищує кількість видів бактерій. Однак наявність нових інструментів і технологій вивчення цих представників нормальної і патогенної мікрофлори дозволяє змінити уявлення про функціонування та патологічні процеси в кишечнику в цілому. Існує концепція, згідно з якою за наявності у просвіті шлунково-кишкового тракту певних видів мікроорганізмів відзначається посилення природних імунних реакцій. За рахунок цього буде підтримуватися здоровий баланс між різними представниками кишкової мікробіоти, що дозволить ефективно контролювати патологічні процеси при хронічних шлунково-кишкових захворюваннях.

У пошуках балансу

Д. Раунд зазначає, що інтерес до цього напрямку клінічних досліджень пов’язаний з виявленням антитіл проти грибкової мікрофлори під час діагностики хвороби Крона, однієї з клінічних форм ЗЗК. Однак механізм впливу грибів на патогенез захворювання ще належить вивчити.

Дослідження команди Д. Раунд було спрямоване на пошук тригера імунної відповіді. При аналізі зразків, отриманих від пацієнтів, та у ході експериментів на мишах було встановлено, що дріжджоподібні гриби Candida albicans — один з основних видів грибів, які колонізують кишечник людини. Процеси їх росту та життєдіяльності значною мірою контролюються імунною системою організму людини. У результаті подальшого дослідження було встановлено, що антитіла зосереджуються на подовжених типах грибкових клітин, що називаються гіфами. Антитіла зв’язуються зі специфічними білками-адгезинами, які допомагають мікроорганізмам прилипати до поверхонь і ставати інвазивними.

Встановлено, що колонізація дріжджами у спороподібній формі не призводить до порушень. У той же час у мишей, колонізованих Candida в його інвазивній формі, відзначалося ушкодження кишечнику, що нагадує ЗЗК. Таким чином, імунна відповідь організму пригнічує гіфальну форму грибів, перешкоджаючи розвитку патологічного процесу.

ЗЗК— не єдине захворювання, причиною якого може бути грибкова мікрофлора. Також поширеними є вагінальні дріжджові інфекції. У результаті дослідження було встановлено, що вакцина, яку вивчають як метод боротьби з грибковими захворюваннями, викликала імунну реакцію проти білків-адгезинів, аналогічну реакції у пацієнтів з хворобою Крона. У результаті експерименту на мишах встановлено, що вакцинація тварин, схильних до ЗЗК-подібного стану, знижує ймовірність розвитку захворювання.

На теперішній час дослідники вивчають, чи можуть вакцини знизити ймовірність розвитку ЗЗК у людей та чи можна їх застосовувати при інших захворюваннях для формування інших мікробних спільнот в кишечнику.

Д. Раунд відзначає тенденцію до використання взаємодії між комменсальними мікробами та імунною системою господаря в клінічній практиці.

Здорова конкуренція

Дослідники припускають, що грибкова мікрофлора впливає не тільки на розвиток патологічного процесу, а й може відігравати важливу роль у підтримці функціонування здорового кишечнику. Зазвичай завдання імунної системи зводиться до боротьби з інфекційним захворюванням шляхом знищення інвазивних організмів. Однак щодо грибів відзначається в певному сенсі позитивний вплив на мікроорганізм. Імунна реакція слизових оболонок переводить гриби з інвазивного стану в спороподібний, що покращує їх виживаність у кишечнику.

«Імунна система обмежує існування грибів роду Candida в спороподібній непатогенній формі», — зауважила Кайла Ост, доктор філософії (Kyla Ost, Ph.D), науковий співробітник Лабораторії Раунда (Round’s lab) і провідний автор дослідження. — Таким чином, взаємодія між людським організмом і мікроорганізмом може бути не тільки антагоністичною, а й симбіотичною та приносити користь обом».

За матеріалами www.news-medical.net