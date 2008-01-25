Згідно з даними нового дослідження, тривале застосування препаратів, що уповільнюють статеве дозрівання, у трансгендерних молодих людей асоційоване з нижчою мінеральною щільністю кісток.

У Настанові з клінічної практики ендокринологічного співтовариства (The Endocrine Society Clinical Practice Guidelines) рекомендовано лікування агоністами гонадотропін-вивільняючого гормону або препаратами, що уповільнюють статеве дозрівання, від початку статевого дозрівання для трансгендерних або гендерно девіантних молодих людей.

За словами провідного дослідника Наталі Нокофф (Natalie Nokoff) з Медичного кампуса Університету Колорадо Аншутц (University of Colorado Anschutz Medical Campus), близько 2% молодих людей ідентифікують себе як трансгендери, і багато з них застосовують препарати, що уповільнюють статеве дозрівання. Вплив цього методу гормональної корекції на мінеральну щільність кісток недостатньо вивчений. Медичний персонал потребує додаткової інформації про оптимальну тривалість лікування препаратами, що уповільнюють статеве дозрівання, перед відміною або введенням гормонів, що визначають статеву приналежність (тестостерон або естрадіол).

Дослідники вивчили дані 56 трансгендерних молодих людей віком 10–19 років, з яких у 53% стать при народженні була визначена як жіноча. Усі учасники отримували різні види гормональної терапії. До них відносяться аналоги гонадотропін-рилізинг-гормону, тестостерон або естрадіол або тестостерон/естрадіол у комбінації з аналогами гонадотропін-рилізинг-гормону.

Усіх учасників було обстежено з метою встановлення щільності кісток. У дослідженні вимірювали Z-показник щільності кісток учасників з використанням як чоловічих, так і жіночих референтних показників для всіх вікових груп. Z-показники відображають середню щільність кісток людей одного віку, статі та з такою самою масою тіла.

Дослідження показало, що загальна медіанна Z-показник мінеральної щільності кісток був нижчим за 0 в осіб, які приймають тільки аналоги гонадотропін-рилізинг-гормону або тільки естрадіол. Оцінка нижче 0 вказує на те, що щільність кісток особи в середньому є нижчою, ніж в інших людей того ж віку, статі та з такою самою масою тіла. Більш тривала терапія аналогами гонадотропін-вивільняючого гормону була пов’язана з нижчою Z-оцінкою мінеральної щільності кісткової тканини.

Н. Нокофф зазначив, що пацієнти та їхні лікарі мають обговорювати вплив препаратів, що уповільнюють статеве дозрівання, на стан кісткової тканини, а також можливі заходи профілактики остеопорозу. Дослідники акцентують увагу на необхідності подальших досліджень, які дозволять оптимізувати підходи до надання медичної допомоги у цієї когорти пацієнтів.

За матеріалами www.medicalxpress.com