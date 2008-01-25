Гліцерин: питання та відповіді

Гліцерин (гліцерол, пропантріол-1,2,3, Е422) — триатомний спирт. За фізичними характеристиками є прозорою в’язкою рідиною, добре розчинною у воді, з солодкуватим смаком. Не токсичний. Гліцерин застосовується в медицині та косметології, фармацевтичній промисловості (як допоміжна речовина, розчинник для інших лікарських засобів), сільському господарстві та харчовій промисловості. Гліцерин не проникає в організм при нанесенні на неушкоджену шкіру, але всмоктується зі слизових оболонок.

У яких формах випускається гліцерин?

Гліцерин випускається у формі:

розчину нашкірного 85%;

мікроклізм;

гліцеринових супозиторіїв.

Якими є показання до застосування гліцерину нашкірного розчину 85%?

Гліцерин розчин нашкірний застосовується для:

пом’якшення шкіри;

обробки слизових оболонок;

як основа для приготування лініментів, мазей і розчинів (наприклад як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну).

Яку дію проявляє гліцерин при нанесенні на шкіру?

На шкіру гліцерин проявляє наступну дію:

пом’якшувальну;

захисну.

Які існують протипоказання до нашкірного нанесення гліцерину?

Підвищена індивідуальна чутливість;

алергічні реакції;

порушення цілісності шкіри (рани, тріщини).

Як застосовувати гліцерин розчин нашкірний?

Гліцерин наноситься лише на неушкоджену шкіру!

Можливе нанесення на слизові оболонки.

Для проведення аплікацій препарат розводять водою у співвідношенні 1:3 та наносять на суху шкіру.

Який ефект мають рідкі свічки/мікроклізми з гліцерином?

Гліцерин у формі рідких свічок/мікроклізм застосовується як проносний засіб. Так, він пом’якшує, обволікає затверділі калові маси, подразнює слизову оболонку кишечнику і таким чином стимулює рефлекторно моторику кишечнику, сприяючи його випорожненню.

Як швидко розвивається проносний ефект після застосування мікроклізм з гліцерином?

Проносний ефект після застосування мікроклізм, що містять у якості діючої речовини гліцерол, розвивається через 10–15 хв після застосування.

Чи можна застосовувати гліцеринові мікроклізми при закрепах у дітей?

Так, гліцеринові мікроклізми застосовуються в педіатричній практиці. Залежно від об’єму мікроклізми рекомендують для застосування в дітей різного віку — необхідно уточнити в інструкції перед застосуванням.

Зазвичай гліцеринові мікроклізми рекомендуються:

дітям віком від 1 року — лише за призначенням та під наглядом лікаря;

дітям від 3 років — 1 мікроклізму 1 раз на добу.

Якими є показання для застосування мікроклізм/рідких свічок з гліцерином?

Мікроклізми/рідкі свічки з гліцерином містять 2,5; 4; 6; 7,5 та 9 мл діючої речовини.

Рідкі свічки з гліцерином 2,5; 4 та 6 мл застосовуються в педіатричній практиці:

при закрепах різного генезу;

у разі наявності протипоказань до застосування пероральних проносних засобів;

з профілактичною метою у дітей, яким протипоказано тужитися при дефекації (наприклад у післяопераційний період).

Рідкі свічки/мікроклізми з гліцерином, що містять 7,5 та 9 мл гліцерину, застосовуються у дітей віком від 12 років і дорослих:

при закрепах у лежачих хворих;

при закрепах у післяопераційний період;

при закрепах у хворих з тяжкою супутньою патологією (наприклад декомпенсованими серцево-судинними захворюваннями);

при закрепах у вагітних та в період лактації;

для підготовки перед ендоскопічними дослідженнями кишечнику та іншими діагностичними процедурами.

Як застосовувати рідкі свічки/мікроклізми з гліцерином?

Мікроклізми з гліцерином застосовують ректально.

Мікроклізму рекомендується вводити в положенні лежачи на лівому боці з правою ногою, приведеною до живота. Перед введенням зняти захисний ковпачок, тримати мікроклізму вертикально і, натиснувши на неї, видавити на кінчик канюлі краплю гліцерину для полегшення введення.

Канюлю обережно ввести ректально та видавити вміст у пряму кишку. Виймати мікроклізму, не послаблюючи тиск на її стінки, тому що інакше частина лікарського препарату потрапить назад до мікроклізми.

Як довго застосовувати мікроклізми з гліцерином?

З профілактичною метою мікроклізми з гліцерином застосовувати не більше 7 днів поспіль. Не рекомендується використовувати регулярно як проносний засіб.

При відновленні нормальної дефекації застосування припиняють.

Якщо ж закрепи виникають регулярно, необхідно звернутися до лікаря та пройти детальне обстеження. Це пов’язано з тим, що закреп може бути симптомом різних захворювань, за яких необхідним є етіологічне лікування, що впливає на причину розвитку симптомів. У деяких випадках для успішної терапії при закрепі в комплексі із застосуванням проносних засобів рекомендується дієта та підвищення фізичної активності, а також усунення різних факторів ризику розвитку закрепу. Закреп також може бути симптомом онкологічних захворювань кишечнику, у такому разі особливо важлива рання діагностика.

Якими є показання до застосування гліцерину у формі супозиторіїв?

Супозиторії з гліцерином показані при закрепах різного генезу, коли протипоказане застосування пероральних проносних засобів.

Чи можна застосовувати супозиторії з гліцерином разом з іншими лікарськими препаратами для ректального застосування?

За необхідності ректального застосування декількох лікарських препаратів, одним з яких є супозиторії з гліцерином, слід враховувати, що ці супозиторії можуть знизити ефективність інших засобів, що вводяться ректально. Рекомендується застосовувати супозиторії з гліцерином та інші препарати, що вводяться ректально, з інтервалом у декілька годин.

Як застосовуються супозиторії з гліцерином?

Супозиторії вводяться у пряму кишку;

після введення супозиторія необхідно затримати позив до дефекації як мінімум на 5 хв;

супозиторії вводяться 1 раз на добу, за необхідності — максимальна доза для дорослих пацієнтів — 2 супозиторії 2,63 г на добу.

Чи можна застосовувати супозиторії з гліцерином при закрепах у дітей?

Так, супозиторії з гліцерином можна застосовувати у дітей:

у віці від 5 років застосовують супозиторії, що містять 2,63 г гліцерину 1 раз на добу;

у віці до 5 років застосовуються супозиторії, що містять 0,88 г гліцерину 1 раз на добу.

Які побічні ефекти можливі при застосуванні гліцерину ректально (у формі супозиторіїв, мікроклізм)?

При ректальному введенні гліцерин всмоктується в невеликих кількостях і практично не має системних побічних ефектів. Так, можливий розвиток алергічних реакцій, нудоти, блювання, біль у ділянці живота. При тривалому застосуванні можливе подразнення слизової оболонки прямої кишки, розвиток катарального проктиту, кишкова кровотеча.

Які існують протипоказання до ректального застосування гліцерину (супозиторії, мікроклізми)?

Гліцерин як проносний препарат протипоказаний при:

кишковій непрохідності;

зниженні функції нирок;

апендициті;

кровотечі зі шлунково-кишкового тракту;

діареї;

деяких захворюваннях прямої кишки (тріщинах, пухлинах, загостренні геморою);

запальних захворюваннях кишечнику;

синдромі «гострого живота».

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